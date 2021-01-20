Volkswagen Tiguan с запутанной страховой историей: о чём не расскажет продавец

Собирая данные для нашей рубрики «Не бит, не крашен», мы уже привыкли к тому, что на вторичном рынке немало машин, которые в прошлом были и биты, и крашены. И которые пред­лагаются в комплекте с оптимизмом их продавцов, неизменно пишущих в объявле­ниях, что это «авто­мобиль в отличном состоянии».

Однако на Авто.ру есть инструмент для изучения реальной истории машин — отчёты ПроАвто. Они способны не только рассказать об авариях автомобиля, но и выявить другие подо­зритель­ные детали в его прошлом. Пример — вот этот Volkswagen Tiguan 2017 года.