Сибиряки оттащили фуру с дороги — практически руками

Полтора десятка человек упёрлись в борт и повернули фуру в сторону, освободив полосу. В конце видео заметно, что с противоположной стороны им помогал внедорожник Toyota Land Cruiser.

Другая зимняя авария под Новый год произошла в Новом Уренгое. Две собаки настолько увлеклись погоней друг за другом, что не заметили припаркованную посередине площадки машину и врезались в неё. Оценив повреждения, четвероногие предпочли покинуть место ДТП.