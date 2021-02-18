Вин Дизель — 61, Шварценеггер — 52: кто из актёров разбил больше всего машин на экране

Лидерство Вина Дизеля в этом своеобразном рейтинге объясня­ется главной ролью в продол­житель­ной франшизе «Форсаж», где уничтоже­ние авто­мобилей является неотъемлемой частью сюжета. Примеча­тельно, что, по подсчётам аналитиков, из 61 авто­мобиля, разбитого при участии Вина Дизеля, в 57 он находился за рулём.

На второе место исследователи поставили Брюса Уиллиса, который отстал от Дизеля всего на одну машину. Наиболее результа­тивной в этом плане стала роль Уиллиса в фильме «Хороший день, чтобы умереть» 2013 года. Бронзовым призёром чемпи­оната по уничтоже­нию автомо­билей на экране стал Арнольд Шварце­неггер с резуль­татом в 52 машины: основной вклад в это достиже­ние внесли съёмки в много­численных «Терминаторах».

В пятёрку лидеров исследователи также включили Мэтта Дэймона (35 авто­мобилей) и Киану Ривза (30 машин). А вторую половину топ-10 составили Том Харди, Дэниэл Крейг, Николас Кейдж и Том Круз, замкнул же десятку звезда «Пере­возчиков» Джейсон Стэйтэм. К слову, эту позицию он разделил ещё с одним участником франшизы «Форсаж» Дуэйном «Скалой» Джонсоном. Впрочем, оба эти актёра, успевшие уничтожить всего по 18 авто­мобилей, заметно отстали от лидера рейтинга.

Среди особо отличившихся на поприще «карма­геддона» актрис авторы исследо­вания отметили Андже­лину Джоли и Шарлиз Терон, которая тоже непосредственно связана с «Форсажем», но успела сняться ещё и в «Безумном Максе».