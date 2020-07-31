За ржавый 47-летний Ford из сарая заплатили 15,5 миллиона рублей

Подросток угнал у своего родственника Porsche 911 GT3 за 13 миллионов. И разбил его

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Артём Шахнович

Полиция Уэльса задержала 17-летнего юношу, который угнал суперкар Porsche 911 GT3 у своего родст­вен­ника, но не справился с управ­лением и попал в аварию. Новый такой автомобиль стоил 262 000 долларов, но даже с пробегом машины этого поколения стоят не намного дешевле — около 13 миллионов рублей по нынешнему курсу. Об инциденте рассказывает Motorious.

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  • По данным стражей правопорядка южного Уэльса, молодой человек угнал Porsche у одного из членов своей семьи. Разбитый авто­мобиль был обнаружен в деревьях рядом с общиной и деревней Тонирфейл, что в округе Рондда-Кинон-Таф. Подростку предъявили ряд обвинений, включая кражу транс­портного средства.

  • О состоянии Porsche 911 GT3 после удара можно судить по фото­графиям. У суперкара разбита передняя часть кузова и фары, вырвано левое колесо вместе с элементами подвески. Задний бампер оторван, на крыше вмятина, на заднем правом колесе нет покрышки. Очевидно, присут­ствуют много­численные скрытые повреждения.

  • Попавший в аварию суперкар относится к поколению c индексом 997. Моди­фикация выпуска­лась с 2006 по 2011 год и оснащалась атмо­сферными шести­цилиндровыми оппозитными двигателями объёмом 3,6 и 3,8 литра (415 и 435 л.с. соответ­ственно), в зависи­мости от года выпуска.

Брали ли вы в детстве машину у папы покататься?

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