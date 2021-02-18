Вин Дизель — 61, Шварценеггер — 52: кто из актёров разбил больше всего машин на экране
Дмитрий Елизаров
В фильмах, где снимался знаменитый актёр Вин Дизель, он стал виновником уничтожения 61 автомобиля, и это выводит его на первое место среди всех актёров первого плана. К такому выводу пришёл ресурс ScrapCarComparsion, проанализировавший фильмографии 25 главных звёзд голливудских боевиков.
Лидерство Вина Дизеля в этом своеобразном рейтинге объясняется главной ролью в продолжительной франшизе «Форсаж», где уничтожение автомобилей является неотъемлемой частью сюжета. Примечательно, что, по подсчётам аналитиков, из 61 автомобиля, разбитого при участии Вина Дизеля, в 57 он находился за рулём.
На второе место исследователи поставили Брюса Уиллиса, который отстал от Дизеля всего на одну машину. Наиболее результативной в этом плане стала роль Уиллиса в фильме «Хороший день, чтобы умереть» 2013 года. Бронзовым призёром чемпионата по уничтожению автомобилей на экране стал Арнольд Шварценеггер с результатом в 52 машины: основной вклад в это достижение внесли съёмки в многочисленных «Терминаторах».
В пятёрку лидеров исследователи также включили Мэтта Дэймона (35 автомобилей) и Киану Ривза (30 машин). А вторую половину
топ-10составили Том Харди, Дэниэл Крейг, Николас Кейдж и Том Круз, замкнул же десятку звезда «Перевозчиков» Джейсон Стэйтэм. К слову, эту позицию он разделил ещё с одним участником франшизы «Форсаж» Дуэйном «Скалой» Джонсоном. Впрочем, оба эти актёра, успевшие уничтожить всего по 18 автомобилей, заметно отстали от лидера рейтинга.
Среди особо отличившихся на поприще «кармагеддона» актрис авторы исследования отметили Анджелину Джоли и Шарлиз Терон, которая тоже непосредственно связана с «Форсажем», но успела сняться ещё и в «Безумном Максе».
Девятая часть «Форсажа» должна выйти на экраны в нынешнем году после того, как дату премьеры неоднократно переносили. На днях режиссёр фильма Джастин Лин поделился закадровым видео процесса съёмок одного из эпизодов: аварию, которая заняла всего 4 секунды экранного времени, снимали в течение 8 месяцев.