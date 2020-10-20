Наезд на McLaren с переворотом: самая неудачная попытка припарковаться у супермаркета
Дмитрий Елизаров
Курьёзная авария произошла на парковке супермаркета Сайнсбери в одном из городков английского графства Кент. Водитель Audi Q5, как сообщает местное издание Metro, не справился с управлением, и теперь суперкар McLaren 570GT придётся отправить на свалку.
Обстоятельства аварии ещё расследуются. Известно, что в момент столкновения в салоне Макларена никого не было, а водитель кроссовера, скорее всего, въехал на парковку со слишком большой скоростью. Не справившись с управлением, он в прямом смысле запрыгнул на крышу суперкара, после чего Audi Q5 завалился на бок.
Серьёзно в аварии никто не пострадал, но водителя кроссовера спасателям пришлось буквально вырезать из автомобиля. Помимо Audi и McLaren повреждены оказались ещё две машины. Суперкар восстановлению не подлежит, та же судьба, вероятно, ожидает и вседорожник.
По данным издания, McLaren 570GT оценивается в Великобритании примерно в 150 тысяч фунтов (194 тысячи долларов или чуть более 15 миллионов рублей).
Около недели назад в английском графстве Уэст-Мидлендс случилась ещё одна очень дорогая авария: Rolls-Royce Ghost столкнулся с Lamborghini Urus. Причины ДТП также неизвестны, так как водитель седана с места аварии просто сбежал.