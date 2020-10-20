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Наезд на McLaren с переворотом: самая неудачная попытка припарковаться у супермаркета

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Дмитрий Елизаров

Курьёзная авария произошла на парковке супер­маркета Сайнс­бери в одном из городков англий­ского графства Кент. Водитель Audi Q5, как сообщает местное издание Metro, не справился с управ­лением, и теперь суперкар McLaren 570GT придётся отправить на свалку.

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  • Обстоятельства аварии ещё расследу­ются. Известно, что в момент столкно­вения в салоне Макларена никого не было, а водитель кроссовера, скорее всего, въехал на парковку со слишком большой скоростью. Не справившись с управле­нием, он в прямом смысле запрыгнул на крышу суперкара, после чего Audi Q5 завалился на бок.

  • Серьёзно в аварии никто не пострадал, но водителя кроссовера спасателям пришлось буквально вырезать из авто­мобиля. Помимо Audi и McLaren повреждены оказались ещё две машины. Суперкар восстанов­лению не подлежит, та же судьба, вероятно, ожидает и вседорожник.

  • По данным издания, McLaren 570GT оцени­вается в Велико­британии примерно в 150 тысяч фунтов (194 тысячи долларов или чуть более 15 миллионов рублей).

  • Около недели назад в английском графстве Уэст-Мидлендс случилась ещё одна очень дорогая авария: Rolls-Royce Ghost столкнулся с Lamborghini Urus. Причины ДТП также неизвестны, так как водитель седана с места аварии просто сбежал.

А ваш автомобиль попадал в аварию в ваше отсутствие?

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