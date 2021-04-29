Переезд, разметка, номера: за что можно случайно остаться без прав

Kia Sportage после прыжка с переворотом: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Сегодняшний герой рубрики «Не бит, не крашен» — Kia Sportage IV поко­ления. Модель, очень популяр­ная на вторичном рынке. Например, сейчас на Авто.ру продаётся почти семь сотен подер­жанных экзем­пляров — и это без учёта ещё более свежих рестай­линговых машин.

Как в этом изобилии найти достойный и беспроблемный авто­мобиль? Наш совет — внимательно изучить его историю, не полагаясь на оптими­стичные описания от продавцов и скромные цифры заявленных пробегов.

Потому что иначе есть риск приобрести кроссовер с короткой, но очень драматичной историей. Такой, как этот Kia Sportage 2017 года выпуска. На первый взгляд, неплохое предло­жение — авто­мобиль с одним владельцем и пробегом всего 30 000 кило­метров за четыре года. Разве что двигатель — бензино­вый 2.0 — не самый надёжный агрегат Kia. Зато привод – полный, а коробка передач – автоматическая.

Комментарий продавца

«Продаю Kia Sportage собран в Европе (Чехия) 2018 модельного года рестайлинг 2.0-150лс АКПП 4х4 Полный Привод в отличном состоянии с родным пробегом 30.000 км коротко о машине автомобиль обслуженный Никаких вложений не требует Сел и поехал один хозяин юридически чистый ПТС оригинал Без ДТП ,

Много приятных наворотов и мелочей все подробности по телефону».

Продавец обещает, что этот Sportage – мечта покупателя. Без ДТП, в отличном состоянии и хорошей комплектации, обслуженный и не требующий вложений. И вообще — «собран в Чехии».

1/10

Но при более внимательном изучении объявления начинаются стран­ности. Рестай­линго­вым этот Kia быть не может: обновлённый Sportage только рас­секретили весной 2018 года, и продавать в России начали ближе к зиме. А здесь первая реги­страция в ГИБДД датирована 7 февраля 2017 года.

Однако решётка радиатора и бамперы у машины действи­тельно рестай­линговые. А значит, их заменили — позже. Неужели владельцу настолько хотелось просто осовременить экстерьер своего кроссовера? И если присмотреться к фото­графиям, то видно, что бамперы отличаются по цвету от металли­ческих деталей — настолько, что это нельзя уже оправдать разницей в свойствах материалов.

Так что смотреть отчёт ПроАвто нужно обязательно. Хотя в кратком его содер­жании вроде бы всё хорошо — юридиче­ских ограни­чений не найдено, ДТП не зареги­стрированы, расчётов стоимости ремонта страховые компании не делали. Поводов сомне­ваться в истин­ности небольшого пробега тоже нет.

И владелец действительно у машины один. Был. Потому что последние полгода Sportage снят с реги­страции и формально не может ездить по россий­ским дорогам. А это, как мы знаем из прошлых выпусков «Не бит, не крашен», — факт тревожный.

Ниже в отчёте находится и логичное тому объяснение — ещё одно объявление с этим автомо­билем, датиро­ванное летом 2020-го. Тогда, когда он продавался битым! И, как положено, дорестайлинговым.

1/7

Фотографии из объявления дают понять и картину произо­шедшей аварии. Судя по повреж­дениям, Sportage вылетел с дороги так, что разбил передний бампер, вывернул «с мясом» подвеску и пере­вернулся. Из внешних кузовных элементов целой осталась разве что крышка багажника. В салоне сработали боковые подушки безопасности.

Ремонт был нужен нешуточный и недешёвый – но ведь и сам авто­мобиль был до аварии ещё свеж и с высокой остаточной стоимостью! Поэтому спустя несколько месяцев Sportage купили, восстано­вили и теперь продают. Уже в Нижнем Новгороде — с рестай­линго­выми бамперами, прекращённой реги­страцией, но по-прежнему на московских номерах. Предлагают его за 1 475 000 рублей — это заметно выше нижней границы рынка, даже с учётом небольшого пробега кроссовера.

Чтобы не купить автомобиль, состояние которого не соответ­ствует запраши­ваемой цене, лучше заранее поинтересо­ваться его историей — как это сделали мы. Сервис ПроАвто доступен всем. Получить отчёт — дело нескольких минут, которые затем сэкономят покупателю куда больше времени. И денег.

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение