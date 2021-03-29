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Аварии-«паровозики»: кого признают виновным и кто заплатит за ремонт

Разбор

Влад Зенин

Массовые аварии, когда несколько автомобилей врезаются друг в друга, случаются не слишком часто, но у водителей, которые становятся их участниками, вопросов обычно больше, чем у тех, кто оказался в обычном ДТП с двумя машинами. Если вы боитесь стать участником такого «паро­возика», то добавьте эту статью в закладки. Рассказы­ваем, кто считается виновником подобных аварий и как получить компенсацию.

Кто виноват в «паровозиках»?

Как правило, виновным в аварии чаще всего признают того, кто был сзади. Но есть три исключения из этого правила:

  • если передний автомобиль скатился задом на стоящего сзади;

  • если передний автомобиль двигался задним ходом;

  • если передний автомобиль резко перестроился перед другой машиной и резко затормозил.

В последнем случае свою невиновность тому, кто был сзади, доказать будет непросто. На помощь придут видео­регистратор или свиде­тели. Но сейчас не об этом.

В «паровозике» всё сложнее. Это снаружи они выглядят одинаково, а причины их возникно­вения могут быть совсем разными. Например, в стоящие на светофоре машины врезался лихач, собрав в гармошку всех, кто был впереди. В этом случае виновным в ДТП будет тот, кто оказался последним в паровозике. Все владельцы пострадавших автомобилей могут требовать возмещения ущерба от него.

Второй случай: по какой-то причине один автомобиль врезается в другой, который едет впереди, а затем в него въезжает другой автомобиль, в тот – третий, в того – четвёртый и так далее. В этой ситуации произошла не одна авария, а несколько. И каждая оформ­ляется отдельно.

В первом ДТП виноват задний, во втором — тот, кто въехал в первого виновника, и так далее. То есть, если в ДТП участво­вало пять авто­мобилей, то регистрируется четыре ДТП, в которых есть четыре виновника. И все они — это те, кто врезался сзади. Почему? Потому что они не соблюдали дистанцию. И в таком случае пострадавшим проще получить компенсацию, так как в оформ­лении будет задейст­вовано несколько полисов ОСАГО виновников, а не один.

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Как оформлять такие ДТП?

В первой ситуации без оформления аварии с вызовом ГИБДД не обойтись. По евро­протоколу сделать это не получится, так как в ДТП более двух участников. Но, получив все документы на руки, надо обращаться за выплатой в свою страховую компанию по прямому возмещению ущерба. Правда, предвари­тельно необходимо убедиться, что полис ОСАГО у виновника ДТП есть и он действующий.

Во второй ситуации аварию можно даже оформить по евро­протоколу. Ведь в каждой из аварий в этом случае участвуют только два авто­мобиля. Поэтому можно обойтись без вызова ГИБДД, но при условии, что все участники согласны на это. Если хотя бы одному из них требуется оформление в ГИБДД, ждать сотрудников придётся всем.

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Что делать, если покрытия ОСАГО не хватает?

В первой ситуации, когда виновник один, а пострадавших много, очевидно, что покрытия ОСАГО на полное возмещение причинён­ного вреда не хватит. Страховщик в этой ситуации оценит повреж­дения и выплатит каждому пострадав­шему деньги пропорци­онально ущербу в процентном соотно­шении от максималь­ной суммы возмещения ущерба — 400 тысяч рублей (если в аварии нет погибших или травмиро­ванных).

Допустим, стоимость восстановитель­ного ремонта первого авто­мобиля — 200 000 рублей, второго — 400 000, а третьего — 600 000. В этой ситуации страховщик выплатит первому 65 000 рублей, второму — 135 000, а третьему — 200 000.

Недостающую сумму пострадавшим придётся взыскивать с виновника ДТП само­стоятельно — как правило, через суд. Но закон на их стороне. Согласно статье 15 Граждан­ского кодекса, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков.

Для этого даже необязательно проводить независимую экспер­тизу, если оценка ущерба, сделанная страховщиком, устраивает. Можно написать требо­вание к виновнику возместить недостающую сумму добро­вольно. А можно сразу подать иск в суд.

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Вы попадали в такие ДТП?

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