В России вырос спрос на машины с «автоматами». Посмотрите на самые популярные

Миллионы всмятку: эксклюзивные суперкары, разбитые в щепки

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Михаил Лобачёв

Наибольшие шансы оказаться за рулем суперкара есть у того, кто в состоянии за него заплатить. Правда, платёже­способность далеко не всегда означает ещё и хорошие водитель­ские навыки, но даже люди с прямыми руками ни от чего не застрахо­ваны. Ведь когда под педалью много сотен лошадиных сил, цена ошибки может быть очень высока. Во всех смыслах.

Hennessey Viper Venom 1000TT

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Редкий Hennessey Viper Venom 1000TT, выпущенный американским тюнинг-ателье тиражом всего в 15 экзем­пляров, угодил в серьёзную аварию в Сочи. ДТП произошло в Дагомысском переулке — водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

От удара у автомобиля вырвало колесо вместе с деталями подвески, передняя часть оказалась разбитой в щепки, а пассажирская дверь отвалилась. А ведь всего за 4 дня до аварии владелец разместил объяв­ление о продаже автомобиля на Авто.ру! 

За Viper с заявленным пробегом 3000 км он просил 12 500 000 рублей. Огромный ценник обусловлен тем, что под капотом Hennessey Viper Venom 1000 TT стоит сильно доработанный 8,4-литровый V10 с двумя турбинами мощностью 1130 л.с. До «сотни» такой автомобиль способен разогнаться за 2,5 с. Видимо, этим же обуслов­лена и авария — по слухам, машину разбил сотрудник автосервиса...

Gemballa Mirage GT

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Один из пятнадцати суперкаров, созданных Gemballa на основе Porsche Carrera GT, попал в ДТП прямо в центре Манхэт­тена. Инцидент произошёл 7 апреля — когда на улицах города почти не было автомобилей.

За рулём суперкара, врезавшегося в несколько припарко­ванных машин, был 33-летний миллионер Бенджамен Чен — коллекци­онер экзотических автомо­билей и сооснователь компании GoldRush Rally, пред­лагающей состоятель­ным клиентам эксклюзивные туры по заповедным дорогам Америки.

От удара среднемоторный суперкар лишился правого крыла, крышки располо­женного спереди багажного отсека и практически остался без бампера, однако водителя это не смутило. Чен попытался продолжить движение, однако был задержан полицей­скими. Впоследствии выяснилось, что он находился в состоянии опьянения.

Porsche 918 Spyder

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Экземпляру под номером 830 из 918 гибридных суперкаров, выпущенных Porsche, крупно не повезло. Он попал в серьёзную аварию, обстоя­тельства которой не слишком очевидны, а потом загремел на онлайн-аукцион, специали­зирующийся на торговле автомо­бильным «вторсырьём». Речь о битых машинах и угнанных авто­мобилях, которые нашлись, но за которые владелец уже получил страховку.

Охотников по сходной цене приобрести битый 918 Spyder оказалось мало: выставлять его на продажу пришлось минимум дважды. Стоимость восстанов­ления суперкара оценивается в $600 000. А сколько потребуется человеко-часов для реставрации уникального гиперкара — даже представить сложно.

Spyker C8

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Редкий родстер C8 производства нидерландской компании Spyker в 2014 году повстречался с рижским фонарным столбом. Результат контакта на фото: серьёзно повреждены кузовные панели по правому борту и сломана подвеска. Возможно, ещё и геометрия съехала.

Восстановление эксклюзивного автомобиля, укомп­лектованного 400-сильным 4,2-литровым V8 от представи­тельского седана Audi A8, вряд ли будет стоить столько же, сколько оживление Porsche 918. Однако совсем не исключено, что, увидев счёт на ремонт, владелец решил потратить страховую выплату на что-нибудь ещё.

Koenigsegg One:1

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Впечатляющий полёт в ограждение Нюрбургринга произошёл на испытаниях Koenigsegg One:1. Гиперкар на скорости 170 км/ч врезался в металли­ческий барьер, пролетел 22 метра (буквально пролетел), развер­нулся и приземлился на левое заднее колесо. А после этого ещё и загорелся.

Возгорание произошло из-за того, что углепластиковый каркас вошёл в контакт с раска­лён­ными элементами выхлопной системы. При этом для водителя-испытателя всё закончи­лось хорошо: он сумел сам выбраться из-за руля и не получил серьёзных травм.

Причиной аварии производитель посчитал некорректную работу датчика АБС: из-за этого передние колёса заблокиро­вались на скорости 170 км/ч. Кстати, машину даже умудрились восстановить!

Koenigsegg CCX

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Для того, чтобы от этого Koenigsegg CCX остались одни руины, поворотов и пере­падов высот «Зелёного Ада» не потребо­валось — хватило и обычной мексиканской дороги. Авария произошла в 2016 году недалеко от города Нуэво Ларедо примерно в 15 км от мексикано-американской границы. На высокой скорости 817-сильный гиперкар задел обочину и несколько раз перевернулся.

Несмотря на то, что автомобиль фактически разобрался на отдельные запчасти, водители и пассажир выжили! В момент множественных кувырков этот CCX был в открытой продаже и за него просили 1,4 миллиона долларов.

