Посмотрите, что происходит в ДТП «паровозиком» на скорости 92 км/ч
Евгений Костин
Dynamic Test Center AG (DTC) — крупнейший в Швейцарии центр, занимающийся изучением безопасности транспортных средств — провёл очередной эксперимент с участием подержанных автомобилей. В стоящие друг за другом Ситроен и Рено направили разогнанный до
Удар Опеля в стоящие «паровозиком» Renault Twingo и Citroen Xsara был выполнен со 100-процентным перекрытием. У Opel Agila не сработала подушка безопасности, поэтому манекен, находившийся на месте водителя и пристёгнутый ремнём безопасности, оказался в плену деформированного кокпита. От удара закреплённый на рейлингах багажник с грузом сорвался и полетел в сторону Ситроена со скоростью
90 км/ч.
Задняя часть Renault Twingo оказалась сильно повреждена, но у субкомпактного хэтчбека сработали фронтальная и боковая подушки безопасности. У седана Citroen раскрылись обе фронтальные подушки.
«Этот тест должен был продемонстрировать степень опасности груза, перевозимого на крыше машины, в случае ДТП», — прокомментировали в DTC.
Ранее организация DTC наглядно показала, чем может закончиться ДТП для детей в салоне старого Вольво.