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Range Rover, который не могут продать: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

В цикле «Не бит, не крашен» мы каждую неделю находим автомобили, в истории которых есть тёмные пятна, и изучаем их историю с помощью отчётов ПроАвто, которые Авто.ру собирает из много­численных источников. Сегодня оценим большой, красивый и представи­тельный Range Rover IV поколения. Автомобиль продаётся в Краснодаре за 3 900 000 рублей. Цена не самая низкая, но и далеко не самая высокая за машину 2015 года выпуска, с 5-литро­вым мотором и в богатой комплектации.

При этом Range Rover нашпигован опциями под завязку. Версия Autobiography включает даже мониторы в подголов­никах передних сидений и панорамную крышу. Но главное, заявленный пробег автомобиля за пять лет — всего 62 000 км. Среди его ровесников, продающихся на Авто.ру, столь маленьких цифр нет ни у кого.

Наконец, продавец коротко и лаконично (хоть и немного путаясь в падежах) обещает, что это действительно хорошая машина.

Комментарий продавца

«Автомобиль в идеальном состоянии. Все работает без нареканий, обслуживалась в дилере, салон в идеальном состоянии».

На многочисленных фото машина и правда кажется практически идеальной. Снаружи выглядит отлично — в контрастной двухцветной окраске и с красивыми дисками. Подозрение вызывает разве что стык багажной двери с кузовом – но если посмотреть десяток подобных объявлений, то становится ясным, что это скорее особен­ность модели, чем недостаток. И в салоне благородного терракото­вого цвета почти не видно следов эксплуатации.

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В общем, перед нами, на первый взгляд, достойный и ухоженный экземпляр. Подозрения у скептика могут вызвать только маленький пробег и сам факт, что машину продают, причём уже довольно долго. Ну что, заглянем в отчёт ПроАвто?

С первых строк становится понятно, что всё не так хорошо, как рассказывает продавец. Два красных восклицательных знака показывают, что этот Range Rover не только побывал как минимум в одном ДТП, но и продавался через аукцион битых автомобилей — а туда машины с поцара­панными о парко­вочные столбики бамперами не попадают… Наконец, для этого внедорожника делали три расчёта стоимости кузовного ремонта.

Связь между всеми этими событиями тоже легко прослежи­вается по отчёту. Сначала, в октябре 2016 года, Range Rover попадает в аварию в Ивановской области. И хотя инспектор ГИБДД, оформ­лявший аварию, записал повреждения всех деталей кузова как «лёгкие», спустя пару месяцев страховая компания насчитала ущерб почти на 2,5 миллиона рублей. Спустя месяц сумму пере­считали — и получилось ещё на миллион больше.

Страховщики решили, что восстановление автомобиля после такого ДТП просто невыгодно — и выставили его останки на аукцион битых машин. Спустя ещё некоторое время Range Rover продали (или перепродали) через Авто.ру — благодаря чему мы можем убедиться воочию, насколько серьёзной была авария. О «лёгких» повреждениях не может быть и речи.

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Думаете, что при продаже такого товара уже не бывает обмана? Комментарий продавца полон оптимизма и восклица­тельных знаков: «Авто­мобиль от страховой компании! Гарантия юридической чистоты! Полный комплект ключей и документов! Двигатель и АКПП не пострадали! Комплектация: автобиография, мониторы в подголов­никах, кожаный потолок, панорамная крыша!» Правдив этот комментарий в лучшем случае наполовину — ведь в расчёте страховой компании помимо кузовных деталей и подушек безопас­ности значились также узлы двигателя, трансмиссии, подвески.

Спустя почти год после аварии Range Rover обрёл нового хозяина. Ещё в битом или уже в отремонти­рованном виде — неизвестно. Как бы там ни было, владелец довольно быстро, за несколько месяцев, разобрался, что он приобрёл. Range Rover уехал в Краснодар и с тех пор… продаётся. Сначала его ставили в местные автосалоны, теперь предлагают покупателям от имени «частного лица». Текущее объявление на Авто.ру — уже шестое по счёту. Причём на предыдущем, датиро­ванным февралём 2020 года, ровно те же самые фотографии.

В описании всячески расхваливают статус престижного британского внедорожника и богатую комплектацию конкретного экзем­пляра. В одном из объявлений даже пишут, что машина эксплуати­ровалась на юге и не подвергалась воздействию дорожных реагентов, что неправда. Ведь мы уже знаем, что первые 22 000 км она провела в средней полосе России.

А вот в пробег 62 000 км поверить после изучения отчёта ПроАвто можно. Ведь, помимо цифр из объявлений, Авто.ру собирает данные из многих источников — в том числе от партнёров, занимающихся ремонтом и обслуживанием машин. В истории данного автомо­биля они практически не оставили «белых пятен».

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Видно, что этот Range ездил не очень много, зато интенсивно. До аварии на 22 000 км ему уже успели два раза поменять тормозные колодки (возможно, передние и задние), да и после восстанов­ления не раз ремонти­ровали. Но одометр, по всем признакам, здесь в обратную сторону не крутили – просто мало ездили. Да и откуда взяться большому пробегу, когда значительное время, если судить по хронологии событий, машина проводила в салоне, который занимался её реализацией.

Этот Range Rover – отличный пример того, как отчёт ПроАвто помогает понять не только историю автомобиля, но и его текущее состоянии. Судя по многим признакам, оно рискует оказаться не совсем соответ­ствующим запраши­ваемой цене. Но, благодаря отчёту, можно избежать ненужной поездки в Краснодар, сэкономив и время, и деньги.

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