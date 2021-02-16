Вездеходу Polaris заменили колёса на пучки шипов: взгляните, что вышло

На одном из замёрзших озёр Миннесоты багги сначала испытали на обычных покрышках. Заснеженный лёд позволил вездеходу буквально вращаться волчком. Металли­ческие «ежи» установили на штатные места — судя по всему, при помощи заранее наваренных проставок.

Выяснилось, что получившееся транспортное средство, больше напоми­нающее некое насекомое, нежели мото­вездеход, способно уверенно пере­двигаться на «ежах» как по голому льду, так и по снежной целине, преодолевая при этом достаточно высокие наносы. Однако с каждой сотней метров шипы на «колёсах» всё больше загибались и в один прекрасный момент начали отламы­ваться. Пилот Polaris RZR отметил в это время резкое ухудшение управля­емости и работы подвески. Позже одно из колёс просто потеряло привод.