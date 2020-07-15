100–200 км/ч за 2,6 секунды: новые подробности о гиперкаре Project Chaos

Посмотрите, что происходит в ДТП «паровозиком» на скорости 92 км/ч

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Евгений Костин

Dynamic Test Center AG (DTC) — крупнейший в Швейцарии центр, занима­ющийся изучением безопас­ности транспортных средств — провёл очередной экспери­мент с участием подер­жанных авто­мобилей. В стоящие друг за другом Ситроен и Рено направили разо­гнанный до 92,4 км/ч Opel Agila с закреп­лёнными на рейлингах листами фанеры.

  • Удар Опеля в стоящие «паровозиком» Renault Twingo и Citroen Xsara был выполнен со 100-процентным пере­крытием. У Opel Agila не сработала подушка безопас­ности, поэтому манекен, находив­шийся на месте водителя и пристёгнутый ремнём безопас­ности, оказался в плену деформи­рованного кокпита. От удара закреп­лённый на рейлингах багажник с грузом сорвался и полетел в сторону Ситроена со скоростью 90 км/ч.

  • Задняя часть Renault Twingo оказалась сильно повреж­дена, но у субком­пактного хэтчбека сработали фронтальная и боковая подушки безопас­ности. У седана Citroen раскрылись обе фронтальные подушки.

  • «Этот тест должен был продемон­стрировать степень опасности груза, пере­возимого на крыше машины, в случае ДТП», — прокомменти­ровали в DTC.

  • Ранее организация DTC наглядно показала, чем может закончиться ДТП для детей в салоне старого Вольво.

Пренебрегаете ли вы правилами перевозки негабаритных грузов?

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