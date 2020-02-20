Глава МВД пообещал победить смертность на российских дорогах за 10 лет
Николай Андреев
В ходе Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения в Стокгольме глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что к 2030 году на российских дорогах перестанут гибнуть люди. Об этом пишет «Российская газета».
Свести смертность на дорогах России к нулевому показателю планируется за счёт повышения уровня культуры вождения, работы над защитой пешеходов и развития системы оказания помощи пострадавшим в авариях. Также в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрена модернизация региональной дорожной сети, что поможет устранить до 50 процентов точек повышенной аварийности.
Владимир Колокольцев также добавил, что за предыдущие 10 лет в России количество аварий с погибшими снизилось более чем на треть, а число погибших пешеходов — почти вдвое.
По данным Госавтоинспекции, в России в 2019 году произошло более 164,3 тысячи ДТП, в которых погибли 16,9 тысячи человек. По сравнению с 2018 годом, показатель смертности снизился на 6,8 процента.