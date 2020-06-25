Работает цензор: реклама автопроизводителей, за которую пришлось извиняться

Краш-тест-драйв: 10 дилерских машин, разбитых в ходе пробной поездки

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Алексей Олефиренко

Хотя современные автомобили оснащены кучей вспомога­тельных систем, которые сводят риск аварии к минимуму, полностью исключить челове­ческий фактор они до сих пор не могут. Особенно, если этот фактор оказался за рулём конкретного авто­мобиля впервые. Рассказы­ваем 10 коротких историй о том, как потенци­альные покупатели знакоми­лись с потенци­альными покупками, но знакомство пошло не по плану.

Hyundai Elite i20

В индийском городе Манди женщина решила присмотреться к компактному хэтчу Hyundai i20. Села за руль припарко­ванного в шоуруме автомобиля, нажала на педаль газа… и машина внезапно сорвалась с места, пробила стеклянную витрину и спрыгнула с метровой высоты. Остановился обезумев­ший Hyundai лишь на улице, когда врезался в другую машину на территории дилерского центра.

Инцидент был зафиксирован камерами наблюдения. По предвари­тельной версии, кто-то оставил универсал в салоне с запущенным двигателем, который просто временно выключился благодаря системе «старт-стоп». Однако остаётся открытым вопрос, как (или зачем) покупа­тельница включила передачу. В общем, тест-драйв не задался с самого начала.

BMW X1

В китайском Гуанчжоу произошёл случай прямо противо­положный. Девушка взяла на тест-драйв новенький BMW X1, покаталась на нём без каких-либо злоключе­ний и, видимо, была так впечатлена немецким крос­совером, что под конец поездки от эйфории пере­путала педали газа и тормоза. И влетела на полном ходу в витрину автосалона, распугав менеджеров и других клиентов.

Работник салона, который сопровождал девушку, увы, не сумел среаги­ровать: BMW набирал скорость даже внутри шоурума, пока не упёрся бампером в бетонную стену. К счастью, никто в инциденте не пострадал. Кроме кроссовера и отделки помещения.

Mercedes-Benz GLE


Шесть секунд. Столько продлился тест-драйв Mercedes-Benz GLE из центра Glebe Road Mercedes в штате Вирджи­ния, США. Девушка за рулём только-только начала движение с парковки авто­салона, но, похоже, в процессе управ­ления перепутала педали, что привело к дорого­стоящей аварии.

Помимо GLE, пострадали ещё несколько машин, которые находились на парковке. В самом кроссовере, помимо водителя и менеджера, были два пассажира. В аварии никто не пострадал, но бригаду скорой помощи и пожарных на место ДТП на всякий случай вызвали.

Audi A7

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Предельно странная авария произошла в конце 2019 года в Санкт-Петер­­бурге. Тестовая Audi A7 в дилерских наклейках, двигаясь по Выборг­скому шоссе на большой скорости, сначала задела Мерседес, ожидающий поворота, а затем ещё несколько авто­мобилей. Всего в ДТП пострадали по меньшей мере семь машин!

До конца неизвестно, по какой именно причине произошло ДТП. По словам очевидцев, в салоне Audi находились мужчина и женщина. От первого удара непристёгнутая пассажирка оказалась на водитель­ском сидении, что, вероятно, привело к оконча­тельной дезориентации водителя.

Обоих пассажиров Audi увезли в больницу. Были коммен­тарии свидетелей, что в салоне А7 ощущался запах алкоголя. Инцидент застопорил движение на шоссе более чем на три часа.

Tesla Model 3


В начале 2019 года компания Tesla выводила на китайский рынок Model 3. Чтобы потенци­альные клиенты сполна осознали, что Tesla — это не какой-то скучный Volkswagen e-Golf с динамикой минивэна и копеечным запасом хода, в КНР отослали седаны Model 3 в топовейшем исполнении Performance.

И один из испытателей в Шэньчжэне довольно быстро убедился, что Model 3 Performance — штука мощная. Судя по фото, водитель не справился с управ­лением и ударился то ли о фонарный столб, то ли об отбойник на островке для пеше­ходов. 3,5 секунды до 100 кило­метров в час — это классно и опасно одно­временно.

