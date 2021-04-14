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Audi A8 – статусный и недорогой, но битый? О чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

В России для многих владельцев автомобиль — не просто средство пере­движения, но ещё и средство продемон­стрировать свой статус. А что делать, если на солидную машину денег не хватает? Ведь новый Audi A8, Mercedes-Benz S-class или BMW 7 серии стоят как скромная квартира в Москве или роскошная, но где-то за Уралом. Ответ: заглянуть на вторичный рынок. 

Там пятилетний, но ещё вполне свежий представитель­ский седан может стоить дешевле, чем новая Octavia или популярный кроссовер, коих в каждом дворе десятки. Однако в этом случае рождается другой вопрос: почему так дешёво?

Вот реальный пример — длиннобазный (!) Audi A8 2015 года выпуска, который продаётся за 2 330 000 рублей. И, по данным алгоритма Авто.ру, эта сумма соответ­ствует только критерию «Хорошая цена», потому что она немногим ниже средней по рынку. Но есть экземпляры и подешевле.

Относительно высокий ценник продавец объясняет, во-первых, хорошей комплектацией. А во-вторых, тем, что машину начали эксплуатировать только в 2017 году. Отсюда, по логике, и небольшой пробег — менее 80 тыс. км. Попутно владелец обещает идеальное состояние, свое­временное обслужи­вание и зимнюю резину в комплекте. 

Комментарий продавца

«Audi A8L 2015 гв, куплена в 2017, 3.0 бензин 310 лс,полный привод , Long, жирная комплектация (доводчики, Камера , пневмо, и тд). Автo в идeaльном cостояние без вложeний. Свoевремeнно обcлуживaлся. У Oфициaльнoгo дилeра. Прошёл все ТO. Есть сервисная книжкa. Пoлный кoмплeкт ключeй и докумeнтов. Зимняя pезина в комплекте. Собственник».

На фотографиях автомобиль и правда выглядит свежим, с ухоженным салоном. Это неудиви­тельно — на материалах Audi не экономит. Но если седан такой замечательный, почему его продают по цене в несколько раз ниже нового? Неужели всё дело только в смене поколений А8, разом сделавшей этот экзем­пляр менее статусным? Или в высокой стоимости обслужи­вания, которой «славятся» авто­мобили этого класса? Давайте изучим подноготную машины, вооружив­шись серьёзным инструментом – отчётом ПроАвто.

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Первое, что мы видим: седан действительно выехал на дорогу спустя почти два года после его выпуска, в самом конце 2016-го. Второе: на самом деле он эксплуати­ровался ещё меньше, потому что больше двух лет не имел государ­ственной регистрации. Или существовал в качестве автомобиля-невидимки.

Вариант с двухлетним простоем более вероятен — ведь дальше в отчёте обнаруживаются ДТП. Первое, случив­шееся буквально через пару месяцев после старта, очевидно, было довольно лёгким — пострадали только бампер и крыло. Со второй аварией, где в перечне повреждений уже фигури­руют капот, крыло, пара дверей и бампер, ситуация сложнее…

Сделанный вскоре после неё расчёт стоимости ремонта потянул на… 2 300 000 рублей — на нынешнюю цену всего автомобиля. Спустя пару недель сумму пересчитали и получилось ещё на миллион больше!

Дальше сценарий привычный — битую машину продают. Вот объявление с Авто.ру, его дал какой-то автосалон в подмосковном Королёве, хотя оба ДТП были зареги­стрированы в Свердловской области.

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На фотографиях видно, что Audi пострадал не очень сильно — крыло, фара, дверь, фронтальные подушки в салоне. Да, у А8 алюмини­евый кузов, сложный в ремонте. Но где здесь три миллиона ущерба?

При внимательном изучении в расчёте страховой перечня работ и деталей на замену там обнаружи­ваются не только крыло, дверь и пара подушек безопасности. Но и длинный список деталей ходовой, а также… лонжерон.

А ещё в отчёте ПроАвто есть данные об участии этого седана в аукционе битых машин, через который страховые компании продают битые остатки. Что тоже неудиви­тельно — страховщикам просто невыгодно восстанав­ливать автомобиль, тратя на это больше его остаточной стоимости.

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На фото с аукциона видно, что на самом деле А8 пострадал намного сильнее – у него разбита подвеска, сработали боковые занавески безопас­ности, не закры­вается водительская дверь. Однако покупатель на то, что осталось от представи­тель­ского седана, тогда нашёлся. Он только поставил машину на колёса, заправил шторки безопас­ности обратно под обивку крыши и продал дальше. Следующему, кто решил подзаработать на бюджетном ремонте дорогой машине и пере­продаже её наивному покупателю.

Судя по тому, что этот Audi A8 уже больше двух месяцев висит в продаже на Авто.ру, желающих купить за недорого статусный авто­мобиль «в идеальном состоянии без вложений» мало, несмотря на общий бум авто­мобиль­ного рынка. Или продать машину с таким прошлым действи­тельно стало трудно — наверняка не в последнюю очередь благодаря сервису ПроАвто, который позволяет быстро узнать историю любого авто­мобиля. Для этого необходимы лишь его VIN или госномер, которые надо ввести в специ­альную форму у нас на сайте или в мобильном приложении Авто.ру.

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