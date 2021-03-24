Новые правила покупки машин с пробегом: что изменится с 1 мая

Volvo XC60, который много ездил и часто попадал в ДТП: о чём не расскажет продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Марку Volvo в России воспринимают по-разному. Для одних понятие Volvo-драйвер до сих пор имеет как минимум ироничный смысл. Другие ценят шведские машины за безопас­ность и интересный дизайн. И при этом все сходятся во мнении, что Volvo — авто­мобили крепкие и выносливые. Увы, этими их свойствами часто пользуются и злоупотреб­ляют не слишком щепетиль­ные продавцы подер­жанных машин. Поэтому появление Volvo в нашей рубрике «Не бит, не крашен» было лишь вопросом времени.

Сегодняшний герой — кроссовер Volvo XC60 2009 года выпуска. Эта модель не только один из бест­селлеров марки (наряду с универсалом XC70), но и автомобиль, очень популярный на российском вторичном рынке. Тем удивитель­нее, что этот экзем­пляр продаётся уже почти полтора месяца – и пока безуспешно.

Да, для 11-летнего экземпляра цена в 920 000 рублей не самая низкая: при сортировке по этому показателю автомобиль оказывается где-то в третьем десятке объявлений. Хотя и дороже машин на Авто.ру много. Кроме того, эта модель пользуется наибольшим спросом в дизельной версии, а данный Volvo – с бензиновой «шестёркой». С другой стороны, и для этого мотора пройденные 125 000 км ещё совсем не критичны.

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Однако фотографии из объявления оставляют сомнения, что заявленный пробег реален. Салоны Volvo отделывают стойкими материалами, а тут видно явно изношенную обивку сидений, которые «заботливо» прикрыли накидками. Поэтому обещания продавца о хорошем состоянии автомобиля могут оказаться лишь обещаниями.

Комментарий продавца

«Владею автомобилем два года, пробег реальный, расходники меняю вовремя, за все время ниодной поломки, кроме датчика парктроника. Очень надёжный автомобиль!

Двигатель 3,2 л., мощный мотор и в то же время расход бензина приемлемый. 238 л.с.

Налог не высокий, что тоже радует. По кузову есть крашеные элементы, серьёзных ДТП не было! По обстоятельствам приходится расставаться со своей любимкой.

На любые вопросы, готова ответить по телефону».

Давайте обратимся к объективному источнику информации — отчётам ПроАвто. По этой машине данные даже в кратком изложении подтвер­ждают наши подозрения: у Volvo есть расхождения в истории пробега и эксплуатации. А ещё — сразу четыре ДТП.

Подробности ещё интереснее. Первый владелец пользовался кроссовером ровно семь лет, после чего продал машину через Авто.ру… с пробегом 207 тысяч км! Не верите? Вот объявление.

В следующий раз ХС60 появляется на Авто.ру спустя пару лет — с пробегом уже в 88 000 километров и в состоянии, далёком от «хорошего», после серьёзной аварии. На фото видно, что у Volvo разбит передок, досталось и правой боковине. Впрочем, продавец уверял, что машина «на ходу».

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Есть и расчёт от страховой компании, документально зафиксиро­вавшей повреж­дения. Среди них, помимо крыльев, капота и фар, значатся сработав­шие подушки безопас­ности, разбитые лобовое и заднее стёкла, радиатор (так что «ход» скорее всего был условным) — и даже крыша требовала ремонта. Восстанов­ление XC60 тогда оценили в 900 000 рублей.

Смотрим отчёт ПроАвто дальше. Автомобиль отремонтиро­вали и продали третьему владельцу. Или продали, а потом отремонти­ровали — этого мы точно уже не узнаем. Но меньше чем через год, с 97 тысячами кило­метров на одометре, ХС60 опять попадает в аварию. И снова пострадала передняя часть кроссовера. Этот печальный факт его истории подтверждают и данные из базы ГИБДД, и второй расчёт страховщиков, на 700 000 рублей — в этот раз обошлось без ремонта крыши и замены стекла на багажной двери. Но в остальном список работ похожий.

Думаете, на этом полоса невезения Volvo закончилась? Увы, нет. За прошлый 2020 год он успел побывать ещё в двух ДТП! Сначала ударив­шись правым боком, потом левым, заодно снова оставшись без переднего бампера и капота. Причём в последней аварии пострадали не только внешние кузовные детали, но и лонжерон — так что страховой расчёт на 600 000 рублей был сделан явно с поправкой на возраст и остаточную стоимость автомобиля.

Несмотря на все эти происшествия, сейчас XC60 снова отремонтирован, продаётся с пробегом 125 000 км (хотя в реаль­ности проехал никак не меньше 250 тысяч) и «с минималь­ным торгом». Но, видимо, трудное прошлое уже не скрыть. Да и отчёт ПроАвто по машине можем изучить не только мы, но и каждый потенциаль­ный покупатель – надо лишь ввести VIN или госномер в специальную форму.

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