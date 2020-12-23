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Volkswagen Polo, завязанный в узел: о чём не расскажет продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Продолжаем расследования в рубрике «Не бит, не крашен», в которой мы находим и внимательно изучаем объявления о продаже автомо­билей, привлекающих своей ценой, пробегом и общим состоянием. Или просто интересным описанием, которое даёт машине продавец.

И очень часто среди них встречаются достойные экзем­пляры. Но бывает и так, что за красивым фасадом скрывается совсем неприглядная история. Узнать её нам помогают отчёты ПроАвто, которые собирает Авто.ру, — с их помощью сервис старается сделать процесс покупки-продажи максимально прозрачным и снабжает покупателей наиболее полной и правдивой информацией о машинах, продающихся на вторичном рынке.

В этот раз повод заглянуть в отчёт ПроАвто нам дал Volkswagen Polo 2019 года выпуска. Этот экзем­пляр привлёк наше внимание ценой: 580 000 рублей. Это самый «низ» рынка для годовалых Polo. Однако объявление висит на Авто.ру уже почти два месяца. Что же с автомобилем не так?

Комментарий продавца

«Продаю поло седан, 2019 г. Один владелец. Пробег - 78 000 км.

Есть АБС, сигнализация, парктроник, бортовой компьютер, все стеклоподъёмники.

Состояние на фото. Звоните по всем вопросам».

Продавец не обещает «состояния новой машины», равно как и богатой комплектации. И честно заявляет о пробеге 78 000 км. В сочетании с белым цветом, базовым мотором и МКПП эти цифры на одометре дают вполне прозрачный намёк — такси? Тем более, когда множество других Polo со сходной ценой в ленте объявлений стоят в жёлтой расклейке или с буквами Uber на бортах…

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Фотографии салона усиливают подозрения — пластиковый руль, отсутствие кондиционера и аудиоподготовка в виде разъёма, выглядывающего из пустой ниши центральной консоли. Перед нами Polo в своей базовой комплектации. Но если принять версию такси, почему его владелец не дал автомобилю отработать хотя бы полторы-две сотни тысяч километров, как это обычно бывает? Надо выяснить.

Удивительно, но данных о лицензии такси на этот авто­мобиль в отчёте нет. Только подозрения на работу в каршеринге, потому что модель Polo активно используют в таких сервисах, а владелец машины — юридическое лицо. Доказа­тельство таксо­моторного прошлого есть в данных из полного отчёта ПроАвто о техосмотре. Срок действия выданной на этот Polo диагно­стической карты был всего полгода — такие делают только на транспорт, используемый для коммер­ческой перевозки пассажиров.

Ещё в отчёте значится ДТП, зарегистриро­ванное ГИБДД спустя 9 месяцев после постановки автомобиля на учёт. И судя по прилагаемой схеме, он... вылетел в кювет и там перевернулся! Как иначе объяснить повреждения всех без исключения кузовных деталей, включая крышу?

Из расчёта стоимости ремонта становится понятно, что машина пострадала настолько сильно, что пришлось использовать стапель. Странно только, почему страховщики не списали её совсем, если стоимость восстанов­ления автомобиля в 800 000 рублей вплотную подобралась к цене нового.

Геометрия кузова, видимо, оказалась нарушена настолько серьёзно, что владелец машины предпочёл далее автомобиль не эксплуатировать и не восстанав­ливать, а продать. Листая отчёт, мы обнаруживаем в истории автомобиля объявление, опубликованное в марте 2020 года. Уже тогда он продавался с пробегом 79 000 км и очень коротким, но много говорящим описанием.

Комментарий продавца из прошлых объявлений

«Заводится. Безопасность целая. Один собственник».

А богатый набор фотографий подтверждает и работу в такси, и справед­ливость наших опасений о серьёз­ности случив­шегося ДТП. Если продавец имел в виду под «целой безопас­ностью» не сработавшие подушки безопасности (их тут всего две), то он не соврал. Но в том, что такой автомобиль будет 100-процентно безопасным после восстанов­ления, уверенности нет. Особенно учитывая, что пострадали не только внешние кузовные панели, но и силовая структура кузова.

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После таких фотографий уже не удивляет ни низкая цена восстанов­ленной машины, ни долго висящее на Авто.ру объявление. И если этот Polo всё-таки купят и после будут пере­продавать не в Рыбинске, а где-нибудь в столице, то узнать правду можно будет только при вниматель­ном осмотре и тщательном поиске последствий аварии. Ну, или с помощью отчёта ПроАвто, на Авто.ру. 

Такой отчёт позволит сэкономить и время на осмотр, и финансовые затраты на поиск хорошего автомобиля. Причём совсем не обязательно, чтобы этот Polo или какая-то другая машина продавались именно на Авто.ру. Для проверки через сервис ПроАвто достаточно знать VIN или текущий госномер автомобиля, которые нужно просто ввести в форму чуть ниже этих строк.

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