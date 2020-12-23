Volkswagen Polo, завязанный в узел: о чём не расскажет продавец

Продолжаем расследования в рубрике «Не бит, не крашен», в которой мы находим и внимательно изучаем объявления о продаже автомо­билей, привлекающих своей ценой, пробегом и общим состоянием. Или просто интересным описанием, которое даёт машине продавец.

И очень часто среди них встречаются достойные экзем­пляры. Но бывает и так, что за красивым фасадом скрывается совсем неприглядная история. Узнать её нам помогают отчёты ПроАвто, которые собирает Авто.ру, — с их помощью сервис старается сделать процесс покупки-продажи максимально прозрачным и снабжает покупателей наиболее полной и правдивой информацией о машинах, продающихся на вторичном рынке.