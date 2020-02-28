Какие дни недели самые опасные для водителей: версия ГИБДД
Николай Андреев
Большинство ДТП на дорогах России в 2019 году случались по пятницам, а ДТП с жертвами чаще всего происходили по субботам. Меньше всего аварий фиксировали по воскресеньям и средам. Об этом агентству «ТАСС» рассказали в Госавтоинспекции.
Согласно статистике, в прошлом году в пятницы было зарегистрировано более 25 тысяч аварий, в которых погибли свыше 2,4 тысячи человек. В субботних ДТП жертвами стали более трёх тысяч человек. Пик аварийности, вне зависимости от дня недели, приходился на девять часов утра и на восемь вечера.
По данным ГИБДД, всего в 2019 году на российских дорогах произошло более 164,3 тысячи ДТП, в которых погибли 16,9 тысячи человек. По сравнению с 2018 годом показатель смертности снизился на 6,8 процента.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что к 2030 году на дорогах в России перестанут гибнуть люди. Смертность хотят победить за счёт улучшения культуры вождения, повышения защиты пешеходов и развития системы оказания помощи пострадавшим в авариях.