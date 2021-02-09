Посмотрите, как первый в мире гусеничный Lamborghini застрял в снегу
Дмитрий Елизаров
На канале TheStradman в YouTube появился видеоотчёт о снежных испытаниях суперкара Lamborghini Aventador, установленного на гусеницы. Автор видео утверждает, что это первый подобный эксперимент в мире. Испытания прошли не слишком удачно, но создателей гусеничного суперкара это не смутило.
Lamborghini Aventador снабдили траками необычного
L-образного дизайна, тогда как в подобных трансформациях, как правило, применяются гусеницы треугольной формы. Чтобы смонтировать траки на колёсные ступицы суперкара, создателям пришлось добавить в подвеску ряд кастомных элементов. В итоге дорожный просвет Aventador достиг 460 миллиметров.
Гусеницы серьёзно увеличили ширину суперкара. Он с трудом поместился на трейлере, на котором Aventador транспортировали на место испытаний, и едва не упал с него при разгрузке. Стоимость суперкара, по словам его владельца, составляет четверть миллиона долларов (18,5 миллиона рублей).
Оказалось, что ездовая электроника суперкара отнеслась к появлению гусениц благосклонно: основные режимы её работы, включая лонч-контроль, продолжили работать. Но перегреть сцепление в процессе испытаний блогерам всё же удалось. Кроме того, выяснилось, что гигантского дорожного просвета для целины недостаточно. В процессе преодоления снежного поля Aventador «лёг на днище», и суперкар пришлось эвакуировать. Вытаскивал его Jeep Gladiator, также установленный на гусеницы.
Автор видео и владелец суперкара назвал гусеничный Aventador в снегах Юты «самой крутой штукой, которую он когда-либо видел в жизни».
В середине декабря ещё один видеоблогер — автор канала Westen Champlin — снабдил траками пикап Ford
F-150Raptor и за отсутствием снега в районе своего проживания прокатился на грузовике по городу.