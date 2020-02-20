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Глава МВД пообещал победить смертность на российских дорогах за 10 лет

Новости

Николай Андреев

В ходе Всемирной министерской конференции по безопас­ности дорожного движения в Стокгольме глава МВД России Владимир Коло­кольцев заявил, что к 2030 году на рос­сий­ских дорогах пере­станут гибнуть люди. Об этом пишет «Российская газета».

  • Свести смертность на дорогах России к нулевому показа­телю плани­руется за счёт повыше­ния уровня культуры вождения, работы над защитой пеше­ходов и развития системы оказа­ния помощи постра­давшим в авариях. Также в рамках нацпроекта «Безо­пасные и каче­ственные автомо­бильные дороги» преду­смотрена модерни­зация региональной дорожной сети, что поможет устранить до 50 процентов точек повышенной аварийности.

  • Владимир Колокольцев также добавил, что за предыдущие 10 лет в России количество аварий с погиб­шими снизилось более чем на треть, а число погибших пешеходов — почти вдвое. 

  • По данным Госавтоинспекции, в России в 2019 году произошло более 164,3 тысячи ДТП, в которых погибли 16,9 тысячи человек. По сравнению с 2018 годом, показатель смертности снизился на 6,8 процента.

Верите в планы главы МВД?

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