Audi A8 – статусный и недорогой, но битый? О чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
В России для многих владельцев автомобиль — не просто средство передвижения, но ещё и средство продемонстрировать свой статус. А что делать, если на солидную машину денег не хватает? Ведь новый Audi A8, Mercedes-Benz
Там пятилетний, но ещё вполне свежий представительский седан может стоить дешевле, чем новая Octavia или популярный кроссовер, коих в каждом дворе десятки. Однако в этом случае рождается другой вопрос: почему так дешёво?
Вот реальный пример — длиннобазный (!) Audi A8 2015 года выпуска, который продаётся за
Относительно высокий ценник продавец объясняет, во-первых, хорошей комплектацией. А во-вторых, тем, что машину начали эксплуатировать только в 2017 году. Отсюда, по логике, и небольшой пробег — менее
Комментарий продавца
«Audi A8L 2015 гв, куплена в 2017, 3.0 бензин 310 лс,полный привод , Long, жирная комплектация (доводчики, Камера , пневмо, и тд). Автo в идeaльном cостояние без вложeний. Свoевремeнно обcлуживaлся. У Oфициaльнoгo дилeра. Прошёл все ТO. Есть сервисная книжкa. Пoлный кoмплeкт ключeй и докумeнтов. Зимняя pезина в комплекте. Собственник».
На фотографиях автомобиль и правда выглядит свежим, с ухоженным салоном. Это неудивительно — на материалах Audi не экономит. Но если седан такой замечательный, почему его продают по цене в несколько раз ниже нового? Неужели всё дело только в смене поколений А8, разом сделавшей этот экземпляр менее статусным? Или в высокой стоимости обслуживания, которой «славятся» автомобили этого класса? Давайте изучим подноготную машины, вооружившись серьёзным инструментом – отчётом ПроАвто.
Первое, что мы видим: седан действительно выехал на дорогу спустя почти два года после его выпуска, в самом конце
Вариант с двухлетним простоем более вероятен — ведь дальше в отчёте обнаруживаются ДТП. Первое, случившееся буквально через пару месяцев после старта, очевидно, было довольно лёгким — пострадали только бампер и крыло. Со второй аварией, где в перечне повреждений уже фигурируют капот, крыло, пара дверей и бампер, ситуация сложнее…
Сделанный вскоре после неё расчёт стоимости ремонта потянул на…
Дальше сценарий привычный — битую машину продают. Вот объявление с Авто.ру, его дал какой-то автосалон в подмосковном Королёве, хотя оба ДТП были зарегистрированы в Свердловской области.
На фотографиях видно, что Audi пострадал не очень сильно — крыло, фара, дверь, фронтальные подушки в салоне. Да, у А8 алюминиевый кузов, сложный в ремонте. Но где здесь три миллиона ущерба?
При внимательном изучении в расчёте страховой перечня работ и деталей на замену там обнаруживаются не только крыло, дверь и пара подушек безопасности. Но и длинный список деталей ходовой, а также… лонжерон.
А ещё в отчёте ПроАвто есть данные об участии этого седана в аукционе битых машин, через который страховые компании продают битые остатки. Что тоже неудивительно — страховщикам просто невыгодно восстанавливать автомобиль, тратя на это больше его остаточной стоимости.
На фото с аукциона видно, что на самом деле А8 пострадал намного сильнее – у него разбита подвеска, сработали боковые занавески безопасности, не закрывается водительская дверь. Однако покупатель на то, что осталось от представительского седана, тогда нашёлся. Он только поставил машину на колёса, заправил шторки безопасности обратно под обивку крыши и продал дальше. Следующему, кто решил подзаработать на бюджетном ремонте дорогой машине и перепродаже её наивному покупателю.
Судя по тому, что этот Audi A8 уже больше двух месяцев висит в продаже на Авто.ру, желающих купить за недорого статусный автомобиль «в идеальном состоянии без вложений» мало, несмотря на общий бум автомобильного рынка. Или продать машину с таким прошлым действительно стало трудно — наверняка не в последнюю очередь благодаря сервису ПроАвто, который позволяет быстро узнать историю любого автомобиля. Для этого необходимы лишь его VIN или госномер, которые надо ввести в специальную форму у нас на сайте или в мобильном приложении Авто.ру.