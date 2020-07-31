Подросток угнал у своего родственника Porsche 911 GT3 за 13 миллионов. И разбил его

Полиция Уэльса задержала 17-летнего юношу, который угнал суперкар Porsche 911 GT3 у своего родст­вен­ника, но не справился с управ­лением и попал в аварию. Новый такой автомобиль стоил 262 000 долларов, но даже с пробегом машины этого поколения стоят не намного дешевле — около 13 миллионов рублей по нынешнему курсу. Об инциденте рассказывает Motorious.