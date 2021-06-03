Toyota Hilux с покорёженной рамой в истории: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
Еженедельные расследования в рубрике «Не бит, не крашен» наглядно показывают, что в России сложился устойчивый рынок битой техники. Машины, которые где-нибудь в Европе скорее всего оказались бы на свалке, у нас скупают у владельцев или на страховых аукционах, чтобы затем кое-как восстановить и снова продать. Под видом «не битых, не крашеных», конечно же.
Как показывает статистика, люди профессионально этим занимающиеся, предпочитают либо премиальные модели, либо по-настоящему массовые автомобили. Впрочем, покупатели подержанных машин, не попадающих в эти категории, тоже должны держать ухо востро и проверять каждый приглянувшийся экземпляр с максимальной тщательностью. Например, с помощью сервиса ПроАвто.
Вот очередное тому доказательство — пикап Toyota Hilux 2012 года выпуска. Автомобиль специфичный, часто приобретаемый совсем не для личного пользования и потому имеющий немалые пробеги. А чем больше пройденное машиной расстояние, тем выше вероятность аварии в её прошлом, ведь так?
Комментарий продавца
«Автомобиль в отличном внешнем, внутреннем и техническом состоянии, сигнализация с автозапуском, комплект летних и зимних колёс, tv, dvd, фаркоп».
Этот экземпляр – явный трудяга, за девять лет он проехал более 200 тыс. км. Однако владелец утверждает, что Hilux в отличном состоянии, да ещё и оснащён неплохо. Наверное поэтому продавец хочет за него 1 400 000 рублей – цена, явно выше среднерыночной. Впрочем, большая часть таких машин продаётся с «механикой», а здесь автоматическая трансмиссия. Да и пробегом в две сотни тысяч покупателей японского пикапа не удивить.
На фото автомобиль действительно выглядит привлекательно, с подножками, фаркопом и дугами в кузове. Салон не смотрится поношенным. Может и правда с состоянием у машины всё в порядке? Ведь это Toyota, да ещё и максимально простой по конструкции модели. Но не будем терять бдительность, а заглянем в отчёт ПроАвто.
Имеем — три владельца по ПТС, с небольшим перерывом в регистрации, пару ДТП, зафиксированных ГИБДД, неоплаченные штрафы. А ещё оказывается, что цена 1 400 000 рублей вполне соответствует оценке реальной стоимости машины, сделанной Авто.ру. Так почему же её не покупают, хотя объявление висит уже давно?
Штрафы, как оказывается, не проблема — в системе фигурирует всего пара мелких нарушений, которые пока не оплачены. Увы, данные об авариях, фигурирующие в официальных базах уже не так информативны. Одна случилась в 2017 году, следующая – спустя полтора года, но подробностей о них минимум.
Однако оценить последствия второго ДТП нам позволяет объявление о продаже машины, которое дали спустя пару месяцев после второй аварии. Фотографии в нём удручают — у пикапа была серьёзно разбита передняя часть кузова, перекошена правая дверь, сработали подушки безопасности в салоне. Впрочем, продавец утверждал, что двигатель и коробка передач не пострадали.
Но, судя по оценке ущерба, которую сделал страховая компания, удар был сильным. В длинном списке того, что требует замены, фигурируют моторный щит и рама пикапа! То есть геометрия кузова была нарушена. Потому неудивительна уже и стоимость ремонта в размере 1 600 000 рублей.
Удивительно другое: привычная на популярных моделях схема «купили-восстановили-продали» в случае с пикапом забуксовала ещё на первой стадии. Битый Hilux купили только спустя полгода, и он даже пару месяцев был без регистрации. За лето его восстановили и осенью 2019 года снова продали. А спустя какой-то месяц третий по счёту владелец опять выставил пикап на продажу — видимо, быстро поняв истинное состояние автомобиля.
И вот он продаёт машину до сих пор, с пометками об «отличном внешнем, внутреннем и техническом состоянии». Возможно, это не такое уж и преувеличение — ведь за это время Toyota смогла проехать около 70 тыс. км! Эти данные тоже есть в отчёте ПроАвто.
Так что авария в прошлом, даже серьёзная — не обязательно приговор для автомобиля в целом. Но, приобретая подобную машину, покупатель имеет право знать её прошлое, чтобы понимать, что ждёт его в будущем. А ещё — для понимая адекватности цены. Этот Hilux кажется явно переоценённым, особенно, если предварительно заглянуть в отчёт ПроАвто. Благо, делается это несложно, буквально в пару кликов – прямо в объявлении о продаже на Авто.ру.