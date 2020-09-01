Смяло как бумагу: фургон из ДТП с Ефремовым разбили на краш-тесте

Развозной транспорт этого типа конструктивно пред­ставляет собой переднюю часть Lada Granta с надстройкой сзади, которая базируется на сварной полураме. Бортовые системы безопас­ности в пассажирском салоне идентичны тем, что применяются на легковых Грантах (водитель­ская подушка и ремни без преднатяжи­телей), но за счёт задней части ВИС тяжелее на два центнера. Кроме того, с превраще­нием Гранты в фургон меняется и силовая структура автомобиля в целом.

Испытания прошли по традиционной схеме «фронтальный удар с 40-процентным пере­крытием о деформи­руемое препят­ствие на скорости 64 км/ч». Был разбит автомобиль в варианте «промтоварный фургон».

Испытатели отметили, что кабина модели в ходе удара пере­жила множе­ственные деформации: водитель­скую дверь заклинило, педали и руль серьёзно сместились внутрь салона, переднюю стойку кузова заломило, но при этом подушка безопасности и ремни сработали удовлетвори­тельно.

В зоне особого риска оказались грудная клетка, ступни, колени и бёдра водителя. Защиту шеи и головы оценили как «высокую» и «достаточную» соответ­ственно. Пассажиру в такой аварии грозят травмы грудной клетки.