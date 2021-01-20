Volkswagen Tiguan с запутанной страховой историей: о чём не расскажет продавец
Команда Авто.ру
Собирая данные для нашей рубрики «Не бит, не крашен», мы уже привыкли к тому, что на вторичном рынке немало машин, которые в прошлом были и биты, и крашены. И которые предлагаются в комплекте с оптимизмом их продавцов, неизменно пишущих в объявлениях, что это «автомобиль в отличном состоянии».
Однако на Авто.ру есть инструмент для изучения реальной истории машин — отчёты ПроАвто. Они способны не только рассказать об авариях автомобиля, но и выявить другие подозрительные детали в его прошлом. Пример — вот этот Volkswagen Tiguan 2017 года.
Немецким кроссовером никого не удивить: на вторичном рынке машины II поколения продаются сотнями. Но конкретно этот экземпляр довольно редкой версии — с МКПП и полным приводом! Таких на Авто.ру всего полтора десятка на всю Россию.
Как водится, будущему владельцу обещаны отличное состояние автомобиля, дилерское обслуживание, подтверждённое сервисной книжкой, а также возможность поторговаться и даже взять кредит. Хотя продаёт машину частное лицо.
Комментарий продавца
«Продаю Тигуан. Все вопросы по телефону. Торг - обоснованный у капота. Автомобиль в отличном состоянии, обслуживается у официального дилера, все в сервисной книжке
Есть возможность оформить в кредит».
Торг и правда может быть уместен. На немногочисленных фотографиях видно, что у автомобиля не самая богатая комплектация и салон, которому не помешала бы химчистка. Но главное: за три с половиной года этот Tiguan проехал уже 150 000 км! Среди кроссоверов II поколения это пробег, близкий к рекордному.
С другой стороны, внешне Tiguan выглядит неплохо и продаёт его первый владелец. Турбомотор вполне мог и без последствий пережить 150 тысяч километров, не говоря уже о «механике». А начальная цена в 1 450 000 рублей — одна из самых низких для полноприводных экземпляров, вне зависимости от типа коробки.
В общем, не идеальный, конечно, но вполне «рабочий» вариант, который не стоит сразу сбрасывать со счетов, планируя покупку семейного кроссовера. Однако прежде чем заносить машину в личный шорт-лист, стоит заглянуть в отчёт ПроАвто.
Во-первых, он намекает, что даже заявленные 150 тысяч км могут быть неправдой. Но забегая вперёд, успокоим: при внимательном изучении становится ясно, что это всего лишь ошибки в записи пробегов при занесении данных в базы. Однако уже в первых строках отчёта видно сразу пять зарегистрированных ДТП — с интервалами в полгода или год, так что эти записи явно не дубликаты.
Впрочем, на схемах ГИБДД все пять выглядят не страшно: лёгкие повреждения крыльев, бамперов, дверей, капота… У тех, кто занимается продажей или подбором подержанных машин, для таких случаев есть даже сленговое словечко — «косметика».
Самой серьёзной из аварий, похоже, оказалась вторая – после неё владелец даже хотел продать кроссовер битым и дал объявление на Авто.ру. Благодаря ему мы можем посмотреть на последствия. И они уже явно не косметические.
Видно, что у машины разбиты бампер, решётка и фары, покорёжен капот и сработала пассажирская подушка безопасности. А в расчёте страховой компании, сделанном после ДТП, список деталей на замену длинный, как фильмография Джеки Чана. Там, помимо видимых элементов, значатся все подушки безопасности (включая коленную и шторки), опоры силового агрегата, радиаторы и даже дроссельная заслонка с патрубком турбины. А главное, есть в списке и левый лонжерон…
Вот только насколько в данном случае можно верить расчётам страховых компаний? Ведь по этому Тигуану их сделано в общей сложности 20! Причём многие из них явно не коррелируют с зарегистрированными ДТП – ни по количеству, ни по датам.
После каждой аварии оценки делались по нескольку раз – и с разной стоимостью. По вышеупомянутому ДТП их две, с разницей в пару дней и несколько сотен тысяч рублей. Замену бампера после удара сзади сначала посчитали на 100 тысяч рублей со всеми сопутствующими ремонтами, а через несколько месяцев – ещё раз, уже на 50 тысяч. Наконец, судя по расчётам, за три года этот Tiguan сменил аж шесть лобовых стёкол.
Что было причиной столь частых посещений страховых экспертиз? Возможно, это были споры о размерах ущерба или виновнике аварии. Но не стоит исключать и вариант каких-то махинаций со страховыми выплатами. Отчёт ПроАвто, к сожалению, не может дать точного ответа. Однако информация, полученная с его помощью, — повод задуматься о причинах запутанной истории автомобиля, а также задать продавцу правильные вопросы. Ведь противоправные действия с автомобилем могут аукнуться его следующему владельцу.
Поэтому при поиске лучшего варианта подержанного автомобиля не забывайте проверять его историю на Авто.ру. Неважно, что вы ищете: недорогую Lada, популярный Volkswagen или люксовый внедорожник. Выгода от дополнительных знаний наверняка перевесит затраты на получение отчёта — достаточно ввести VIN или госномер понравившейся машины в специальную форму, чтобы спустя минуту знать о ней намного больше оптимистичных «Автомобиль в отличном состоянии», которые значатся в объявлении.