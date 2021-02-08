Жуткая красота: взгляните, как не стоит тюнинговать суперкар Nissan GT-R
Дмитрий Елизаров
В инстаграм-аккаунте Notsostocks появилось фото доработанного Nissan
Суперкар запечатлён со стороны кормы, и задняя часть купе украшена невероятным множеством вставок и накладок. Избавлены от них, пожалуй, только фонари, встроенные в крышку багажника. Пластиковыми украшениями покрыты заднее стекло и колёсные арки, антикрыло получило экстравагантные законцовки с изображениями покемонов, а для доработки заднего бампера, похоже, были использованы несколько решёток радиаторов от Toyota Camry.
На фото можно разглядеть также сразу несколько воздухозаборников на крыше, причудливо оформленные передние колёсные арки, решётчатые вставки в районе задних стоек и дополнительные зеркала, дублирующие штатные, — они вынесены далеко вперёд. В чём состоит конечная цель этих доработок, неизвестно.
Nissan
GT-Rчерез тридцать лет может перевоплотиться в машину, ездить в которой придётся лёжа, а сама она в это время сможет читать мысли. Во всяком случае, такие трансформации предусматривает футуристический концепт Nissan GT-R (X)2050.