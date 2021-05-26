Как будет выглядеть электрический E-класс, который назовут Mercedes-Benz EQE. Наша версия

Lexus RX, аварию которого пытаются представить мелким ДТП: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Количество аварий на российских дорогах постепенно снижается, но, увы, статистика всё равно неутешительна. Так что подыскивая машину на вторичном рынке, не стоит легко верить владельцу на слово, что семи-восьми­летний экзем­пляр пребывает в состоянии «без ДТП». Тем более, что проверить это совсем несложно — например, сделав запрос в базу ГИБДД.

Другое дело, что там данные об авариях выдаются без особых подроб­ностей. Поэтому некоторые продавцы, особенно те, кто занимается пере­продажей машин професси­онально, пред­почитают не отрицать факты ДТП, но пред­ставлять их совсем незначитель­ными, с минималь­ными повреждениями авто­мобиля. Тут-то потенциальному покупателю и приходит на помощь сервис ПроАвто, который буквально по крупицам собирает реальную историю машины из много­численных источников.

Вот интересный пример – Lexus RX 270, выпущенный в 2013 году. Авто­мобиль, очень популяр­ный в России, считающийся надёжным и потому медленно теряющий в цене. У данного экзем­пляра немаленький даже для восьми лет жизни пробег — 188 000 км, но и продаётся он по цене, близкой к нижней границе рынка. За что даже удостоился от Авто.ру бейджа «Отличная цена». Вот только насколько хорошее это предложение в целом?

Комментарий продавца

«Перекупы, салоны и карпрайсы даже и не думайте!!! Буду ругаться матом. День добрый! Продаю свой автомобиль, автомобиль в отличном техническом состоянии с прозрачной историей обслуживания у официального дилера. Все фильтра и масла менялись во время и по регламенту! Автомобиль живёт в подземном паркинге. Ничего не гремит, не стучит, не течёт! В салоне не курили и матом не ругались! Всё до последней кнопочки работает. Установлен серьёзный охранный комплекс с автозапуском, удобно зимой. Все стёкла оригинальные с маркировкой Lexus. Автомобиль без ржавчины по кузову, от слова вообще нет ни одной! Недавно установлены в ближний свет новые ксеноновые лампы фирмы Philips x-tremeVision. Автомобиль чистый, без залогов, кредитов и обременений. Красивый гос номер в подарок. По факту 3 владельца. ПТС оригинал. Было небольшое ДТП. Вся безопасность на месте. Лобовое не пострадало - стекло оригинальное. Лонжероны на месте. Торг возможен, но разумный! Звонить по делу заинтересованным людям!».

Продавец не скрывает факт ДТП, однако утверждает, что оно было «небольшое», не затронув­шее системы безопасности и лобовое стекло.

1/7

На фотографиях Lexus и правда выглядит неплохо, но знаток марки быстро поймёт, что внеш­ность кроссовера расходится с содер­жанием: при заявленной комплектации Prestige пластик и решётка радиатора у этого RX от версии F-Sport. Значит, переднюю часть автомобиля ремонти­ровали, и его повреждения могли быть не такими лёгкими, как пытается представить продавец.

Давайте заглянем в отчёт ПроАвто. В его краткой версии мы видим, что нынешний владелец машины – уже четвёртый по счёту. И для него этот Lexus – явно не авто­мобиль мечты. Хоты бы потому, что он выставил его на продажу спустя всего через два месяца после того, как поставил на учёт.

Авария, которую продавец упоминает в объявлении, случилась ещё до того, как он сам купил RX. Откуда он тогда знает о её тяжести? Впрочем, в базе ГИБДД это ДТП действи­тельно фигури­рует как не очень серьёзное — согласно схеме, были повреждены передние крылья, капот, бампер.

Расчёт ремонта страховой компанией после аварии не проводился, поэтому о скрытых поврежде­ниях машины судить сейчас трудно. Однако на Авто.ру сохранилось объявление о продаже кроссовера преды­дущим владельцем — прямо в том состоянии, в котором он оказался после ДТП. И это состояние неутешительно.

1/9

Судя по описанию продавца, двигатель RX заводился и коробка передач работала, а лонже­роны не пострадали. Но на фото­графиях видны серьёзные повреж­дения передка, с радиаторами, впечатан­ными в мотор, капотом «домиком» и крыльями, заехав­шими на двери. А в салоне сработали и пред­натяжи­тели ремней, и подушки безопасности.

Так что нынешний владелец купил Lexus совсем не затем, чтобы заботиться о нём и хранить в подземном паркинге. Кроссовер взяли для восстанов­ления и последующей пере­продажи. Однако это объявление висит на Авто.ру с середины зимы — значит, что-то пошло не по плану. Возможно, всё дело в том самом отчёте ПроАвто, на котором базируется наше расследо­вание. Его же можем изучить не только мы, но и каждый, кого заинтересует этот RX, и кто не поленится нажать на большую зелёную кнопку «Посмотреть полный отчёт» в объявлении о продаже автомобиля.

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение