Mercedes CLA после каршеринга, аварии и аукциона: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
В рубрике «Не бит, не крашен» фигурируют прежде всего машины, продавцы которых всячески стремятся скрыть их аварийное прошлое. Однако ДТП — не единственная причина хорошенько присмотреться к прошлому автомобиля, здраво оценить его стоимость, а то и вовсе отказаться от покупки. То, как эксплуатировался автомобиль, когда и по какой причине его перепродавали, — очень важные факторы, которые стоит знать и учитывать при выборе. Поэтому сервис ПроАвто, на котором базируются наши расследования, ищет информацию по подержанным машинам не только в базах ГИБДД и страховых компаний. И находит много интересного: как, например, в случае с этим Mercedes-Benz CLA 2018 года выпуска.
Совсем ещё свежий компактный премиальный седан продают в Санкт-Петербурге — с заявленным пробегом всего 28 000 км. Продают, кстати, недёшево — за
Комментарий продавца
«Автосалоны мимо! Я второй владелец, почти новый авто. 05.12.2020 прошел второе ,ТО В1 с пробегом 26270 у оф. дилера. Хорошая комплектация, Складываемые зеркала, раздельный климат, спорт сиденья. авто в керамике. есть чеки. Куплена не в кредит. в салоне не курили! умеет сама парковаться) шикарные диодные фары. диски р18! решетка с хромом заводится к кнопки. из минусов: есть крашенные элементы. торг и обмена нет».
Минусы машины владелец вроде бы не скрывает, указывая на наличие крашеных элементов. Хотя на многочисленных фото CLA выглядит презентабельно и действительно сверкает «как новый». Что же с ним не так? Ведь его продают, согласно дате объявления, уже с ноября 2020 года. Неужели всё дело в высокой цене?
Первый тревожный звоночек раздаётся на данных о собственниках. Продавец не скрывает, что он второй владелец, но скромно умалчивает, кто был первым. А им значится юридическое лицо, на которое автомобиль был записан чуть больше года. Когда такую запись имеют Solaris, Octavia или Optima, то с большой вероятностью это означает работу в такси. А глядя на тёмно-синий Mercedes-Benz CLA, жители двух столиц наверняка вспомнят про… каршеринг.
Заглянем в отчёт ПроАвто по этой машине. Так и есть — в её истории значится работа в каршеринговом сервисе, где автомобили эксплуатируются весьма интенсивно. В отчёте есть даже подробности: срок работы в сервисе короткой аренды и название компании, у которой каршеринговые автомобили находились в лизинге.
Впрочем, у более дешёвых CLA, которые мы приводили в пример, тоже первыми владельцами значатся юридические лица. Только срок владения — читай, работы в том же каршеринге — у тех машин составляет два-три года. Почему же этот Mercedes «сняли с линии» раньше положенного?
Потому что автомобиль попал в аварию прямо в первый год своей жизни. Данных от ГИБДД по ней почему-то нет, хотя происшествия с каршеринговыми машинами обычно тщательно оформляются. Однако в отчёте ПроАвто есть пара записей с аукциона битых автомобилей. А ещё — расчёт от страховой компании, сделанный перед аукционом, на сумму
В длинном перечне деталей, требующих замены, — капот, фары, крылья, поперечина радиатора, сам радиатор в комплекте с интеркулером, конденсатором кондиционера и вентилятором, пара дверей и многое другое. А среди необходимых работ фигурирует стапель…
Понятно, что с такими повреждениями CLA из каршеринга «уволили» — и продали то, что от него осталось, на аукционе. У битых машин есть свой рынок, практически невидимый обычным покупателям, но активно существующий среди профессиональных перекупщиков и сервисов. Вот и синий Mercedes из московского каршеринга спустя всего несколько дней после аукциона всплыл уже в Санкт-Петербурге — в разбитом ещё виде, конечно. Его тоже продавали через Авто.ру.
По фото видно, что клиент каршеринга, скорее всего, налетел на столб — аккурат серединой передка. А потом машину отбросило так, что пострадала и правая сторона кузова. Удар был такой силы, что алюминиевый усилитель бампера сложился «домиком» и лопнул, попутно приговорив радиаторы и рамку, которая их держит. Впрочем, в объявлении утверждается, что двигатель и КПП не пострадали.
Такой автомобиль — лакомый кусочек для тех, кто зарабатывает на аварийной технике. Не совсем уж завязанный в узел, с маленьким пробегом (в объявлении о продаже битой машины указано 10 000 км), да ещё и премиальной марки. Mercedes-Benz восстановили и продали нынешнему, официально второму владельцу.
Наверняка тот очень быстро понял, что в итоге купил. Потому что спустя всего 3 месяца CLA вновь выставили на продажу – примерно с тем же текстом, что и в нынешнем объявлении. Однако пока покупатель не нашёлся, поэтому продавцу остаётся лишь периодически корректировать пробег в карточке на Авто.ру, да прибавлять упоминания о проведённых ТО…
Кстати, этот CLA ещё и пример того, что отчёт ПроАвто не статичен. Авто.ру поддерживает актуальность данных, собираемых по продаваемым автомобилям. Не так давно продавец попал в лёгкое ДТП — и оно тоже отображено. Причём с комментарием владельца!
Судя по нему, продавец видел отчёт и в курсе того, что он продаёт. Но всё равно надеется на наивного покупателя, которому очень хочется «почти новый» Mercedes-Benz. Однако, как показывает история с этой машиной, таких на рынке уже почти не осталось. Ведь всё больше покупателей узнают о сервисе ПроАвто, а главное — пользуются им при выборе подержанного автомобиля. Ведь это совсем несложно — достаточно ввести в специальную форму VIN или госномер машины. Или просто нажать на большую зелёную кнопку в объявлении о продаже.