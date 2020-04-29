Миллионы всмятку: эксклюзивные суперкары, разбитые в щепки

Редкий Hennessey Viper Venom 1000TT, выпущенный американским тюнинг-ателье тиражом всего в 15 экзем­пляров, угодил в серьёзную аварию в Сочи. ДТП произошло в Дагомысском переулке — водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

От удара у автомобиля вырвало колесо вместе с деталями подвески, передняя часть оказалась разбитой в щепки, а пассажирская дверь отвалилась. А ведь всего за 4 дня до аварии владелец разместил объяв­ление о продаже автомобиля на Авто.ру!