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Range Rover, которому намяли бока: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Среди героев нашей постоянной рубрики «Не бит, не крашен», в которой мы изучаем подноготную продающихся на Авто.ру машин, много моделей премиаль­ного сегмента. Это не наш каприз, а вполне объяснимая тенденция. Во-первых, чем дороже авто­мобили, тем больше можно заработать на их пере­продаже. Во-вторых, на вторичном рынке хватает покупате­лей, желающих приобрести престижную модель за относи­тельно небольшие деньги. И таких, помимо прочего, легко поймать на крючок привлека­тельной цены.

Например, мы уже рассказывали историю про то, как в Краснодаре продавали в прошлом битый Range Rover 2015 года почти за четыре миллиона рублей. А теперь нашли ещё один внедорожник той же модели, только 2013 года.

Да, этот Range Rover на пару лет старше и у него менее мощный бензиновый двигатель. Но и стоит он в полтора раза дешевле — 2 680 000 рублей! Хотя подер­жанные внедорож­ники тех лет с трёх- и пяти­литровым мотором сейчас продают за примерно одинако­вые деньги — видимо, сказы­вается обремени­тельный налог на 510-сильный мотор.

Оснащён автомобиль тоже поскромнее, чем красно­дарский «Рейндж», но, как утверж­дает продавец, это максималь­ная комп­лектация для данного мотора. Он же обещает всего пару крашеных деталей, «родной» пробег и отличное состояние, не требующее допол­нительных вложений.

Комментарий продавца

«ПТС оригинал 2 хозяина.

Пробег 100% родной.

Все детали и стекла родные.

Всего 2 детали крашены без шпаклевки, остальное все в родне.

Машина в отличном состоянии и не требует абсолютно никаких вложений.

Для данного мотора максимальная комплектация, а именно панорамная крыша, присоски всех дверей, камеры 360, двойные стёкла, холодильник, адаптивные фары, мертвые зоны, подогрев и вентиляция всех сидений, 4-х зонный климат контроль, подогрев руля, руль с деревом, электро привод крышки багажника, обогрев лобового стекла, бесключевой доступ и много всего другого полезного и нужного.

2 ключа, 2 комплекта колёс зима и лето.

Любые проверки за ваш счёт.

С документами полный порядок без запретов и залогов.

Аргументированный торг у машины».

Пробег за прошедшие восемь лет и правда небольшой, что вызывает даже сомнения: правдивы ли 104 тысячи км, светящиеся на одометре? Однако на фото­графиях Range Rover сверкает чёрными боками, салон авто­мобиля тоже выглядит свежо — вниматель­ный взгляд зацепится разве что за складки на коже сидений. И в объяв­лении указано, что у машины было всего два владельца — для премиаль­ного внедорож­ника его лет это скорее исключение, чем правило. И почему же машину продают по цене, близкой к самому «низу» рынка?

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Обращаемся к нашему проверенному инструменту для изучения прошлого авто­мобилей — отчёты ПроАвто, собираемые Авто.ру. И быстро узнаём, что кое в чём продавец был честен. Владельцев у этого «Рейнджа» действи­тельно зареги­стриро­вано два, а пробег, скорее всего, действи­тельно составляет 104 тысячи кило­метров. Но всё остальное описание плохо коррелирует с реаль­ной историей внедорожника…

Отследить правильность цифр на одометре можно по много­численным записям о ремонтах и обслужи­вании авто­мобиля: Range Rover и в IV поколении не был образцом надёжности. Отметки в истории позволяют даже узнать, что меняли в машине — вплоть до марки моторного масла! Хотя, судя по записям, первый владелец обращался с внедорож­ником довольно аккуратно.

Из внеплановых и негарантийных посещений тревогу вызывает только ремонт передней части автомобиля – с заменой нижней части бампера, противо­туманной фары, камеры и лобового стекла. Возможно, было мелкое ДТП. Или машину повредили на бездорожье. Есть по этому поводу и несколько расчётов от страховой компании. Самый затратный — на 150 000 рублей, сущая мелочь для большого премиаль­ного автомобиля. Не миновала этот Range Rover и типичная проблема машин британской марки — неисправ­ность дверных замков.

Полгода назад первый владелец продал Range Rover с пробегом около 90 тысяч км. И на этом, похоже, полоса везения для авто­мобиля закончилась. Новый хозяин успел поменять лобовое стекло (уже четвёртое по счёту!), а осенью 2020-го попал в ДТП. В данных ГИБДД оно значится как «наезд на препят­ствие», но, судя по схеме, составленной сотруд­ником дорожной полиции, авто­мобиль просто кувыркался по дороге или уже вне её — повреж­дения отмечены на большин­стве элементов кузова.

Спустя короткое время отчёт ПроАвто фиксирует и расчёт необходимого ремонта от страховой компании — на 1 900 000 рублей. В списке запчастей под замену фигури­руют большин­ство наружных деталей, подушек безопас­ности и ремней. Учитывая сложности с восстанов­лением алюмини­евого кузова, сумма выглядит даже не слишком большой. Но помните, за сколько Range Rover продают сейчас?

А тогда владелец решил, очевидно, в ремонт не вклады­ваться и выставил машину на продажу в том состоянии, в котором она оказалась после аварии. Кадры из сохранён­ного в истории Авто.ру объявления не очень чёткие и светлые, но всё равно впечат­ляют. Больше всего досталось левому боку, повреж­дены капот и крыша, а в салоне сработали все шторки и боковые подушки безопас­ности. Кроме того, повреждены и подвески — удар был сильным.

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Но спустя всего два месяца Range Rover снова продаётся — уже восстанов­ленный и выдава­емый продавцом за машину, у которой, напомним, «все детали и стёкла родные» и «всего 2 детали крашены без шпаклёвки». Учитывая всё выше­описанное, в данном случае уместно говорить о пред­намеренном обмане.

Который, вслед за нами, может разоблачить каждый потенциаль­ный покупатель — если сумеет не поддаться соблазну низкой цены, а внимательно изучить прошлое внедорож­ника. Ведь достаточно зайти на Авто.ру и, потратив совсем немного времени и денег, узнать всю правду. Надо только ввести VIN или госномер любого авто­мобиля в специаль­ную форму ПроАвто — это можно сделать прямо здесь, чуть ниже этих строк.

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