Битая Kia Optima, которую продают и перепродают: о чём не расскажет продавец

Как вы уже догадываетесь, нашлись те, кто купил эту машину и восстановил — очевидно, за сумму сильно меньше той, что насчитали страховые эксперты. А потом перепродал второму официаль­ному владельцу, ведь Optima — модель популярная, так что желающий нашёлся.

На такое развитие событий в прошлом красно­речиво намекает ещё одна строчка в сегодняшнем объявлении: «ПТС — дубликат». Либо все свободные поля в документе кончились из-за записей страховой компании, аукциона битых машин и пере­купщиков, либо последние предпочли просто «потерять» ПТС, чтобы скрыть аварийное прошлое Kia.

Как бы там ни было, второй зарегистри­ровавший в ГИБДД машину владелец проездил на ней два года, а теперь Optima снова пошла по рукам. Не берёмся точно сказать, кто дал это объявление, хотя сверх­краткое описание намекает, что это сделал очередной посредник. Тот, кто не желает связы­ваться с пере­купщиками или авто­салонами, принима­ющими машины на комиссию, сам может оказаться таковым. А главное — пока мы готовили эту статью, седан купили… и снова продают на Авто.ру!