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Mercedes CLA после каршеринга, аварии и аукциона: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

В рубрике «Не бит, не крашен» фигурируют прежде всего машины, продавцы которых всячески стремятся скрыть их аварийное прошлое. Однако ДТП — не един­ственная причина хорошенько при­смотреться к прошлому авто­мобиля, здраво оценить его стоимость, а то и вовсе отказаться от покупки. То, как эксплуати­ровался авто­мобиль, когда и по какой причине его пере­продавали, — очень важные факторы, которые стоит знать и учитывать при выборе. Поэтому сервис ПроАвто, на котором базируются наши расследо­вания, ищет информацию по подер­жанным машинам не только в базах ГИБДД и страховых компаний. И находит много интересного: как, например, в случае с этим Mercedes-Benz CLA 2018 года выпуска.

Совсем ещё свежий компактный премиальный седан продают в Санкт-Петер­бурге — с заявленным пробегом всего 28 000 км. Продают, кстати, недёшево — за 1 950 000 рублей, хотя автомобиль оснащён базовым 1,6-литровым турбо­мотором и передним приводом. На Авто.ру можно найти CLA в той же версии и того же года выпуска на 300–350 тысяч рублей дешевле. Да и пробег у тех машин будет не критично выше — в среднем 35–40 тыс. км.

Комментарий продавца

«Автосалоны мимо! Я второй владелец, почти новый авто. 05.12.2020 прошел второе ,ТО В1 с пробегом 26270 у оф. дилера. Хорошая комплектация, Складываемые зеркала, раздельный климат, спорт сиденья. авто в керамике. есть чеки. Куплена не в кредит. в салоне не курили! умеет сама парковаться) шикарные диодные фары. диски р18! решетка с хромом заводится к кнопки. из минусов: есть крашенные элементы. торг и обмена нет».

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Минусы машины владелец вроде бы не скрывает, указывая на наличие крашеных элементов. Хотя на много­численных фото CLA выглядит презента­бельно и действи­тельно сверкает «как новый». Что же с ним не так? Ведь его продают, согласно дате объявления, уже с ноября 2020 года. Неужели всё дело в высокой цене?

Первый тревожный звоночек раздаётся на данных о собственниках. Продавец не скрывает, что он второй владелец, но скромно умалчивает, кто был первым. А им значится юридиче­ское лицо, на которое авто­мобиль был записан чуть больше года. Когда такую запись имеют Solaris, Octavia или Optima, то с большой вероят­ностью это означает работу в такси. А глядя на тёмно-синий Mercedes-Benz CLA, жители двух столиц наверняка вспомнят про… каршеринг.

Заглянем в отчёт ПроАвто по этой машине. Так и есть — в её истории значится работа в карше­ринго­вом сервисе, где авто­мобили эксплуати­руются весьма интенсивно. В отчёте есть даже подроб­ности: срок работы в сервисе короткой аренды и название компании, у которой кар­шеринго­вые авто­мобили находились в лизинге.

Впрочем, у более дешёвых CLA, которые мы приводили в пример, тоже первыми владельцами значатся юридиче­ские лица. Только срок владения — читай, работы в том же каршеринге — у тех машин составляет два-три года. Почему же этот Mercedes «сняли с линии» раньше положенного?

Потому что автомобиль попал в аварию прямо в первый год своей жизни. Данных от ГИБДД по ней почему-то нет, хотя происшествия с карше­ринго­выми машинами обычно тщательно оформля­ются. Однако в отчёте ПроАвто есть пара записей с аукциона битых автомобилей. А ещё — расчёт от страховой компании, сделанный перед аукционом, на сумму 1 400 000 рублей!

В длинном перечне деталей, требующих замены, — капот, фары, крылья, попере­чина радиатора, сам радиатор в комплекте с интер­кулером, конден­сатором кондици­онера и венти­лятором, пара дверей и многое другое. А среди необходимых работ фигури­рует стапель…

Понятно, что с такими повреждениями CLA из каршеринга «уволили» — и продали то, что от него осталось, на аукционе. У битых машин есть свой рынок, практически невидимый обычным покупате­лям, но активно существу­ющий среди профес­сиональ­ных перекупщиков и сервисов. Вот и синий Mercedes из москов­ского каршеринга спустя всего несколько дней после аукциона всплыл уже в Санкт-Петер­бурге — в разбитом ещё виде, конечно. Его тоже продавали через Авто.ру.

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По фото видно, что клиент каршеринга, скорее всего, налетел на столб — аккурат серединой передка. А потом машину отбросило так, что постра­дала и правая сторона кузова. Удар был такой силы, что алюмини­евый усилитель бампера сложился «домиком» и лопнул, попутно приговорив радиаторы и рамку, которая их держит. Впрочем, в объяв­лении утверж­дается, что двигатель и КПП не пострадали.

Такой автомобиль — лакомый кусочек для тех, кто зарабатывает на аварийной технике. Не совсем уж завязанный в узел, с маленьким пробегом (в объявлении о продаже битой машины указано 10 000 км), да ещё и преми­альной марки. Mercedes-Benz восстано­вили и продали нынешнему, официально второму владельцу.

Наверняка тот очень быстро понял, что в итоге купил. Потому что спустя всего 3 месяца CLA вновь выставили на продажу – примерно с тем же текстом, что и в нынешнем объявлении. Однако пока покупатель не нашёлся, поэтому продавцу остаётся лишь периоди­чески корректи­ровать пробег в карточке на Авто.ру, да прибавлять упомина­ния о проведённых ТО…

Кстати, этот CLA ещё и пример того, что отчёт ПроАвто не статичен. Авто.ру поддер­живает актуаль­ность данных, собираемых по продава­емым авто­мобилям. Не так давно продавец попал в лёгкое ДТП — и оно тоже отображено. Причём с комментарием владельца!

Судя по нему, продавец видел отчёт и в курсе того, что он продаёт. Но всё равно надеется на наивного покупателя, которому очень хочется «почти новый» Mercedes-Benz. Однако, как показывает история с этой машиной, таких на рынке уже почти не осталось. Ведь всё больше покупате­лей узнают о сервисе ПроАвто, а главное — пользуются им при выборе подер­жанного авто­мобиля. Ведь это совсем несложно — достаточно ввести в специ­альную форму VIN или госномер машины. Или просто нажать на большую зелёную кнопку в объявлении о продаже.

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