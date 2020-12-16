Безумные новогодние «сани» из мотоцикла и хэтча продают по цене Lada Vesta

Издание Jalopnik распознало в этой необычной сборке кое-какие детали от мотоциклов Kawasaki и руль от Harley-Davidson: он размещён на приблизи­тельно двух­метровом расстоянии от переднего управля­емого колеса.

Между рулём и колесом на кастомной раме установлен фордов­ский V8 объёмом 302 кубиче­ских дюйма (5,0 литра) — такими моторами комп­лектовался, к примеру, Ford Mustang. Год выпуска и харак­теристики двигателя не указываются.

Места для водителя и един­ственного пассажира преду­смотрены в той части самоделки, которая имеет автомо­биль­ные очертания. Кузовные детали для этого компонента позаим­ство­ваны у хэтчбека Chevrolet Chevette, но задний мост с внушитель­ными колёсами опреде­лённо имеет иное происхож­дение. Трёх­колёснику даже сохранили полноценный багажник.

В рублёвом эквиваленте за самоделку просят 737 000 рублей. В России за аналогичную сумму можно приобрести, скажем, Lada Vesta в комплектации Classic/Start со 106-сильным двигате­лем или практически любую Lada Granta вплоть до самых дорогих моди­фикаций. Входят ли в «комплект поставки» все новогодние аксес­суары, которыми украшен трайк, не уточняется.