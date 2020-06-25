Краш-тест-драйв: 10 дилерских машин, разбитых в ходе пробной поездки

В индийском городе Манди женщина решила присмотреться к компактному хэтчу Hyundai i20. Села за руль припарко­ванного в шоуруме автомобиля, нажала на педаль газа… и машина внезапно сорвалась с места, пробила стеклянную витрину и спрыгнула с метровой высоты. Остановился обезумев­ший Hyundai лишь на улице, когда врезался в другую машину на территории дилерского центра.

Инцидент был зафиксирован камерами наблюдения. По предвари­тельной версии, кто-то оставил универсал в салоне с запущенным двигателем, который просто временно выключился благодаря системе «старт-стоп». Однако остаётся открытым вопрос, как (или зачем) покупа­тельница включила передачу. В общем, тест-драйв не задался с самого начала.