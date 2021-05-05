BMW X1, который опрокинули и вновь поставили на колёса: о чём не рассказывает продавец

Казалось бы, чем старше автомобиль, тем меньше шансов на действительно удачную покупку. И дело не только в возрасте и высокой вероятности проблем — трудно установить всю историю пожилой машины. Ведь когда она выехала на дороги, базы ГИБДД, дилеров, страховых компаний были ещё далеки от совершенства. И сервиса ПроАвто, который аккумулирует и систематизирует информацию из них, просто не существовало.

С другой стороны, чем младше автомобиль, тем он дороже. И тем выгоднее махинации с ним, но и сильнее потери тех, кто попадётся на крючок недобросовестных продавцов. Не потому ли средний возраст герой нашей рубрики «Не бит, не крашен» относительно невелик?