Aston Martin One-77

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Сверхредкий Aston Martin One-77, выпущенный тиражом в 77 машин в период с 2009 по 2012 годы, был разбит именно в 2012-м в Китае. Причина — банальнее не придумаешь: наезд на бордюр на высокой скорости. При этом сообщается, что автомобиль был практически новым. То есть — это один из последних экзем­пляров этой модели, собранных на заводе в Гейдоне! При этом все Aston Martin One-77 были распроданы за год до премьеры. Владельцу, наверное, пришлось особенно досадно — так неудачно «обновить» долго­жданную покупку...

Pagani Zonda

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В феврале 2015 года в лондонской промзоне серьёзно пострадал в ДТП гиперкар Pagani Zonda GJ. Его водитель не справился с 594-сильным купе и протаранил металли­ческий забор. Ограждение было смято, а суперкар получил уничтоженные боковины и нагрёб на капот целую гору кустарника. Люди не пострадали.

При этом, по информации Daily Telegraph, маловероятно, что за рулём автомобиля, не имевшего номерных знаков, сидел владелец. В поддержку этого пред­положения говорит и тот факт, что неподалёку от места аварии расположена фирма, занимающаяся детейлингом и финишной доработкой суперкаров. Правда, её представители отрицали, что в аварии замешан кто-то из её сотрудников. Что, в общем-то, есте­ственно: кто бы не отрицал?!

Ferrari F40

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Миллионеры — тоже люди, а суперкары — тоже машины. Поэтому даже без ДТП почтенная и легендарная Ferrari F40 родом из восьми­десятых способна воспламениться и сгореть дотла прямо на городской улице, словно престарелый «Жигуль» с прохудив­шимся бензопроводом в пробке на МКАДе.

Пожар с участием F40 произошёл в Монако. Судя по кадрам, снятым очевидцем инцидента, которые он опубликовал в Instagram 18 февраля, у среднемоторного суперкара был охвачен пламенем моторный отсек. Обильно горело и под днищем машины: это позволяет предположить утечку топлива.

Созданный к юбилею итальянской фирмы суперкар в своё время прославился из-за того, что стал первым дорожным автомо­билем, разогнав­шимся до 320 км/ч. И это купе хотели все! Из-за большого спроса вместо изначально заплани­рованных 400 экземпляров компания из Маранелло выпустила в 1987–1992 годах 1315 машин. Кроме того, это была последняя модель Ferrari, созданная под руковод­ством основателя фирмы Энцо Феррари. Короче говоря, каждый экземпляр — на вес золота! Или, примерно, на 1–1,5 миллиона евро.

Ferrari LaFerrari

LaFerrari — машина куда более современная, чем F40. Да ещё и более эксклюзивная. Первый гибрид Ferrari выпустили тиражом 710 экземпляров (500 купе и 210 родстеров). И один 963-сильных монстров бесславно погиб в Калифорнии.

Октябрь 2018 года. Эта Ferrari LaFerrari лишилась передней части в Беверли-Хиллз. По словам свидетеля происше­ствия, снявшего последствия аварии и выложившего запись в Instagram, пассажир машины был не пристёгнут и от удара вылетел из неё. Однако фото­графии, обнародо­ванные чуть позже местной полицией, позволяют усомниться в этой версии: хотя бы потому, что лобовое стекло осталось целым.

Rimac

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Электрический суперкар Rimac Concept One мощностью 1224 л.с. и ценой в миллион долларов был уничтожен во время съёмок второго сезона шоу Grand Tour в 2017 году. Один из ведущих, Ричард Хаммонд, управляя созданным в Хорватии инноваци­онным автомобилем, вылетел с дороги в крутом повороте во время заезда в соревнованиях по хиллклаймбу.

Так как обочина практически отсутствовала и местность была холмистая, автомобиль скатился по склону и загорелся. К счастью, Хаммонд не пострадал и продол­жает вести The Grand Tour вместе с Джереми Кларксоном и Джеймсом Мэем. Это должно несказанно радовать владельцев таких же машин, потому что живых Concept One после этого осталось всего шесть, а значит, каждый из них теперь стоит дороже.

Бонус: Мистер Бин и его McLaren

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Знаменитый британский актер Роуэн Аткинсон, известный так же, как человек, неравнодушный к редким и быстрым авто­мобилям, разбивал свой 627-сильный, крайне редкий McLaren F1… дважды!

Аткинсон приобрёл суперкар в 1997-м, и первая авария случилась через два года после покупки. Повреждения оказались небольшими: Аткинсон просто нагнал в транспортном потоке малолитражку Austin Metro. А вот в 2011-м всё было куда жёстче.

В Кэмбриджшире в тот день шёл дождь, на мокром покрытии авто­мобиль закрутило и выбросило с трассы. Он врезался в столб и дерево. В результате у машины была практи­чески уничтожена задняя часть. Роуэн Аткинсон смог выбраться из-за руля самостоятельно, его доставили в больницу с травмой плеча.

McLaren выглядел как не подлежащий восстанов­лению, однако Аткинсон добился рекордной для Велико­британии страховой выплаты в 910 тысяч фунтов и отремонти­ровал его! Воскреше­нием машины занималась сама фирма McLaren. В 2015 году видавший виды суперкар был продан другому жителю Велико­британии за 8 миллионов фунтов стерлингов, или 12 миллионов долларов по тогдашнему курсу. Роуэн Аткинсон «накатал» на своём «Макларене» более 65 000 километров и, по его собственному признанию, машина ему очень нравилась.

Стоит ли восстанавливать такие автомобили?

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