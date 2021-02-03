Range Rover, которому намяли бока: о чём не рассказывает продавец

Среди героев нашей постоянной рубрики «Не бит, не крашен», в которой мы изучаем подноготную продающихся на Авто.ру машин, много моделей премиаль­ного сегмента. Это не наш каприз, а вполне объяснимая тенденция. Во-первых, чем дороже авто­мобили, тем больше можно заработать на их пере­продаже. Во-вторых, на вторичном рынке хватает покупате­лей, желающих приобрести престижную модель за относи­тельно небольшие деньги. И таких, помимо прочего, легко поймать на крючок привлека­тельной цены.

Например, мы уже рассказывали историю про то, как в Краснодаре продавали в прошлом битый Range Rover 2015 года почти за четыре миллиона рублей. А теперь нашли ещё один внедорожник той же модели, только 2013 года.