Kia Sportage после прыжка с переворотом: о чём не рассказывает продавец

Сегодняшний герой рубрики «Не бит, не крашен» — Kia Sportage IV поко­ления. Модель, очень популяр­ная на вторичном рынке. Например, сейчас на Авто.ру продаётся почти семь сотен подер­жанных экзем­пляров — и это без учёта ещё более свежих рестай­линговых машин.

Как в этом изобилии найти достойный и беспроблемный авто­мобиль? Наш совет — внимательно изучить его историю, не полагаясь на оптими­стичные описания от продавцов и скромные цифры заявленных пробегов.