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BMW X1, который опрокинули и вновь поставили на колёса: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Казалось бы, чем старше автомобиль, тем меньше шансов на действительно удачную покупку. И дело не только в возрасте и высокой вероятности проблем — трудно установить всю историю пожилой машины. Ведь когда она выехала на дороги, базы ГИБДД, дилеров, страховых компаний были ещё далеки от совершенства. И сервиса ПроАвто, который аккумулирует и систематизирует информацию из них, просто не существовало.

С другой стороны, чем младше автомобиль, тем он дороже. И тем выгоднее махинации с ним, но и сильнее потери тех, кто попадётся на крючок недобросовестных продавцов. Не потому ли средний возраст герой нашей рубрики «Не бит, не крашен» относительно невелик?

Этот BMW X1 2017 года — автомобиль совсем не старый. И на первый взгляд, целиком положительный. Пробег для трёх с половиной лет жизни небольшой — всего 44 000 км, двигатель не самый мощный — 150 сил. Зато надёжный, ведь это двухлитровый дизель серии В47. А цена в 1 840 000 рублей адекватна пробегу: все Х1, что продаются с таким силовым агрегатом дешевле, имеют на одометре более высокие числа.

Комментарий продавца

«Автомобиль в отличном состоянии, как новый, не требует вложений. Небольшой пробег, обслуживался у дилера, своевременная замена всех расходников. Богатая комплектация с кожаным салоном. Готов к любым проверкам, но только у официалов. Перекупщиков прошу не беспокоить. В помощниках не нуждаюсь».

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Фотографии в объявлении мало, и они не очень информативны. Но на тех, что есть, явных огрехов не видно. Автомобиль и правда выглядит хорошо. Вот только пробег на одометре почему-то ниже, чем указано в объявлении. А само оно датировано ещё декабрём 2020 года. Что же машину так долго не могут продать?

Похоже, что эпитет «как новый» всё-таки преувеличение — потому что в истории этого Х1 уже есть 2 владельца, 1 зареги­­стрированное ДТП и 2 расчёта ремонта от страховых компаний.

Ущерб считали дважды с перерывом в полгода — так что и аварий, похоже, тоже было две. В первой, по данным страховой, пострадала передняя часть кроссовера, и не очень сильно – к замене приговорили решётки, накладки, капот, эмблему на нём. Всего на 150 000 рублей. А вот второе ДТП было куда серьёзнее: итоговая сумма на восстанов­ление оказалась в десять раз выше – 1 500 000 рублей!

Только список того, что нужно поменять, занимает не одну страницу. Крылья, три двери, стёкла, панель крыши, зеркало, много­численные рамки и облицовки. В салоне под замену отправились подушки безопасности, ремни, обивки кресел, передняя панель и руль. Ещё в перечне — колёса, рычаг подвески, приводной вал…

Единственное зарегистрированное ДТП как раз объясняет, что же произошло с автомобилем. В базе ГИБДД значится ёмкое – «опрокиды­вание». Согласно схеме, досталось прежде всего левому боку BMW, а также крыше, крышке багажника и снова капоту.

Но тут официальные данные не очень точны. На самом деле эпицентром повреждений стала правая сторона – точнее, подвеска правого переднего колеса. Откуда мы это знаем? Первый владелец хотел сначала продать разбитый Х1 сам, а потом сдал его на реализацию в салон — его объявление тоже сохранилось на Авто.ру.

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Но битый автомобиль, которому ещё не исполнилось и двух лет, в России не отправляется в утиль, даже если стоимость его восстанов­ления сравнима с ценой такого же целого. Спустя пару месяцев Х1 меняет владельца — и сложно сказать, в разбитом виде или уже отремонти­рованном. Соответ­ственно, нельзя уверенно утверждать, кто сегодняшний продавец, который пишет, что машина «как новая»: обманщик или жертва обмана.

Да это и непринципиально для того, кому он пытается продать свой кроссовер. В любом случае этот BMW как минимум не стоит своих денег. А главное, может подкинуть проблем в будущем, если был восстановлен «по обходным техно­логиям». И тот факт, что Х1 продаётся уже несколько месяцев, косвенно это подтверждает. Похоже, что скрыть следы аварии совсем не удалось. Впрочем, отмести подобные варианты могут и не специалисты по кузовному ремонту. А все, кто не поленится прежде автомобиля взглянуть на отчёт по нему в сервисе ПроАвто. Тем более, что сделать это можно всего в несколько кликов на сайте Авто.ру или в мобильном приложении.

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