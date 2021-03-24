Volvo XC60, который много ездил и часто попадал в ДТП: о чём не расскажет продавец
Команда Авто.ру
Марку Volvo в России воспринимают по-разному. Для одних понятие Volvo-драйвер до сих пор имеет как минимум ироничный смысл. Другие ценят шведские машины за безопасность и интересный дизайн. И при этом все сходятся во мнении, что Volvo — автомобили крепкие и выносливые. Увы, этими их свойствами часто пользуются и злоупотребляют не слишком щепетильные продавцы подержанных машин. Поэтому появление Volvo в нашей рубрике «Не бит, не крашен» было лишь вопросом времени.
Сегодняшний герой — кроссовер Volvo XC60 2009 года выпуска. Эта модель не только один из бестселлеров марки (наряду с универсалом XC70), но и автомобиль, очень популярный на российском вторичном рынке. Тем удивительнее, что этот экземпляр продаётся уже почти полтора месяца – и пока безуспешно.
Да, для 11-летнего экземпляра цена в 920 000 рублей не самая низкая: при сортировке по этому показателю автомобиль оказывается где-то в третьем десятке объявлений. Хотя и дороже машин на Авто.ру много. Кроме того, эта модель пользуется наибольшим спросом в дизельной версии, а данный Volvo – с бензиновой «шестёркой». С другой стороны, и для этого мотора пройденные
Однако фотографии из объявления оставляют сомнения, что заявленный пробег реален. Салоны Volvo отделывают стойкими материалами, а тут видно явно изношенную обивку сидений, которые «заботливо» прикрыли накидками. Поэтому обещания продавца о хорошем состоянии автомобиля могут оказаться лишь обещаниями.
Комментарий продавца
«Владею автомобилем два года, пробег реальный, расходники меняю вовремя, за все время ниодной поломки, кроме датчика парктроника. Очень надёжный автомобиль!
Двигатель 3,2 л., мощный мотор и в то же время расход бензина приемлемый. 238 л.с.
Налог не высокий, что тоже радует. По кузову есть крашеные элементы, серьёзных ДТП не было! По обстоятельствам приходится расставаться со своей любимкой.
На любые вопросы, готова ответить по телефону».
Давайте обратимся к объективному источнику информации — отчётам ПроАвто. По этой машине данные даже в кратком изложении подтверждают наши подозрения: у Volvo есть расхождения в истории пробега и эксплуатации. А ещё — сразу четыре ДТП.
Подробности ещё интереснее. Первый владелец пользовался кроссовером ровно семь лет, после чего продал машину через Авто.ру… с пробегом 207 тысяч км! Не верите? Вот объявление.
В следующий раз ХС60 появляется на Авто.ру спустя пару лет — с пробегом уже в 88 000 километров и в состоянии, далёком от «хорошего», после серьёзной аварии. На фото видно, что у Volvo разбит передок, досталось и правой боковине. Впрочем, продавец уверял, что машина «на ходу».
Есть и расчёт от страховой компании, документально зафиксировавшей повреждения. Среди них, помимо крыльев, капота и фар, значатся сработавшие подушки безопасности, разбитые лобовое и заднее стёкла, радиатор (так что «ход» скорее всего был условным) — и даже крыша требовала ремонта. Восстановление XC60 тогда оценили в 900 000 рублей.
Смотрим отчёт ПроАвто дальше. Автомобиль отремонтировали и продали третьему владельцу. Или продали, а потом отремонтировали — этого мы точно уже не узнаем. Но меньше чем через год, с 97 тысячами километров на одометре, ХС60 опять попадает в аварию. И снова пострадала передняя часть кроссовера. Этот печальный факт его истории подтверждают и данные из базы ГИБДД, и второй расчёт страховщиков, на 700 000 рублей — в этот раз обошлось без ремонта крыши и замены стекла на багажной двери. Но в остальном список работ похожий.
Думаете, на этом полоса невезения Volvo закончилась? Увы, нет. За прошлый 2020 год он успел побывать ещё в двух ДТП! Сначала ударившись правым боком, потом левым, заодно снова оставшись без переднего бампера и капота. Причём в последней аварии пострадали не только внешние кузовные детали, но и лонжерон — так что страховой расчёт на 600 000 рублей был сделан явно с поправкой на возраст и остаточную стоимость автомобиля.
Несмотря на все эти происшествия, сейчас XC60 снова отремонтирован, продаётся с пробегом 125 000 км (хотя в реальности проехал никак не меньше 250 тысяч) и «с минимальным торгом». Но, видимо, трудное прошлое уже не скрыть. Да и отчёт ПроАвто по машине можем изучить не только мы, но и каждый потенциальный покупатель – надо лишь ввести VIN или госномер в специальную форму.