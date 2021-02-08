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Жуткая красота: взгляните, как не стоит тюнинговать суперкар Nissan GT-R

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Дмитрий Елизаров

В инстаграм-аккаунте Notsostocks появилось фото доработанного Nissan GT-R. Изображение, сделанное где-то на японской заправке, авторы сопрово­дили коммен­тарием: «Чем дольше ты на это смотришь, тем хуже становится».

  • Суперкар запечатлён со стороны кормы, и задняя часть купе украшена невероятным множе­ством вставок и накладок. Избав­лены от них, пожалуй, только фонари, встроенные в крышку багажника. Пластико­выми украше­ниями покрыты заднее стекло и колёсные арки, антикрыло получило экстра­вагантные законцовки с изображе­ниями покемонов, а для доработки заднего бампера, похоже, были использо­ваны несколько решёток радиаторов от Toyota Camry.

  • На фото можно разглядеть также сразу несколько воздухо­заборников на крыше, причудливо оформ­ленные передние колёсные арки, решётчатые вставки в районе задних стоек и допол­нитель­ные зеркала, дублиру­ющие штатные, — они вынесены далеко вперёд. В чём состоит конечная цель этих доработок, неизвестно.

  • Nissan GT-R через тридцать лет может пере­воплотиться в машину, ездить в которой придётся лёжа, а сама она в это время сможет читать мысли. Во всяком случае, такие транс­формации преду­сматривает футури­стический концепт Nissan GT-R (X) 2050.

Как считаете, зачем вот это вот всё?

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