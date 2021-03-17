Nissan X-Trail после «полной деформации»: о чём не рассказывает продавец

И если первые два ДТП, скорее всего, были не слишком серьёзными, то в схеме третьего инспектор пометил как повреж­дённые все наружные элементы, включая крышу и задний бампер. Да ещё и оставил комментарий: «Полная деформация кузова».

Сколько может стоить квалифи­цированный ремонт кроссовера после такой аварии и возможен ли он вообще, мы не знаем: расчёты экспертов страховых компаний в истории авто­мобиля отсут­ствуют. Но оценить послед­ствия того ДТП всё-таки можно, потому что первый владелец продал останки Ниссана на Авто.ру и его объявление сохранилось в базе Авто.ру.