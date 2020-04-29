Миллионы всмятку: эксклюзивные суперкары, разбитые в щепки
Михаил Лобачёв
Наибольшие шансы оказаться за рулем суперкара есть у того, кто в состоянии за него заплатить. Правда, платёжеспособность далеко не всегда означает ещё и хорошие водительские навыки, но даже люди с прямыми руками ни от чего не застрахованы. Ведь когда под педалью много сотен лошадиных сил, цена ошибки может быть очень высока. Во всех смыслах.
Hennessey Viper Venom 1000TT
Редкий Hennessey Viper Venom 1000TT, выпущенный американским тюнинг-ателье тиражом всего в 15 экземпляров, угодил в серьёзную аварию в Сочи. ДТП произошло в Дагомысском переулке — водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
От удара у автомобиля вырвало колесо вместе с деталями подвески, передняя часть оказалась разбитой в щепки, а пассажирская дверь отвалилась. А ведь всего за 4 дня до аварии владелец разместил объявление о продаже автомобиля на Авто.ру!
За Viper с заявленным пробегом 3000 км он просил
Gemballa Mirage GT
Один из пятнадцати суперкаров, созданных Gemballa на основе Porsche Carrera GT, попал в ДТП прямо в центре Манхэттена. Инцидент произошёл 7 апреля — когда на улицах города почти не было автомобилей.
За рулём суперкара, врезавшегося в несколько припаркованных машин, был 33-летний миллионер Бенджамен Чен — коллекционер экзотических автомобилей и сооснователь компании GoldRush Rally, предлагающей состоятельным клиентам эксклюзивные туры по заповедным дорогам Америки.
От удара среднемоторный суперкар лишился правого крыла, крышки расположенного спереди багажного отсека и практически остался без бампера, однако водителя это не смутило. Чен попытался продолжить движение, однако был задержан полицейскими. Впоследствии выяснилось, что он находился в состоянии опьянения.
Porsche 918 Spyder
Экземпляру под номером 830 из 918 гибридных суперкаров, выпущенных Porsche, крупно не повезло. Он попал в серьёзную аварию, обстоятельства которой не слишком очевидны, а потом загремел на онлайн-аукцион, специализирующийся на торговле автомобильным «вторсырьём». Речь о битых машинах и угнанных автомобилях, которые нашлись, но за которые владелец уже получил страховку.
Охотников по сходной цене приобрести битый 918 Spyder оказалось мало: выставлять его на продажу пришлось минимум дважды. Стоимость восстановления суперкара оценивается в $600 000. А сколько потребуется человеко-часов для реставрации уникального гиперкара — даже представить сложно.
Spyker C8
Редкий родстер C8 производства нидерландской компании Spyker в 2014 году повстречался с рижским фонарным столбом. Результат контакта на фото: серьёзно повреждены кузовные панели по правому борту и сломана подвеска. Возможно, ещё и геометрия съехала.
Восстановление эксклюзивного автомобиля, укомплектованного 400-сильным 4,2-литровым V8 от представительского седана Audi A8, вряд ли будет стоить столько же, сколько оживление Porsche 918. Однако совсем не исключено, что, увидев счёт на ремонт, владелец решил потратить страховую выплату на что-нибудь ещё.
Koenigsegg One:1
Впечатляющий полёт в ограждение Нюрбургринга произошёл на испытаниях Koenigsegg One:1. Гиперкар на скорости
Возгорание произошло из-за того, что углепластиковый каркас вошёл в контакт с раскалёнными элементами выхлопной системы. При этом для водителя-испытателя всё закончилось хорошо: он сумел сам выбраться из-за руля и не получил серьёзных травм.
Причиной аварии производитель посчитал некорректную работу датчика АБС: из-за этого передние колёса заблокировались на скорости
Koenigsegg CCX
Для того, чтобы от этого Koenigsegg CCX остались одни руины, поворотов и перепадов высот «Зелёного Ада» не потребовалось — хватило и обычной мексиканской дороги. Авария произошла в 2016 году недалеко от города Нуэво Ларедо примерно в 15 км от мексикано-американской границы. На высокой скорости 817-сильный гиперкар задел обочину и несколько раз перевернулся.
Несмотря на то, что автомобиль фактически разобрался на отдельные запчасти, водители и пассажир выжили! В момент множественных кувырков этот CCX был в открытой продаже и за него просили 1,4 миллиона долларов.
