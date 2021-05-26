Lexus RX, аварию которого пытаются представить мелким ДТП: о чём не рассказывает продавец

Количество аварий на российских дорогах постепенно снижается, но, увы, статистика всё равно неутешительна. Так что подыскивая машину на вторичном рынке, не стоит легко верить владельцу на слово, что семи-восьми­летний экзем­пляр пребывает в состоянии «без ДТП». Тем более, что проверить это совсем несложно — например, сделав запрос в базу ГИБДД.

Другое дело, что там данные об авариях выдаются без особых подроб­ностей. Поэтому некоторые продавцы, особенно те, кто занимается пере­продажей машин професси­онально, пред­почитают не отрицать факты ДТП, но пред­ставлять их совсем незначитель­ными, с минималь­ными повреждениями авто­мобиля. Тут-то потенциальному покупателю и приходит на помощь сервис ПроАвто, который буквально по крупицам собирает реальную историю машины из много­численных источников.

