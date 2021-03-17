Nissan X-Trail после «полной деформации»: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
Подбирая героев для нашей рубрики «Не бит, не крашен», мы обычно обращаем внимание на выбивающиеся из общего ряда объявления. Привлекательная цена, хвалебное описание, что-то необычное на фотографиях, слишком маленький или, наоборот, слишком большой пробег… Но иногда тёмная история скрывается за совсем рядовым предложением о продаже. А узнать её нам помогают отчёты ПроАвто, которые собирает Авто.ру из множества источников.
Например, на Авто.ру продаётся вот такой трудяга Nissan X-Trail 2013 года выпуска.
На первый взгляд, ничего особенного. Кроссовер привычного чёрного цвета, с полным приводом и самым мощным двигателем — бензиновым «атмосферником» объёмом 2,5 литра и мощностью 169 л.с. У машины хорошая комплектация — камера заднего вида, панорамный люк, кожаная обивка сидений, ксеноновые фары. А дешёвые стальные диски с колпаками — явно следствие установки зимней резины. Которая, кстати, тоже вроде бы в отличном состоянии.
При этом продавец даже не утверждает, что этот
Комментарий продавца
«Автомобиль обслуживался у дилера, своевременно. ПТС оригинальный. Проблем с коробкой и двигателем нет. Салон чистый, не прокурен. Сервисная книжка. Один хозяин. Торг».
Готов продавец и к торгу, хотя начальная цена в 890 000 рублей и так довольно низкая для кроссовера такого года выпуска и в такой комплектации. Но это объяснимо — ведь у него немаленький пробег в
Первый тревожный знак — данные о владельцах. Да, их двое — второй появился буквально месяц назад, уже после того, как объявление о продаже разместили на Авто.ру. Очевидно, именно он и есть продавец, который оформил машину в ГИБДД на себя. А до этого момента регистрации у машины... не было! Аж с сентября 2020 года.
Наверняка вы догадываетесь, откуда может появиться столь длительный перерыв в эксплуатации —
И если первые два ДТП, скорее всего, были не слишком серьёзными, то в схеме третьего инспектор пометил как повреждённые все наружные элементы, включая крышу и задний бампер. Да ещё и оставил комментарий: «Полная деформация кузова».
Сколько может стоить квалифицированный ремонт кроссовера после такой аварии и возможен ли он вообще, мы не знаем: расчёты экспертов страховых компаний в истории автомобиля отсутствуют. Но оценить последствия того ДТП всё-таки можно, потому что первый владелец продал останки Ниссана на Авто.ру и его объявление сохранилось в базе Авто.ру.
На первый взгляд кажется, что инспектор ГИБДД заметно сгустил краски. Да,
Однако посмотрите внимательно. Во-первых, водительское кресло свёрнуто набок, что свидетельствует, как минимум, об очень сильном лобовом ударе. А заодно намекает на деформацию пола в салоне. Во-вторых, левые двери автомобиля в складках – с этой стороны
Однако отремонтировать так, чтобы двери, взятые с разборки, хотя бы закрывались, салон был чистым, а сам автомобиль выглядел более-менее привлекательно, очевидно, можно. И даже денег это требует, похоже, настолько мало, что на продаже такого «конструктора» по цене, близкой к минимальной, можно заработать. Вот только следы подобного ремонта рано или поздно проявятся и наверняка огорчат покупателя.
Избежать такой участи несложно — надо лишь внимательнее относиться к процессу покупки и проверять все понравившиеся варианты с помощью сервиса ПроАвто. Это быстро и недорого, особенно если оплатить сразу пакет отчётов — с его помощью можно проверить десять автомобилей. Для этого достаточно иметь на руках VIN или госномера интересующих вас машин.