Аварии-«паровозики»: кого признают виновным и кто заплатит за ремонт
Влад Зенин
Массовые аварии, когда несколько автомобилей врезаются друг в друга, случаются не слишком часто, но у водителей, которые становятся их участниками, вопросов обычно больше, чем у тех, кто оказался в обычном ДТП с двумя машинами. Если вы боитесь стать участником такого «паровозика», то добавьте эту статью в закладки. Рассказываем, кто считается виновником подобных аварий и как получить компенсацию.
Кто виноват в «паровозиках»?
Как правило, виновным в аварии чаще всего признают того, кто был сзади. Но есть три исключения из этого правила:
если передний автомобиль скатился задом на стоящего сзади;
если передний автомобиль двигался задним ходом;
если передний автомобиль резко перестроился перед другой машиной и резко затормозил.
В последнем случае свою невиновность тому, кто был сзади, доказать будет непросто. На помощь придут видеорегистратор или свидетели. Но сейчас не об этом.
В «паровозике» всё сложнее. Это снаружи они выглядят одинаково, а причины их возникновения могут быть совсем разными. Например, в стоящие на светофоре машины врезался лихач, собрав в гармошку всех, кто был впереди. В этом случае виновным в ДТП будет тот, кто оказался последним в паровозике. Все владельцы пострадавших автомобилей могут требовать возмещения ущерба от него.
Второй случай: по какой-то причине один автомобиль врезается в другой, который едет впереди, а затем в него въезжает другой автомобиль, в тот – третий, в того – четвёртый и так далее. В этой ситуации произошла не одна авария, а несколько. И каждая оформляется отдельно.
В первом ДТП виноват задний, во втором — тот, кто въехал в первого виновника, и так далее. То есть, если в ДТП участвовало пять автомобилей, то регистрируется четыре ДТП, в которых есть четыре виновника. И все они — это те, кто врезался сзади. Почему? Потому что они не соблюдали дистанцию. И в таком случае пострадавшим проще получить компенсацию, так как в оформлении будет задействовано несколько полисов ОСАГО виновников, а не один.
Как оформлять такие ДТП?
В первой ситуации без оформления аварии с вызовом ГИБДД не обойтись. По европротоколу сделать это не получится, так как в ДТП более двух участников. Но, получив все документы на руки, надо обращаться за выплатой в свою страховую компанию по прямому возмещению ущерба. Правда, предварительно необходимо убедиться, что полис ОСАГО у виновника ДТП есть и он действующий.
Во второй ситуации аварию можно даже оформить по европротоколу. Ведь в каждой из аварий в этом случае участвуют только два автомобиля. Поэтому можно обойтись без вызова ГИБДД, но при условии, что все участники согласны на это. Если хотя бы одному из них требуется оформление в ГИБДД, ждать сотрудников придётся всем.
Что делать, если покрытия ОСАГО не хватает?
В первой ситуации, когда виновник один, а пострадавших много, очевидно, что покрытия ОСАГО на полное возмещение причинённого вреда не хватит. Страховщик в этой ситуации оценит повреждения и выплатит каждому пострадавшему деньги пропорционально ущербу в процентном соотношении от максимальной суммы возмещения ущерба — 400 тысяч рублей (если в аварии нет погибших или травмированных).
Допустим, стоимость восстановительного ремонта первого автомобиля — 200 000 рублей, второго — 400 000, а третьего — 600 000. В этой ситуации страховщик выплатит первому 65 000 рублей, второму — 135 000, а третьему — 200 000.
Недостающую сумму пострадавшим придётся взыскивать с виновника ДТП самостоятельно — как правило, через суд. Но закон на их стороне. Согласно статье 15 Гражданского кодекса, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков.
Для этого даже необязательно проводить независимую экспертизу, если оценка ущерба, сделанная страховщиком, устраивает. Можно написать требование к виновнику возместить недостающую сумму добровольно. А можно сразу подать иск в суд.