Aston Martin One-77
Сверхредкий Aston Martin One-77, выпущенный тиражом в 77 машин в период с 2009 по 2012 годы, был разбит именно в
Pagani Zonda
В феврале 2015 года в лондонской промзоне серьёзно пострадал в ДТП гиперкар Pagani Zonda GJ. Его водитель не справился с 594-сильным купе и протаранил металлический забор. Ограждение было смято, а суперкар получил уничтоженные боковины и нагрёб на капот целую гору кустарника. Люди не пострадали.
При этом, по информации Daily Telegraph, маловероятно, что за рулём автомобиля, не имевшего номерных знаков, сидел владелец. В поддержку этого предположения говорит и тот факт, что неподалёку от места аварии расположена фирма, занимающаяся детейлингом и финишной доработкой суперкаров. Правда, её представители отрицали, что в аварии замешан
Ferrari F40
Миллионеры — тоже люди, а суперкары — тоже машины. Поэтому даже без ДТП почтенная и легендарная Ferrari F40 родом из восьмидесятых способна воспламениться и сгореть дотла прямо на городской улице, словно престарелый «Жигуль» с прохудившимся бензопроводом в пробке на МКАДе.
Пожар с участием F40 произошёл в Монако. Судя по кадрам, снятым очевидцем инцидента, которые он опубликовал в Instagram 18 февраля, у среднемоторного суперкара был охвачен пламенем моторный отсек. Обильно горело и под днищем машины: это позволяет предположить утечку топлива.
Созданный к юбилею итальянской фирмы суперкар в своё время прославился
Ferrari LaFerrari
LaFerrari — машина куда более современная, чем F40. Да ещё и более эксклюзивная. Первый гибрид Ferrari выпустили тиражом 710 экземпляров (500 купе и 210 родстеров). И один 963-сильных монстров бесславно погиб в Калифорнии.
Октябрь 2018 года. Эта Ferrari LaFerrari лишилась передней части в Беверли-Хиллз. По словам свидетеля происшествия, снявшего последствия аварии и выложившего запись в Instagram, пассажир машины был не пристёгнут и от удара вылетел из неё. Однако фотографии, обнародованные чуть позже местной полицией, позволяют усомниться в этой версии: хотя бы потому, что лобовое стекло осталось целым.
Rimac
Электрический суперкар Rimac Concept One мощностью 1224 л.с. и ценой в миллион долларов был уничтожен во время съёмок второго сезона шоу Grand Tour в 2017 году. Один из ведущих, Ричард Хаммонд, управляя созданным в Хорватии инновационным автомобилем, вылетел с дороги в крутом повороте во время заезда в соревнованиях по хиллклаймбу.
Так как обочина практически отсутствовала и местность была холмистая, автомобиль скатился по склону и загорелся. К счастью, Хаммонд не пострадал и продолжает вести The Grand Tour вместе с Джереми Кларксоном и Джеймсом Мэем. Это должно несказанно радовать владельцев таких же машин, потому что живых Concept One после этого осталось всего шесть, а значит, каждый из них теперь стоит дороже.
Бонус: Мистер Бин и его McLaren
Знаменитый британский актер Роуэн Аткинсон, известный так же, как человек, неравнодушный к редким и быстрым автомобилям, разбивал свой 627-сильный, крайне редкий McLaren F1… дважды!
Аткинсон приобрёл суперкар в 1997-м, и первая авария случилась через два года после покупки. Повреждения оказались небольшими: Аткинсон просто нагнал в транспортном потоке малолитражку Austin Metro. А вот в
В Кэмбриджшире в тот день шёл дождь, на мокром покрытии автомобиль закрутило и выбросило с трассы. Он врезался в столб и дерево. В результате у машины была практически уничтожена задняя часть. Роуэн Аткинсон смог выбраться из-за руля самостоятельно, его доставили в больницу с травмой плеча.
McLaren выглядел как не подлежащий восстановлению, однако Аткинсон добился рекордной для Великобритании страховой выплаты в 910 тысяч фунтов и отремонтировал его! Воскрешением машины занималась сама фирма McLaren. В 2015 году видавший виды суперкар был продан другому жителю Великобритании за 8 миллионов фунтов стерлингов, или 12 миллионов долларов по тогдашнему курсу. Роуэн Аткинсон «накатал» на своём «Макларене» более 65 000 километров и, по его собственному признанию, машина ему очень нравилась.