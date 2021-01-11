Сибиряки оттащили фуру с дороги — практически руками
Кирилл Малышев
В Новосибирске водитель фуры не справился с управлением, и тягач застрял в снегу, перекрыв движение по половине улицы. Разделитель посередине не позволял использовать для объезда встречную полосу. Однако автомобилисты нашли выход, сообщает паблик ЧП Новосибирск.
Полтора десятка человек упёрлись в борт и повернули фуру в сторону, освободив полосу. В конце видео заметно, что с противоположной стороны им помогал внедорожник Toyota Land Cruiser.
Другая зимняя авария под Новый год произошла в Новом Уренгое. Две собаки настолько увлеклись погоней друг за другом, что не заметили припаркованную посередине площадки машину и врезались в неё. Оценив повреждения, четвероногие предпочли покинуть место ДТП.