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Nissan X-Trail после «полной деформации»: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Подбирая героев для нашей рубрики «Не бит, не крашен», мы обычно обращаем внимание на выбива­ющиеся из общего ряда объявления. Привлека­тельная цена, хвалебное описание, что-то необычное на фото­графиях, слишком маленький или, наоборот, слишком большой пробег… Но иногда тёмная история скрывается за совсем рядовым предложе­нием о продаже. А узнать её нам помогают отчёты ПроАвто, которые собирает Авто.ру из множества источников. 

Например, на Авто.ру продаётся вот такой трудяга Nissan X-Trail 2013 года выпуска.

На первый взгляд, ничего особенного. Кроссовер привычного чёрного цвета, с полным приводом и самым мощным двигателем — бензиновым «атмо­сферником» объёмом 2,5 литра и мощностью 169 л.с. У машины хорошая комплектация — камера заднего вида, панорамный люк, кожаная обивка сидений, ксеноновые фары. А дешёвые стальные диски с колпаками — явно следствие установки зимней резины. Которая, кстати, тоже вроде бы в отличном состоянии.

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При этом продавец даже не утверждает, что этот X-Trail «почти как новый». Но уверяет, что авто­мобиль все эти годы был в одних руках, обслужен и не имеет проблем с самыми дорогими агрегатами — мотором и вариатором.

Комментарий продавца

«Автомобиль обслуживался у дилера, своевременно. ПТС оригинальный. Проблем с коробкой и двигателем нет. Салон чистый, не прокурен. Сервисная книжка. Один хозяин. Торг».

Готов продавец и к торгу, хотя начальная цена в 890 000 рублей и так довольно низкая для кроссовера такого года выпуска и в такой комплектации. Но это объяснимо — ведь у него немаленький пробег в 180 000 км. Точнее, уже около 188 тысяч — это видно, если присмотреться к фото салона. Цифра немаленькая, но при должном уходе X-Trail ещё побегает. Или нет? Давайте заглянем в отчёт ПроАвто и попытаемся понять, что с этим Ниссаном не так.

Первый тревожный знак — данные о владельцах. Да, их двое — второй появился буквально месяц назад, уже после того, как объявление о продаже разместили на Авто.ру. Очевидно, именно он и есть продавец, который оформил машину в ГИБДД на себя. А до этого момента регистрации у машины... не было! Аж с сентября 2020 года.

Наверняка вы догадываетесь, откуда может появиться столь длитель­ный перерыв в эксплуатации — из-за крупного ДТП и последующего восстанов­ления. Вот и по этому кроссоверу в ГИБДД зафиксиро­вано сразу три аварии, и последняя случилась в июле 2020-го, за пару месяцев до снятия его с учёта.

И если первые два ДТП, скорее всего, были не слишком серьёзными, то в схеме третьего инспектор пометил как повреж­дённые все наружные элементы, включая крышу и задний бампер. Да ещё и оставил комментарий: «Полная деформация кузова».

Сколько может стоить квалифи­цированный ремонт кроссовера после такой аварии и возможен ли он вообще, мы не знаем: расчёты экспертов страховых компаний в истории авто­мобиля отсут­ствуют. Но оценить послед­ствия того ДТП всё-таки можно, потому что первый владелец продал останки Ниссана на Авто.ру и его объявление сохранилось в базе Авто.ру.

На первый взгляд кажется, что инспектор ГИБДД заметно сгустил краски. Да, X-Trail предстаёт перед нами с основательно разбитым передком, согнутым в дугу капотом (а он у этой машины массивный), деформиро­ванным левым лонжероном и сработав­шими подушками безопас­ности. Но задняя часть кроссовера выглядит почти целой — странно только, что стекло багажной двери разбилось.

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Однако посмотрите внимательно. Во-первых, водитель­ское кресло свёрнуто набок, что свидетель­ствует, как минимум, об очень сильном лобовом ударе. А заодно намекает на деформацию пола в салоне. Во-вторых, левые двери авто­мобиля в складках – с этой стороны X-Trail стал короче. И вернуть его в состояние «почти как новый» очень непросто даже с помощью мощного стапеля…

Однако отремонтировать так, чтобы двери, взятые с разборки, хотя бы закры­вались, салон был чистым, а сам автомобиль выглядел более-менее привлека­тельно, очевидно, можно. И даже денег это требует, похоже, настолько мало, что на продаже такого «кон­структора» по цене, близкой к минимальной, можно заработать. Вот только следы подобного ремонта рано или поздно проявятся и наверняка огорчат покупателя.

Избежать такой участи несложно — надо лишь вниматель­нее относиться к процессу покупки и проверять все понравив­шиеся варианты с помощью сервиса ПроАвто. Это быстро и недорого, особенно если оплатить сразу пакет отчётов — с его помощью можно проверить десять авто­мобилей. Для этого достаточно иметь на руках VIN или госномера интересу­ющих вас машин.

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