Range Rover, которому намяли бока: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
Среди героев нашей постоянной рубрики «Не бит, не крашен», в которой мы изучаем подноготную продающихся на Авто.ру машин, много моделей премиального сегмента. Это не наш каприз, а вполне объяснимая тенденция. Во-первых, чем дороже автомобили, тем больше можно заработать на их перепродаже. Во-вторых, на вторичном рынке хватает покупателей, желающих приобрести престижную модель за относительно небольшие деньги. И таких, помимо прочего, легко поймать на крючок привлекательной цены.
Например, мы уже рассказывали историю про то, как в Краснодаре продавали в прошлом битый Range Rover 2015 года почти за четыре миллиона рублей. А теперь нашли ещё один внедорожник той же модели, только 2013 года.
Да, этот Range Rover на пару лет старше и у него менее мощный бензиновый двигатель. Но и стоит он в полтора раза дешевле —
Оснащён автомобиль тоже поскромнее, чем краснодарский «Рейндж», но, как утверждает продавец, это максимальная комплектация для данного мотора. Он же обещает всего пару крашеных деталей, «родной» пробег и отличное состояние, не требующее дополнительных вложений.
Комментарий продавца
«ПТС оригинал 2 хозяина.
Пробег 100% родной.
Все детали и стекла родные.
Всего 2 детали крашены без шпаклевки, остальное все в родне.
Машина в отличном состоянии и не требует абсолютно никаких вложений.
Для данного мотора максимальная комплектация, а именно панорамная крыша, присоски всех дверей, камеры 360, двойные стёкла, холодильник, адаптивные фары, мертвые зоны, подогрев и вентиляция всех сидений, 4-х зонный климат контроль, подогрев руля, руль с деревом, электро привод крышки багажника, обогрев лобового стекла, бесключевой доступ и много всего другого полезного и нужного.
2 ключа, 2 комплекта колёс зима и лето.
Любые проверки за ваш счёт.
С документами полный порядок без запретов и залогов.
Аргументированный торг у машины».
Пробег за прошедшие восемь лет и правда небольшой, что вызывает даже сомнения: правдивы ли 104 тысячи км, светящиеся на одометре? Однако на фотографиях Range Rover сверкает чёрными боками, салон автомобиля тоже выглядит свежо — внимательный взгляд зацепится разве что за складки на коже сидений. И в объявлении указано, что у машины было всего два владельца — для премиального внедорожника его лет это скорее исключение, чем правило. И почему же машину продают по цене, близкой к самому «низу» рынка?
Обращаемся к нашему проверенному инструменту для изучения прошлого автомобилей — отчёты ПроАвто, собираемые Авто.ру. И быстро узнаём, что кое в чём продавец был честен. Владельцев у этого «Рейнджа» действительно зарегистрировано два, а пробег, скорее всего, действительно составляет 104 тысячи километров. Но всё остальное описание плохо коррелирует с реальной историей внедорожника…
Отследить правильность цифр на одометре можно по многочисленным записям о ремонтах и обслуживании автомобиля: Range Rover и в IV поколении не был образцом надёжности. Отметки в истории позволяют даже узнать, что меняли в машине — вплоть до марки моторного масла! Хотя, судя по записям, первый владелец обращался с внедорожником довольно аккуратно.
Из внеплановых и негарантийных посещений тревогу вызывает только ремонт передней части автомобиля – с заменой нижней части бампера, противотуманной фары, камеры и лобового стекла. Возможно, было мелкое ДТП. Или машину повредили на бездорожье. Есть по этому поводу и несколько расчётов от страховой компании. Самый затратный — на 150 000 рублей, сущая мелочь для большого премиального автомобиля. Не миновала этот Range Rover и типичная проблема машин британской марки — неисправность дверных замков.
Полгода назад первый владелец продал Range Rover с пробегом около
Спустя короткое время отчёт ПроАвто фиксирует и расчёт необходимого ремонта от страховой компании — на 1 900 000 рублей. В списке запчастей под замену фигурируют большинство наружных деталей, подушек безопасности и ремней. Учитывая сложности с восстановлением алюминиевого кузова, сумма выглядит даже не слишком большой. Но помните, за сколько Range Rover продают сейчас?
А тогда владелец решил, очевидно, в ремонт не вкладываться и выставил машину на продажу в том состоянии, в котором она оказалась после аварии. Кадры из сохранённого в истории Авто.ру объявления не очень чёткие и светлые, но всё равно впечатляют. Больше всего досталось левому боку, повреждены капот и крыша, а в салоне сработали все шторки и боковые подушки безопасности. Кроме того, повреждены и подвески — удар был сильным.
Но спустя всего два месяца Range Rover снова продаётся — уже восстановленный и выдаваемый продавцом за машину, у которой, напомним, «все детали и стёкла родные» и «всего 2 детали крашены без шпаклёвки». Учитывая всё вышеописанное, в данном случае уместно говорить о преднамеренном обмане.
Который, вслед за нами, может разоблачить каждый потенциальный покупатель — если сумеет не поддаться соблазну низкой цены, а внимательно изучить прошлое внедорожника. Ведь достаточно зайти на Авто.ру и, потратив совсем немного времени и денег, узнать всю правду. Надо только ввести VIN или госномер любого автомобиля в специальную форму ПроАвто — это можно сделать прямо здесь, чуть ниже этих строк.