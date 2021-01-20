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Volkswagen Tiguan с запутанной страховой историей: о чём не расскажет продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Собирая данные для нашей рубрики «Не бит, не крашен», мы уже привыкли к тому, что на вторичном рынке немало машин, которые в прошлом были и биты, и крашены. И которые пред­лагаются в комплекте с оптимизмом их продавцов, неизменно пишущих в объявле­ниях, что это «авто­мобиль в отличном состоянии».

Однако на Авто.ру есть инструмент для изучения реальной истории машин — отчёты ПроАвто. Они способны не только рассказать об авариях автомобиля, но и выявить другие подо­зритель­ные детали в его прошлом. Пример — вот этот Volkswagen Tiguan 2017 года.

Немецким кроссовером никого не удивить: на вторичном рынке машины II поколения продаются сотнями. Но конкретно этот экзем­пляр довольно редкой версии — с МКПП и полным приводом! Таких на Авто.ру всего полтора десятка на всю Россию.

Как водится, будущему владельцу обещаны отличное состояние авто­мобиля, дилерское обслужи­вание, подтверж­дённое сервисной книжкой, а также возмож­ность поторго­ваться и даже взять кредит. Хотя продаёт машину частное лицо.

Комментарий продавца

«Продаю Тигуан. Все вопросы по телефону. Торг - обоснованный у капота. Автомобиль в отличном состоянии, обслуживается у официального дилера, все в сервисной книжке

Есть возможность оформить в кредит».

Торг и правда может быть уместен. На немного­численных фото­графиях видно, что у авто­мобиля не самая богатая комп­лектация и салон, которому не помешала бы химчистка. Но главное: за три с половиной года этот Tiguan проехал уже 150 000 км! Среди кроссоверов II поколения это пробег, близкий к рекордному.

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С другой стороны, внешне Tiguan выглядит неплохо и продаёт его первый владелец. Турбо­мотор вполне мог и без послед­ствий пережить 150 тысяч кило­метров, не говоря уже о «механике». А начальная цена в 1 450 000 рублей — одна из самых низких для полно­приводных экзем­пляров, вне зави­симости от типа коробки.

В общем, не идеальный, конечно, но вполне «рабочий» вариант, который не стоит сразу сбрасы­вать со счетов, планируя покупку семейного крос­совера. Однако прежде чем заносить машину в личный шорт-лист, стоит заглянуть в отчёт ПроАвто.

Во-первых, он намекает, что даже заявленные 150 тысяч км могут быть неправдой. Но забегая вперёд, успокоим: при вниматель­ном изучении становится ясно, что это всего лишь ошибки в записи пробегов при занесении данных в базы. Однако уже в первых строках отчёта видно сразу пять зареги­стриро­ванных ДТП — с интервалами в полгода или год, так что эти записи явно не дубликаты.

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Впрочем, на схемах ГИБДД все пять выглядят не страшно: лёгкие повреждения крыльев, бамперов, дверей, капота… У тех, кто занимается продажей или подбором подер­жанных машин, для таких случаев есть даже сленговое словечко — «косметика».

Самой серьёзной из аварий, похоже, оказалась вторая – после неё владелец даже хотел продать кроссовер битым и дал объявление на Авто.ру. Благодаря ему мы можем посмотреть на последствия. И они уже явно не косметические.

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Видно, что у машины разбиты бампер, решётка и фары, покорёжен капот и сработала пассажирская подушка безопас­ности. А в расчёте страховой компании, сделанном после ДТП, список деталей на замену длинный, как фильмо­графия Джеки Чана. Там, помимо видимых элементов, значатся все подушки безопас­ности (включая коленную и шторки), опоры силового агрегата, радиаторы и даже дрос­сель­ная заслонка с патрубком турбины. А главное, есть в списке и левый лонжерон…

Вот только насколько в данном случае можно верить расчётам страховых компаний? Ведь по этому Тигуану их сделано в общей сложности 20! Причём многие из них явно не корре­лируют с зарегистриро­ванными ДТП – ни по количеству, ни по датам.

После каждой аварии оценки делались по нескольку раз – и с разной стоимостью. По вышеупо­мянутому ДТП их две, с разницей в пару дней и несколько сотен тысяч рублей. Замену бампера после удара сзади сначала посчитали на 100 тысяч рублей со всеми сопут­ствующими ремонтами, а через несколько месяцев – ещё раз, уже на 50 тысяч. Наконец, судя по расчётам, за три года этот Tiguan сменил аж шесть лобовых стёкол.

Что было причиной столь частых посещений страховых экспертиз? Возможно, это были споры о размерах ущерба или виновнике аварии. Но не стоит исключать и вариант каких-то махинаций со страховыми выплатами. Отчёт ПроАвто, к сожалению, не может дать точного ответа. Однако информация, полученная с его помощью, — повод задуматься о причинах запутанной истории автомобиля, а также задать продавцу правиль­ные вопросы. Ведь противо­правные действия с автомобилем могут аукнуться его следующему владельцу.

Поэтому при поиске лучшего варианта подер­жанного авто­мобиля не забывайте проверять его историю на Авто.ру. Неважно, что вы ищете: недорогую Lada, популярный Volkswagen или люксовый внедорожник. Выгода от допол­нитель­ных знаний наверняка перевесит затраты на получение отчёта — достаточно ввести VIN или госномер понравив­шейся машины в специаль­ную форму, чтобы спустя минуту знать о ней намного больше оптими­стичных «Авто­мобиль в отличном состоянии», которые значатся в объявлении.

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