Range Rover, который не могут продать: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
В цикле «Не бит, не крашен» мы каждую неделю находим автомобили, в истории которых есть тёмные пятна, и изучаем их историю с помощью отчётов ПроАвто, которые Авто.ру собирает из многочисленных источников. Сегодня оценим большой, красивый и представительный Range Rover IV поколения. Автомобиль продаётся в Краснодаре за
При этом Range Rover нашпигован опциями под завязку. Версия Autobiography включает даже мониторы в подголовниках передних сидений и панорамную крышу. Но главное, заявленный пробег автомобиля за пять лет — всего
Наконец, продавец коротко и лаконично (хоть и немного путаясь в падежах) обещает, что это действительно хорошая машина.
Комментарий продавца
«Автомобиль в идеальном состоянии. Все работает без нареканий, обслуживалась в дилере, салон в идеальном состоянии».
На многочисленных фото машина и правда кажется практически идеальной. Снаружи выглядит отлично — в контрастной двухцветной окраске и с красивыми дисками. Подозрение вызывает разве что стык багажной двери с кузовом – но если посмотреть десяток подобных объявлений, то становится ясным, что это скорее особенность модели, чем недостаток. И в салоне благородного терракотового цвета почти не видно следов эксплуатации.
В общем, перед нами, на первый взгляд, достойный и ухоженный экземпляр. Подозрения у скептика могут вызвать только маленький пробег и сам факт, что машину продают, причём уже довольно долго. Ну что, заглянем в отчёт ПроАвто?
С первых строк становится понятно, что всё не так хорошо, как рассказывает продавец. Два красных восклицательных знака показывают, что этот Range Rover не только побывал как минимум в одном ДТП, но и продавался через аукцион битых автомобилей — а туда машины с поцарапанными о парковочные столбики бамперами не попадают… Наконец, для этого внедорожника делали три расчёта стоимости кузовного ремонта.
Связь между всеми этими событиями тоже легко прослеживается по отчёту. Сначала, в октябре 2016 года, Range Rover попадает в аварию в Ивановской области. И хотя инспектор ГИБДД, оформлявший аварию, записал повреждения всех деталей кузова как «лёгкие», спустя пару месяцев страховая компания насчитала ущерб почти на 2,5 миллиона рублей. Спустя месяц сумму пересчитали — и получилось ещё на миллион больше.
Страховщики решили, что восстановление автомобиля после такого ДТП просто невыгодно — и выставили его останки на аукцион битых машин. Спустя ещё некоторое время Range Rover продали (или перепродали) через Авто.ру — благодаря чему мы можем убедиться воочию, насколько серьёзной была авария. О «лёгких» повреждениях не может быть и речи.
Думаете, что при продаже такого товара уже не бывает обмана? Комментарий продавца полон оптимизма и восклицательных знаков: «Автомобиль от страховой компании! Гарантия юридической чистоты! Полный комплект ключей и документов! Двигатель и АКПП не пострадали! Комплектация: автобиография, мониторы в подголовниках, кожаный потолок, панорамная крыша!» Правдив этот комментарий в лучшем случае наполовину — ведь в расчёте страховой компании помимо кузовных деталей и подушек безопасности значились также узлы двигателя, трансмиссии, подвески.
Спустя почти год после аварии Range Rover обрёл нового хозяина. Ещё в битом или уже в отремонтированном виде — неизвестно. Как бы там ни было, владелец довольно быстро, за несколько месяцев, разобрался, что он приобрёл. Range Rover уехал в Краснодар и с тех пор… продаётся. Сначала его ставили в местные автосалоны, теперь предлагают покупателям от имени «частного лица». Текущее объявление на Авто.ру — уже шестое по счёту. Причём на предыдущем, датированным февралём 2020 года, ровно те же самые фотографии.
В описании всячески расхваливают статус престижного британского внедорожника и богатую комплектацию конкретного экземпляра. В одном из объявлений даже пишут, что машина эксплуатировалась на юге и не подвергалась воздействию дорожных реагентов, что неправда. Ведь мы уже знаем, что первые
А вот в пробег
Видно, что этот Range ездил не очень много, зато интенсивно. До аварии на
Этот Range Rover – отличный пример того, как отчёт ПроАвто помогает понять не только историю автомобиля, но и его текущее состоянии. Судя по многим признакам, оно рискует оказаться не совсем соответствующим запрашиваемой цене. Но, благодаря отчёту, можно избежать ненужной поездки в Краснодар, сэкономив и время, и деньги.