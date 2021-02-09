Внедорожник Jeep Wrangler скоро превратится в электрокар

Посмотрите, как первый в мире гусеничный Lamborghini застрял в снегу

Новости

Дмитрий Елизаров

На канале TheStradman в YouTube появился видео­отчёт о снежных испытаниях суперкара Lamborghini Aventador, установ­ленного на гусеницы. Автор видео утверждает, что это первый подобный экспери­мент в мире. Испытания прошли не слишком удачно, но создателей гусе­ничного суперкара это не смутило.

  • Lamborghini Aventador снабдили траками необычного L-образ­ного дизайна, тогда как в подобных транс­формациях, как правило, применя­ются гусеницы треуголь­ной формы. Чтобы смонтировать траки на колёсные ступицы суперкара, создателям пришлось добавить в подвеску ряд кастомных элементов. В итоге дорожный просвет Aventador достиг 460 миллиметров.

  • Гусеницы серьёзно увеличили ширину суперкара. Он с трудом поместился на трейлере, на котором Aventador транс­портиро­вали на место испытаний, и едва не упал с него при разгрузке. Стоимость суперкара, по словам его владельца, составляет четверть миллиона долларов (18,5 миллиона рублей).

  • Оказалось, что ездовая электроника суперкара отнеслась к появлению гусениц благо­склонно: основные режимы её работы, включая лонч-контроль, продол­жили работать. Но перегреть сцепле­ние в процессе испытаний блогерам всё же удалось. Кроме того, выяснилось, что гигантского дорожного просвета для целины недостаточно. В процессе преодо­ления снежного поля Aventador «лёг на днище», и суперкар пришлось эваку­ировать. Вытаскивал его Jeep Gladiator, также установ­ленный на гусеницы.

  • Автор видео и владелец суперкара назвал гусеничный Aventador в снегах Юты «самой крутой штукой, которую он когда-либо видел в жизни».

  • В середине декабря ещё один видеоблогер — автор канала Westen Champlin — снабдил траками пикап Ford F-150 Raptor и за отсут­ствием снега в районе своего проживания прокатился на грузовике по городу.

Ламбо на гусеницах — это вообще законно?

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