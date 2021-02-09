Посмотрите, как первый в мире гусеничный Lamborghini застрял в снегу

Lamborghini Aventador снабдили траками необычного L-образ ­ного дизайна, тогда как в подобных транс­формациях, как правило, применя­ются гусеницы треуголь­ной формы. Чтобы смонтировать траки на колёсные ступицы суперкара, создателям пришлось добавить в подвеску ряд кастомных элементов. В итоге дорожный просвет Aventador достиг 460 миллиметров.

Гусеницы серьёзно увеличили ширину суперкара. Он с трудом поместился на трейлере, на котором Aventador транс­портиро­вали на место испытаний, и едва не упал с него при разгрузке. Стоимость суперкара, по словам его владельца, составляет четверть миллиона долларов (18,5 миллиона рублей).

Оказалось, что ездовая электроника суперкара отнеслась к появлению гусениц благо­склонно: основные режимы её работы, включая лонч-контроль, продол­жили работать. Но перегреть сцепле­ние в процессе испытаний блогерам всё же удалось. Кроме того, выяснилось, что гигантского дорожного просвета для целины недостаточно. В процессе преодо­ления снежного поля Aventador «лёг на днище», и суперкар пришлось эваку­ировать. Вытаскивал его Jeep Gladiator, также установ­ленный на гусеницы.

Автор видео и владелец суперкара назвал гусеничный Aventador в снегах Юты «самой крутой штукой, которую он когда-либо видел в жизни».