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Вездеходу Polaris заменили колёса на пучки шипов: взгляните, что вышло

Новости

Дмитрий Елизаров

Авторы YouTube-канала WhistlinDiesel опубликовали видеоотчёт об очередном необычном эксперименте. Механики заменили штатные колёса Polaris RZR на устройства, которые сами авторы назвали Reaper Wheels, то есть «колёса жнеца». Это втулки с наваренными на них огромными металли­ческими шипами. Вездеход отправили на лёд.

  • На одном из замёрзших озёр Миннесоты багги сначала испытали на обычных покрышках. Заснеженный лёд позволил вездеходу буквально вращаться волчком. Металли­ческие «ежи» установили на штатные места — судя по всему, при помощи заранее наваренных проставок.

  • Выяснилось, что получившееся транспортное средство, больше напоми­нающее некое насекомое, нежели мото­вездеход, способно уверенно пере­двигаться на «ежах» как по голому льду, так и по снежной целине, преодолевая при этом достаточно высокие наносы. Однако с каждой сотней метров шипы на «колёсах» всё больше загибались и в один прекрасный момент начали отламы­ваться. Пилот Polaris RZR отметил в это время резкое ухудшение управля­емости и работы подвески. Позже одно из колёс просто потеряло привод.

  • Отдельно было отмечено, что испытания проводились при температуре –42 градуса.

  • Ещё один эксперимент, напрямую связанный с колёсами, авторы канала провели две недели назад. Купе Dodge Challenger с 717-сильным мотором оснастили спицо­ванными колёсами, выпол­ненными по образцу каретных, и устроили бёрнаут.

Хотели бы прокатиться на таком мотовездеходе?

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