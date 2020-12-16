Безумные новогодние «сани» из мотоцикла и хэтча продают по цене Lada Vesta
Дмитрий Елизаров
На Facebook Marketplace выставлена на продажу трёхколёсная самоделка, собранная из деталей от нескольких мотоциклов, шасси Chevrolet Vega и задней части старенького Chevrolet Chevette. В движение эти «сани» приводятся могучим V8 от Ford, а оценено безумное творение из Огайо в 10 тысяч долларов — эквивалент стоимости Lada Vesta.
Издание Jalopnik распознало в этой необычной сборке кое-какие детали от мотоциклов Kawasaki и руль от Harley-Davidson: он размещён на приблизительно двухметровом расстоянии от переднего управляемого колеса.
Между рулём и колесом на кастомной раме установлен фордовский V8 объёмом 302 кубических дюйма (5,0 литра) — такими моторами комплектовался, к примеру, Ford Mustang. Год выпуска и характеристики двигателя не указываются.
Места для водителя и единственного пассажира предусмотрены в той части самоделки, которая имеет автомобильные очертания. Кузовные детали для этого компонента позаимствованы у хэтчбека Chevrolet Chevette, но задний мост с внушительными колёсами определённо имеет иное происхождение. Трёхколёснику даже сохранили полноценный багажник.
В рублёвом эквиваленте за самоделку просят 737 000 рублей. В России за аналогичную сумму можно приобрести, скажем, Lada Vesta в комплектации Classic/Start со 106-сильным двигателем или практически любую Lada Granta вплоть до самых дорогих модификаций. Входят ли в «комплект поставки» все новогодние аксессуары, которыми украшен трайк, не уточняется.
В ноябре на продажу была выставлена ещё одна необычная самодельная машина — спорткар Wedge, построенный ещё в 1977 году. Нечто среднее между двухместным пикапом и среднемоторным багги со внешностью Tesla Cybertruck оценивалось в 2500 долларов.