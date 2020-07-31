Подросток угнал у своего родственника Porsche 911 GT3 за 13 миллионов. И разбил его
Артём Шахнович
Полиция Уэльса задержала 17-летнего юношу, который угнал суперкар Porsche 911 GT3 у своего родственника, но не справился с управлением и попал в аварию. Новый такой автомобиль стоил 262 000 долларов, но даже с пробегом машины этого поколения стоят не намного дешевле — около 13 миллионов рублей по нынешнему курсу. Об инциденте рассказывает Motorious.
По данным стражей правопорядка южного Уэльса, молодой человек угнал Porsche у одного из членов своей семьи. Разбитый автомобиль был обнаружен в деревьях рядом с общиной и деревней Тонирфейл, что в округе Рондда-Кинон-Таф. Подростку предъявили ряд обвинений, включая кражу транспортного средства.
О состоянии Porsche 911 GT3 после удара можно судить по фотографиям. У суперкара разбита передняя часть кузова и фары, вырвано левое колесо вместе с элементами подвески. Задний бампер оторван, на крыше вмятина, на заднем правом колесе нет покрышки. Очевидно, присутствуют многочисленные скрытые повреждения.
Попавший в аварию суперкар относится к поколению c индексом 997. Модификация выпускалась с 2006 по 2011 год и оснащалась атмосферными шестицилиндровыми оппозитными двигателями объёмом 3,6 и 3,8 литра (415 и 435 л.с. соответственно), в зависимости от года выпуска.