После инцидента повреждённая Model 3 Performance была оперативно заменена на новую, но уже в чёрном цвете.

Toyota Supra

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Алая Супра в кузове А90, которую доставили в дилерский центр Toyota в Гарден-Сити (штат Нью-Йорк), проехала своим ходом ничтожно малые полтора кило­метра. А потом ей повстре­чалось дерево.

По предварительным данным, водитель, по вине которого произошло ДТП, не справился с управ­лением, двигаясь с превыше­нием скорости. К счастью, авария не стала фатальной: водитель почти не пострадал, а вот освобождать сопровож­дающего менеджера пришлось с помощью спец­техники. Он был доставлен в больницу с травмами ног.

Любопытно, что подобный инцидент вообще произошёл — потому что Супру крайне редко дают на тест-драйв в Америке. А если и дают, то лишь под контролем строжайших наблюда­телей. Возможно, после этого случая программу тест-драйвов Supra последнего поколения в США свернут полностью. Хочешь кататься? Покупай и катайся!

Honda NSX

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Необычным образом завершился тест-драйв Honda NSX в Велико­британии в феврале 2018-го. Водитель потерял управ­ление автомо­билем на влажной дороге и врезался в забор… за которым распола­галась стоянка дилерского центра Kia. Возможно, это был перформанс художника-акциониста и в этом «крэше» есть глубинные смыслы?

Вообще сам факт тест-драйва Honda NSX вызывает вопросы: эту машину, как и Супру, тоже не дают для испытаний всем подряд. Как бы там ни было, купе получило серьёзные повреждения кузова и подвески. Да ещё и дилерский центр конкурентов придётся ремонтировать...

Lamborghini Gallardo


Не подумайте, что аварии тестовых машин — бич последних нескольких лет. В австралий­ском Сиднее, например, ещё в 2011 году разложили новёхонький Lamborghini Gallardo, который стоил около 400 тысяч австра­лийских долларов.

Автомобиль крепко приложился о бордюр, из-за чего вся передняя часть была сильно повреждена. Полиция пред­положила, что водитель нарушил правила, за что и поплатился, но сопровож­давший потенциального покупателя менеджер Иэн Уоттс заявил, что водитель был паинькой и не совершал никаких противо­правных действий.

К счастью для всех, тестовый суперкар был застрахован. Да и управ­ляющий директор Lamborghini Sydney, Эндрю Смит, не держит обид на водителя машины: «Скорее всего, он на долю секунды потерял контроль и запаниковал — такое случается. Главное, что никто не травми­ровался и не показывал дурной пример на дороге. А остальное — мелочи».

McLaren 650S Spider

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McLaren 650S Spider дебютировал в марте 2014 года на Женевском автосалоне. А в июне того же года один из этих суперкаров был разбит на улицах Сингапура.

Инцидент произошёл во второй половине дня. Потенциальный покупатель взял машину на тест и, похоже, пере­оценил свои навыки управ­ления суперкарами. Авто­мобиль был застрахован, что плюс. Но восстанов­лению не подлежит, что минус.

Porsche 911 GT2 RS

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Об этой истории мы уже рассказывали, но всё же напомним. 1 ноября 2019 года красный Porsche 911 GT2 RS отправился из дилерского центра Porsche Centre Cardiff на тест-драйв, но назад не вернулся.

По словам Хайвелла Уильямса — представителя салона, который сопровождал водителя, сразу после того, как GT2 RS покинул площадку авто­салона, клиент сообщил, что у машины отказали тормоза. Так ли это, или же недо­статочно опытный водитель решил перевести вину на инженеров Porsche — загадка.

Помимо 911 GT2 RS, который является одной из быстрейших серийных машин на Северной Петле Нюрбург­ринга, а значит и во всём мире, в аварии пострадали ещё пять машин. Жертв, к счастью, нет.

Всегда берёте машину на тест-драйв перед покупкой?

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