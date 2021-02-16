Вездеходу Polaris заменили колёса на пучки шипов: взгляните, что вышло
Дмитрий Елизаров
Авторы YouTube-канала WhistlinDiesel опубликовали видеоотчёт об очередном необычном эксперименте. Механики заменили штатные колёса Polaris RZR на устройства, которые сами авторы назвали Reaper Wheels, то есть «колёса жнеца». Это втулки с наваренными на них огромными металлическими шипами. Вездеход отправили на лёд.
На одном из замёрзших озёр Миннесоты багги сначала испытали на обычных покрышках. Заснеженный лёд позволил вездеходу буквально вращаться волчком. Металлические «ежи» установили на штатные места — судя по всему, при помощи заранее наваренных проставок.
Выяснилось, что получившееся транспортное средство, больше напоминающее некое насекомое, нежели мотовездеход, способно уверенно передвигаться на «ежах» как по голому льду, так и по снежной целине, преодолевая при этом достаточно высокие наносы. Однако с каждой сотней метров шипы на «колёсах» всё больше загибались и в один прекрасный момент начали отламываться. Пилот Polaris RZR отметил в это время резкое ухудшение управляемости и работы подвески. Позже одно из колёс просто потеряло привод.
Отдельно было отмечено, что испытания проводились при температуре –42 градуса.
Ещё один эксперимент, напрямую связанный с колёсами, авторы канала провели две недели назад. Купе Dodge Challenger с 717-сильным мотором оснастили спицованными колёсами, выполненными по образцу каретных, и устроили бёрнаут.