Audi A8 – статусный и недорогой, но битый? О чём не рассказывает продавец

В России для многих владельцев автомобиль — не просто средство пере­движения, но ещё и средство продемон­стрировать свой статус. А что делать, если на солидную машину денег не хватает? Ведь новый Audi A8, Mercedes-Benz S-class или BMW 7 серии стоят как скромная квартира в Москве или роскошная, но где-то за Уралом. Ответ: заглянуть на вторичный рынок.

Там пятилетний, но ещё вполне свежий представитель­ский седан может стоить дешевле, чем новая Octavia или популярный кроссовер, коих в каждом дворе десятки. Однако в этом случае рождается другой вопрос: почему так дешёво?