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Безумные новогодние «сани» из мотоцикла и хэтча продают по цене Lada Vesta

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Дмитрий Елизаров

На Facebook Marketplace выставлена на продажу трёх­колёсная самоделка, собранная из деталей от нескольких мото­циклов, шасси Chevrolet Vega и задней части старенького Chevrolet Chevette. В движе­ние эти «сани» приводятся могучим V8 от Ford, а оценено безумное творение из Огайо в 10 тысяч долларов — экви­валент стоимости Lada Vesta.

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  • Издание Jalopnik распознало в этой необычной сборке кое-какие детали от мотоциклов Kawasaki и руль от Harley-Davidson: он размещён на приблизи­тельно двух­метровом расстоянии от переднего управля­емого колеса.

  • Между рулём и колесом на кастомной раме установлен фордов­ский V8 объёмом 302 кубиче­ских дюйма (5,0 литра) — такими моторами комп­лектовался, к примеру, Ford Mustang. Год выпуска и харак­теристики двигателя не указываются.

  • Места для водителя и един­ственного пассажира преду­смотрены в той части самоделки, которая имеет автомо­биль­ные очертания. Кузовные детали для этого компонента позаим­ство­ваны у хэтчбека Chevrolet Chevette, но задний мост с внушитель­ными колёсами опреде­лённо имеет иное происхож­дение. Трёх­колёснику даже сохранили полноценный багажник.

  • В рублёвом эквиваленте за самоделку просят 737 000 рублей. В России за аналогичную сумму можно приобрести, скажем, Lada Vesta в комплектации Classic/Start со 106-сильным двигате­лем или практически любую Lada Granta вплоть до самых дорогих моди­фикаций. Входят ли в «комплект поставки» все новогодние аксес­суары, которыми украшен трайк, не уточняется.

  • В ноябре на продажу была выставлена ещё одна необычная самодельная машина — спорткар Wedge, построенный ещё в 1977 году. Нечто среднее между двух­местным пикапом и средне­моторным багги со внешностью Tesla Cybertruck оценива­лось в 2500 долларов.

Рискнули бы прокатиться на таком?

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