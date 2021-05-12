Mercedes CLA после каршеринга, аварии и аукциона: о чём не рассказывает продавец

По фото видно, что клиент каршеринга, скорее всего, налетел на столб — аккурат серединой передка. А потом машину отбросило так, что постра­дала и правая сторона кузова. Удар был такой силы, что алюмини­евый усилитель бампера сложился «домиком» и лопнул, попутно приговорив радиаторы и рамку, которая их держит. Впрочем, в объяв­лении утверж­дается, что двигатель и КПП не пострадали.

Такой автомобиль — лакомый кусочек для тех, кто зарабатывает на аварийной технике. Не совсем уж завязанный в узел, с маленьким пробегом (в объявлении о продаже битой машины указано 10 000 км), да ещё и преми­альной марки. Mercedes-Benz восстано­вили и продали нынешнему, официально второму владельцу.

Наверняка тот очень быстро понял, что в итоге купил. Потому что спустя всего 3 месяца CLA вновь выставили на продажу – примерно с тем же текстом, что и в нынешнем объявлении. Однако пока покупатель не нашёлся, поэтому продавцу остаётся лишь периоди­чески корректи­ровать пробег в карточке на Авто.ру, да прибавлять упомина­ния о проведённых ТО…

Кстати, этот CLA ещё и пример того, что отчёт ПроАвто не статичен. Авто.ру поддер­живает актуаль­ность данных, собираемых по продава­емым авто­мобилям. Не так давно продавец попал в лёгкое ДТП — и оно тоже отображено. Причём с комментарием владельца!