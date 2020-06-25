Краш-тест-драйв: 10 дилерских машин, разбитых в ходе пробной поездки
Алексей Олефиренко
Хотя современные автомобили оснащены кучей вспомогательных систем, которые сводят риск аварии к минимуму, полностью исключить человеческий фактор они до сих пор не могут. Особенно, если этот фактор оказался за рулём конкретного автомобиля впервые. Рассказываем 10 коротких историй о том, как потенциальные покупатели знакомились с потенциальными покупками, но знакомство пошло не по плану.
Hyundai Elite i20
В индийском городе Манди женщина решила присмотреться к компактному хэтчу Hyundai i20. Села за руль припаркованного в шоуруме автомобиля, нажала на педаль газа… и машина внезапно сорвалась с места, пробила стеклянную витрину и спрыгнула с метровой высоты. Остановился обезумевший Hyundai лишь на улице, когда врезался в другую машину на территории дилерского центра.
Инцидент был зафиксирован камерами наблюдения. По предварительной версии,
BMW X1
В китайском Гуанчжоу произошёл случай прямо противоположный. Девушка взяла на тест-драйв новенький BMW X1, покаталась на нём без каких-либо злоключений и, видимо, была так впечатлена немецким кроссовером, что под конец поездки от эйфории перепутала педали газа и тормоза. И влетела на полном ходу в витрину автосалона, распугав менеджеров и других клиентов.
Работник салона, который сопровождал девушку, увы, не сумел среагировать: BMW набирал скорость даже внутри шоурума, пока не упёрся бампером в бетонную стену. К счастью, никто в инциденте не пострадал. Кроме кроссовера и отделки помещения.
Mercedes-Benz GLE
Шесть секунд. Столько продлился тест-драйв Mercedes-Benz GLE из центра Glebe Road Mercedes в штате Вирджиния, США. Девушка за рулём только-только начала движение с парковки автосалона, но, похоже, в процессе управления перепутала педали, что привело к дорогостоящей аварии.
Помимо GLE, пострадали ещё несколько машин, которые находились на парковке. В самом кроссовере, помимо водителя и менеджера, были два пассажира. В аварии никто не пострадал, но бригаду скорой помощи и пожарных на место ДТП на всякий случай вызвали.
Audi A7
Предельно странная авария произошла в конце 2019 года в Санкт-Петербурге. Тестовая Audi A7 в дилерских наклейках, двигаясь по Выборгскому шоссе на большой скорости, сначала задела Мерседес, ожидающий поворота, а затем ещё несколько автомобилей. Всего в ДТП пострадали по меньшей мере семь машин!
До конца неизвестно, по какой именно причине произошло ДТП. По словам очевидцев, в салоне Audi находились мужчина и женщина. От первого удара непристёгнутая пассажирка оказалась на водительском сидении, что, вероятно, привело к окончательной дезориентации водителя.
Обоих пассажиров Audi увезли в больницу. Были комментарии свидетелей, что в салоне А7 ощущался запах алкоголя. Инцидент застопорил движение на шоссе более чем на три часа.
Tesla Model 3
В начале 2019 года компания Tesla выводила на китайский рынок Model 3. Чтобы потенциальные клиенты сполна осознали, что Tesla — это не какой-то скучный Volkswagen
И один из испытателей в Шэньчжэне довольно быстро убедился, что Model 3 Performance — штука мощная. Судя по фото, водитель не справился с управлением и ударился то ли о фонарный столб, то ли об отбойник на островке для пешеходов. 3,5 секунды до 100 километров в час — это классно и опасно одновременно.
После инцидента повреждённая Model 3 Performance была оперативно заменена на новую, но уже в чёрном цвете.
Toyota Supra
Алая Супра в кузове А90, которую доставили в дилерский центр Toyota в Гарден-Сити (штат Нью-Йорк), проехала своим ходом ничтожно малые полтора километра. А потом ей повстречалось дерево.
По предварительным данным, водитель, по вине которого произошло ДТП, не справился с управлением, двигаясь с превышением скорости. К счастью, авария не стала фатальной: водитель почти не пострадал, а вот освобождать сопровождающего менеджера пришлось с помощью спецтехники. Он был доставлен в больницу с травмами ног.
Любопытно, что подобный инцидент вообще произошёл — потому что Супру крайне редко дают на тест-драйв в Америке. А если и дают, то лишь под контролем строжайших наблюдателей. Возможно, после этого случая программу тест-драйвов Supra последнего поколения в США свернут полностью. Хочешь кататься? Покупай и катайся!
Honda NSX
Необычным образом завершился тест-драйв Honda NSX в Великобритании в феврале
Вообще сам факт тест-драйва Honda NSX вызывает вопросы: эту машину, как и Супру, тоже не дают для испытаний всем подряд. Как бы там ни было, купе получило серьёзные повреждения кузова и подвески. Да ещё и дилерский центр конкурентов придётся ремонтировать...
Lamborghini Gallardo
Не подумайте, что аварии тестовых машин — бич последних нескольких лет. В австралийском Сиднее, например, ещё в 2011 году разложили новёхонький Lamborghini Gallardo, который стоил около 400 тысяч австралийских долларов.
Автомобиль крепко приложился о бордюр,
К счастью для всех, тестовый суперкар был застрахован. Да и управляющий директор Lamborghini Sydney, Эндрю Смит, не держит обид на водителя машины: «Скорее всего, он на долю секунды потерял контроль и запаниковал — такое случается. Главное, что никто не травмировался и не показывал дурной пример на дороге. А остальное — мелочи».
McLaren 650S Spider
McLaren 650S Spider дебютировал в марте 2014 года на Женевском автосалоне. А в июне того же года один из этих суперкаров был разбит на улицах Сингапура.
Инцидент произошёл во второй половине дня. Потенциальный покупатель взял машину на тест и, похоже, переоценил свои навыки управления суперкарами. Автомобиль был застрахован, что плюс. Но восстановлению не подлежит, что минус.
Porsche 911 GT2 RS
Об этой истории мы уже рассказывали, но всё же напомним. 1 ноября 2019 года красный Porsche 911 GT2 RS отправился из дилерского центра Porsche Centre Cardiff на тест-драйв, но назад не вернулся.
По словам Хайвелла Уильямса — представителя салона, который сопровождал водителя, сразу после того, как GT2 RS покинул площадку автосалона, клиент сообщил, что у машины отказали тормоза. Так ли это, или же недостаточно опытный водитель решил перевести вину на инженеров Porsche — загадка.
Помимо 911 GT2 RS, который является одной из быстрейших серийных машин на Северной Петле Нюрбургринга, а значит и во всём мире, в аварии пострадали ещё пять машин. Жертв, к счастью, нет.