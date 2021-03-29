Аварии-«паровозики»: кого признают виновным и кто заплатит за ремонт

Кто виноват в «паровозиках»?

Как правило, виновным в аварии чаще всего признают того, кто был сзади. Но есть три исключения из этого правила:

если передний автомобиль скатился задом на стоящего сзади;

если передний автомобиль двигался задним ходом;

если передний автомобиль резко перестроился перед другой машиной и резко затормозил.

В последнем случае свою невиновность тому, кто был сзади, доказать будет непросто. На помощь придут видео­регистратор или свиде­тели. Но сейчас не об этом.

В «паровозике» всё сложнее. Это снаружи они выглядят одинаково, а причины их возникно­вения могут быть совсем разными. Например, в стоящие на светофоре машины врезался лихач, собрав в гармошку всех, кто был впереди. В этом случае виновным в ДТП будет тот, кто оказался последним в паровозике. Все владельцы пострадавших автомобилей могут требовать возмещения ущерба от него.

Второй случай: по какой-то причине один автомобиль врезается в другой, который едет впереди, а затем в него въезжает другой автомобиль, в тот – третий, в того – четвёртый и так далее. В этой ситуации произошла не одна авария, а несколько. И каждая оформ­ляется отдельно.

В первом ДТП виноват задний, во втором — тот, кто въехал в первого виновника, и так далее. То есть, если в ДТП участво­вало пять авто­мобилей, то регистрируется четыре ДТП, в которых есть четыре виновника. И все они — это те, кто врезался сзади. Почему? Потому что они не соблюдали дистанцию. И в таком случае пострадавшим проще получить компенсацию, так как в оформ­лении будет задейст­вовано несколько полисов ОСАГО виновников, а не один.