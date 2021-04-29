Kia Sportage после прыжка с переворотом: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
Сегодняшний герой рубрики «Не бит, не крашен» — Kia Sportage IV поколения. Модель, очень популярная на вторичном рынке. Например, сейчас на Авто.ру продаётся почти семь сотен подержанных экземпляров — и это без учёта ещё более свежих рестайлинговых машин.
Как в этом изобилии найти достойный и беспроблемный автомобиль? Наш совет — внимательно изучить его историю, не полагаясь на оптимистичные описания от продавцов и скромные цифры заявленных пробегов.
Потому что иначе есть риск приобрести кроссовер с короткой, но очень драматичной историей. Такой, как этот Kia Sportage 2017 года выпуска. На первый взгляд, неплохое предложение — автомобиль с одним владельцем и пробегом всего 30 000 километров за четыре года. Разве что двигатель — бензиновый 2.0 — не самый надёжный агрегат Kia. Зато привод – полный, а коробка передач – автоматическая.
Комментарий продавца
«Продаю Kia Sportage собран в Европе (Чехия) 2018 модельного года рестайлинг 2.0-150лс АКПП 4х4 Полный Привод в отличном состоянии с родным пробегом 30.000 км коротко о машине автомобиль обслуженный Никаких вложений не требует Сел и поехал один хозяин юридически чистый ПТС оригинал Без ДТП ,
Много приятных наворотов и мелочей все подробности по телефону».
Продавец обещает, что этот Sportage – мечта покупателя. Без ДТП, в отличном состоянии и хорошей комплектации, обслуженный и не требующий вложений. И вообще — «собран в Чехии».
Но при более внимательном изучении объявления начинаются странности. Рестайлинговым этот Kia быть не может: обновлённый Sportage только рассекретили весной 2018 года, и продавать в России начали ближе к зиме. А здесь первая регистрация в ГИБДД датирована 7 февраля 2017 года.
Однако решётка радиатора и бамперы у машины действительно рестайлинговые. А значит, их заменили — позже. Неужели владельцу настолько хотелось просто осовременить экстерьер своего кроссовера? И если присмотреться к фотографиям, то видно, что бамперы отличаются по цвету от металлических деталей — настолько, что это нельзя уже оправдать разницей в свойствах материалов.
Так что смотреть отчёт ПроАвто нужно обязательно. Хотя в кратком его содержании вроде бы всё хорошо — юридических ограничений не найдено, ДТП не зарегистрированы, расчётов стоимости ремонта страховые компании не делали. Поводов сомневаться в истинности небольшого пробега тоже нет.
И владелец действительно у машины один. Был. Потому что последние полгода Sportage снят с регистрации и формально не может ездить по российским дорогам. А это, как мы знаем из прошлых выпусков «Не бит, не крашен», — факт тревожный.
Ниже в отчёте находится и логичное тому объяснение — ещё одно объявление с этим автомобилем, датированное летом
Фотографии из объявления дают понять и картину произошедшей аварии. Судя по повреждениям, Sportage вылетел с дороги так, что разбил передний бампер, вывернул «с мясом» подвеску и перевернулся. Из внешних кузовных элементов целой осталась разве что крышка багажника. В салоне сработали боковые подушки безопасности.
Ремонт был нужен нешуточный и недешёвый – но ведь и сам автомобиль был до аварии ещё свеж и с высокой остаточной стоимостью! Поэтому спустя несколько месяцев Sportage купили, восстановили и теперь продают. Уже в Нижнем Новгороде — с рестайлинговыми бамперами, прекращённой регистрацией, но по-прежнему на московских номерах. Предлагают его за
Чтобы не купить автомобиль, состояние которого не соответствует запрашиваемой цене, лучше заранее поинтересоваться его историей — как это сделали мы. Сервис ПроАвто доступен всем. Получить отчёт — дело нескольких минут, которые затем сэкономят покупателю куда больше времени. И денег.