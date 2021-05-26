Lexus RX, аварию которого пытаются представить мелким ДТП: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
Количество аварий на российских дорогах постепенно снижается, но, увы, статистика всё равно неутешительна. Так что подыскивая машину на вторичном рынке, не стоит легко верить владельцу на слово, что семи-восьмилетний экземпляр пребывает в состоянии «без ДТП». Тем более, что проверить это совсем несложно — например, сделав запрос в базу ГИБДД.
Другое дело, что там данные об авариях выдаются без особых подробностей. Поэтому некоторые продавцы, особенно те, кто занимается перепродажей машин профессионально, предпочитают не отрицать факты ДТП, но представлять их совсем незначительными, с минимальными повреждениями автомобиля. Тут-то потенциальному покупателю и приходит на помощь сервис ПроАвто, который буквально по крупицам собирает реальную историю машины из многочисленных источников.
Вот интересный пример – Lexus RX 270, выпущенный в 2013 году. Автомобиль, очень популярный в России, считающийся надёжным и потому медленно теряющий в цене. У данного экземпляра немаленький даже для восьми лет жизни пробег — 188 000 км, но и продаётся он по цене, близкой к нижней границе рынка. За что даже удостоился от Авто.ру бейджа «Отличная цена». Вот только насколько хорошее это предложение в целом?
Комментарий продавца
«Перекупы, салоны и карпрайсы даже и не думайте!!! Буду ругаться матом. День добрый! Продаю свой автомобиль, автомобиль в отличном техническом состоянии с прозрачной историей обслуживания у официального дилера. Все фильтра и масла менялись во время и по регламенту! Автомобиль живёт в подземном паркинге. Ничего не гремит, не стучит, не течёт! В салоне не курили и матом не ругались! Всё до последней кнопочки работает. Установлен серьёзный охранный комплекс с автозапуском, удобно зимой. Все стёкла оригинальные с маркировкой Lexus. Автомобиль без ржавчины по кузову, от слова вообще нет ни одной! Недавно установлены в ближний свет новые ксеноновые лампы фирмы Philips x-tremeVision. Автомобиль чистый, без залогов, кредитов и обременений. Красивый гос номер в подарок. По факту 3 владельца. ПТС оригинал. Было небольшое ДТП. Вся безопасность на месте. Лобовое не пострадало - стекло оригинальное. Лонжероны на месте. Торг возможен, но разумный! Звонить по делу заинтересованным людям!».
Продавец не скрывает факт ДТП, однако утверждает, что оно было «небольшое», не затронувшее системы безопасности и лобовое стекло.
На фотографиях Lexus и правда выглядит неплохо, но знаток марки быстро поймёт, что внешность кроссовера расходится с содержанием: при заявленной комплектации Prestige пластик и решётка радиатора у этого RX от версии
Давайте заглянем в отчёт ПроАвто. В его краткой версии мы видим, что нынешний владелец машины – уже четвёртый по счёту. И для него этот Lexus – явно не автомобиль мечты. Хоты бы потому, что он выставил его на продажу спустя всего через два месяца после того, как поставил на учёт.
Авария, которую продавец упоминает в объявлении, случилась ещё до того, как он сам купил RX. Откуда он тогда знает о её тяжести? Впрочем, в базе ГИБДД это ДТП действительно фигурирует как не очень серьёзное — согласно схеме, были повреждены передние крылья, капот, бампер.
Расчёт ремонта страховой компанией после аварии не проводился, поэтому о скрытых повреждениях машины судить сейчас трудно. Однако на Авто.ру сохранилось объявление о продаже кроссовера предыдущим владельцем — прямо в том состоянии, в котором он оказался после ДТП. И это состояние неутешительно.
Судя по описанию продавца, двигатель RX заводился и коробка передач работала, а лонжероны не пострадали. Но на фотографиях видны серьёзные повреждения передка, с радиаторами, впечатанными в мотор, капотом «домиком» и крыльями, заехавшими на двери. А в салоне сработали и преднатяжители ремней, и подушки безопасности.
Так что нынешний владелец купил Lexus совсем не затем, чтобы заботиться о нём и хранить в подземном паркинге. Кроссовер взяли для восстановления и последующей перепродажи. Однако это объявление висит на Авто.ру с середины зимы — значит, что-то пошло не по плану. Возможно, всё дело в том самом отчёте ПроАвто, на котором базируется наше расследование. Его же можем изучить не только мы, но и каждый, кого заинтересует этот RX, и кто не поленится нажать на большую зелёную кнопку «Посмотреть полный отчёт» в объявлении о продаже автомобиля.