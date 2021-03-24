Volvo XC60, который много ездил и часто попадал в ДТП: о чём не расскажет продавец

Марку Volvo в России воспринимают по-разному. Для одних понятие Volvo-драйвер до сих пор имеет как минимум ироничный смысл. Другие ценят шведские машины за безопас­ность и интересный дизайн. И при этом все сходятся во мнении, что Volvo — авто­мобили крепкие и выносливые. Увы, этими их свойствами часто пользуются и злоупотреб­ляют не слишком щепетиль­ные продавцы подер­жанных машин. Поэтому появление Volvo в нашей рубрике «Не бит, не крашен» было лишь вопросом времени.

Сегодняшний герой — кроссовер Volvo XC60 2009 года выпуска. Эта модель не только один из бест­селлеров марки (наряду с универсалом XC70), но и автомобиль, очень популярный на российском вторичном рынке. Тем удивитель­нее, что этот экзем­пляр продаётся уже почти полтора месяца – и пока безуспешно.