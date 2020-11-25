Range Rover, который не могут продать: о чём не рассказывает продавец

При этом Range Rover нашпигован опциями под завязку. Версия Autobiography включает даже мониторы в подголов­никах передних сидений и панорамную крышу. Но главное, заявленный пробег автомобиля за пять лет — всего 62 000 км. Среди его ровесников, продающихся на Авто.ру, столь маленьких цифр нет ни у кого.

Наконец, продавец коротко и лаконично (хоть и немного путаясь в падежах) обещает, что это действительно хорошая машина.