Посмотрите, что происходит в ДТП «паровозиком» на скорости 92 км/ч

Удар Опеля в стоящие «паровозиком» Renault Twingo и Citroen Xsara был выполнен со 100-процентным пере­крытием. У Opel Agila не сработала подушка безопас­ности, поэтому манекен, находив­шийся на месте водителя и пристёгнутый ремнём безопас­ности, оказался в плену деформи­рованного кокпита. От удара закреп­лённый на рейлингах багажник с грузом сорвался и полетел в сторону Ситроена со скоростью 90 км/ч.