Toyota Hilux с покорёженной рамой в истории: о чём не рассказывает продавец

Еженедельные расследования в рубрике «Не бит, не крашен» наглядно показывают, что в России сложился устойчивый рынок битой техники. Машины, которые где-нибудь в Европе скорее всего оказались бы на свалке, у нас скупают у владельцев или на страховых аукционах, чтобы затем кое-как восстановить и снова продать. Под видом «не битых, не крашеных», конечно же.

Как показывает статистика, люди профессионально этим занимающиеся, предпочитают либо премиальные модели, либо по-настоящему массовые автомобили. Впрочем, покупатели подержанных машин, не попадающих в эти категории, тоже должны держать ухо востро и проверять каждый приглянувшийся экземпляр с максимальной тщательностью. Например, с помощью сервиса ПроАвто.

