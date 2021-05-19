Kia Optima, которую разбили, восстановили и снова разбили: о чём не рассказывает продавец

Возвращение корейской машины к полностью исправному состоянию было оценено в 800 000 рублей — примерно столько в 2017 году стоила 4-летняя целая Optima. В списке на замену значатся бампер с облицовками и решётками, радиатор, все фары, капот, правые двери и крыло. А главное — правый лонжерон и детали подвески. В салоне сработали подушки и пред­натяжители ремней безопасности.

С учётом того, что для восстановления геометрии кузова требовался стапель, второй владелец или его страховая компания посчитали ремонт нерента­бель­ным — автомобиль продали как есть. И даже приложили к нему комплект зимних шин. Вот объявление из архивов Авто.ру.