Смяло как бумагу: фургон из ДТП с Ефремовым разбили на краш-тесте
Дмитрий Елизаров
Издание «Авторевю» провело краш-тест фургона ВИС-2349 по российской системе ARCAP. Поводом для теста стала авария с участием такого же автомобиля и внедорожника Jeep Grand Cherokee, принадлежащего актёру Михаилу Ефремову. Водитель фургона в той аварии погиб, а в испытаниях «Авторевю» ВИС-2349 набрал всего 3,7 балла из 16 возможных.
Развозной транспорт этого типа конструктивно представляет собой переднюю часть Lada Granta с надстройкой сзади, которая базируется на сварной полураме. Бортовые системы безопасности в пассажирском салоне идентичны тем, что применяются на легковых Грантах (водительская подушка и ремни без преднатяжителей), но за счёт задней части ВИС тяжелее на два центнера. Кроме того, с превращением Гранты в фургон меняется и силовая структура автомобиля в целом.
Испытания прошли по традиционной схеме «фронтальный удар с 40-процентным перекрытием о деформируемое препятствие на скорости
64 км/ч».Был разбит автомобиль в варианте «промтоварный фургон».
Испытатели отметили, что кабина модели в ходе удара пережила множественные деформации: водительскую дверь заклинило, педали и руль серьёзно сместились внутрь салона, переднюю стойку кузова заломило, но при этом подушка безопасности и ремни сработали удовлетворительно.
В зоне особого риска оказались грудная клетка, ступни, колени и бёдра водителя. Защиту шеи и головы оценили как «высокую» и «достаточную» соответственно. Пассажиру в такой аварии грозят травмы грудной клетки.
Общая оценка ВИС-2349 оказалась заметно хуже, чем у стандартной Lada Granta: некоторое время назад на аналогичных испытаниях специалисты «Авторевю» оценили её пассивную безопасность на 8,4 балла из 16.