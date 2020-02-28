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Какие дни недели самые опасные для водителей: версия ГИБДД

Новости

Николай Андреев

Большинство ДТП на дорогах России в 2019 году случались по пятницам, а ДТП с жертвами чаще всего проис­ходили по субботам. Меньше всего аварий фикси­ровали по воскре­сеньям и средам. Об этом агентству «ТАСС» рас­сказали в Госавто­инспекции.

  • Согласно статистике, в прошлом году в пятницы было зареги­стри­ровано более 25 тысяч аварий, в которых погибли свыше 2,4 тысячи человек. В суб­ботних ДТП жертвами стали более трёх тысяч человек. Пик аварий­ности, вне зависи­мости от дня недели, при­ходился на девять часов утра и на восемь вечера.

  • По данным ГИБДД, всего в 2019 году на российских дорогах про­изошло более 164,3 тысячи ДТП, в которых погибли 16,9 тысячи человек. По срав­нению с 2018 годом показатель смерт­ности снизился на 6,8 процента.

Ранее глава МВД России Владимир Коло­кольцев заявил, что к 2030 году на дорогах в России пере­станут гибнуть люди. Смерт­ность хотят победить за счёт улучше­ния культуры вождения, повыше­ния защиты пешеходов и развития системы оказания помощи пострадавшим в авариях.

Теперь станете меньше ездить по пятницам и субботам?

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