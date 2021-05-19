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Kia Optima, которую разбили, восстановили и снова разбили: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

В рубрике «Не бит, не крашен» мы уже привыкли, что нечистые на руку владельцы пытаются продавать авто­мобили, заманивая покупателей выгодными ценами, хвалебными коммен­тариями, низкими цифрами пробегов, обещаниями идеаль­ного состояния — или всем этим сразу. Но порой понять, что вас пытаются ввести в заблуждение, можно даже не обращаясь к сервису ПроАвто. А отчёт от Авто.ру лишь подтвердит подозрения.

Вот характерный пример — популярный на российском рынке седан Kia Optima III поколения. В отличие от других героев рубрики «Не бит, не крашен», это предложение трудно назвать выгодным. Во-первых, авто­мобиль выпущен добрых восемь лет назад. Более того, в том же 2013 году модель была модерни­зирована, но этот седан ещё дорестай­линговый. Во-вторых, само объявление датировано аж 2019 (!) годом. То ли владелец не очень-то хочет продавать машину, то ли покупателей что-то смущает. Что в целом неудиви­тельно, учитывая «в-третьих» — цену в 1 010 000 рублей, которая заметно выше средней по рынку на эти Kia.

Комментарий продавца

«Отличное состояние,замена масла ,антифриза ,тормозных колодок 600км назад ,дозаправка кондиционера 18.05.2019, ходовая в отличном состоянии, задние стойки Новые ,сайлентболки ,все оригинал !вся история тех обслуживания ,чеки прилагаются .зима/лето .доп.установлена сигнализация с а/з ,GPS.,2 ключа ,мануалака, тех книга .обоснованный торг у капота».

Продавец пытается оправдать столь высокий ценник отличным состоянием автомобиля, полной историей обслужи­вания и маленьким для 8-лет­него автомобиля пробегом. Или 61 000 км — это цифры на одометре, которые были актуальны два года назад?

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Как бы там ни было, в пробег не очень верится — глядя на далёкое от идеала состояние кожи на сиденьях. Да и корректи­руется одометр на Kia, к сожалению, без особых сложностей. И уж точно продавец лукавит насчёт всей истории обслужи­вания — ведь, согласно данным из ПТС, он уже шестой владелец! Записей в паспорте было настолько много, что пришлось делать дубликат. И хотя часть пере­регистраций явно были техниче­скими — возможно, просто меняли/сохраняли номера — минимум трое собствен­ников владели седаном до нынешнего продавца. Так откуда ему знать всю историю машины?

Тут и без всяких проверок Optima не выглядит вариантом, за которым стоит ехать в Пензу, где её продают. Но давайте всё-таки заглянем в отчёт ПроАвто — он может рассказать о прошлом Kia больше, чем продавец.

Сначала о хорошем — следов работы в такси, где Optima пользуется популяр­ностью, Авто.ру не обнаружило. Нет также залогов или других юридических ограни­чений, и расчёт стоимости ремонта от страховой компании всего один. Но здесь же красным горят расхож­дения в записях о пробеге седана и сразу три зареги­стрированных ДТП.

Первая авария случилась в конце 2016 года — у второго владельца авто­мобиля. В результате столкно­вения Optima получила серьёзные повреждения передней части — судя по схеме ДТП и сделанному спустя три месяца расчёту стоимости ремонта.

Возвращение корейской машины к полностью исправному состоянию было оценено в 800 000 рублей — примерно столько в 2017 году стоила 4-летняя целая Optima. В списке на замену значатся бампер с облицовками и решётками, радиатор, все фары, капот, правые двери и крыло. А главное — правый лонжерон и детали подвески. В салоне сработали подушки и пред­натяжители ремней безопасности.

С учётом того, что для восстановления геометрии кузова требовался стапель, второй владелец или его страховая компания посчитали ремонт нерента­бель­ным — автомобиль продали как есть. И даже приложили к нему комплект зимних шин. Вот объявление из архивов Авто.ру.

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В том объявлении фигурирует пробег 75 000 км, что коррелирует с данными от страховой компании. Всего за несколько дней разбитая Optima была продана, затем — отремонти­рована, а спустя несколько месяцев вновь выставлена на Авто.ру. Уже как «любимая машина в семье», которую «вынуждены продать в связи с квартирным вопросом». И да, с пробегом в 43 000 км!

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Объявление было написано от имени «владелицы», что наверняка было так же далеко от правды, как и новые цифры на одометре. Потому что спустя три месяца она же опять выставляет этот седан на Авто.ру — уже с возможностью обмена или продажи в кредит. Подобные предло­жения обычно делают автосалоны, которые перепродают подержанные машины. Спустя месяц объявление появляется снова. И снова.

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Четвёртый хозяин машины нашёлся только к концу лета 2018 года. Но уже осенью он, в свою очередь, пытается продать… битый седан! Optima снова выставлена на продажу с покорёженным передком, капотом «домиком», разбитыми фарами. И, по описанию продавца, с целыми подушками безопас­ности. Учитывая силу удара и полученные повреждения, при первом кузовном ремонте их, скорее всего, просто заменили муляжами.

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В объявлении продавец говорит о том, что готов и сам восстановить авто­мобиль. Судя по всему, так он и поступил. И теперь два года пытается продать то, что у него получилось, за цену, которая больше подойдёт седану в очень неплохом состоянии. Но Optima после пары серьёзных аварий уже не будет «как новая». Либо её восстанов­ление до такой кондиции не окупит даже цена в миллион с лишним рублей. Тем более, как мы убедились, заявленный пробег машины не соответ­ствует истинному.

А если вы не уверены, что сможете отличить аварийный в прошлом авто­мобиль от такого же, но без ДТП в истории, стоит обяза­тельно изучить его историю. Ведь сервис ПроАвто позволяет узнать многие важные её подроб­ности без серьёзных затрат времени и финансов. Достаточно знать лишь VIN или госномер интересующей вас машины и ввести их в соответ­ствующую форму на сайте Авто.ру или в мобильном приложении. Или нажать на соответ­ствующую ссылку прямо в объявлении.

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