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Битая Kia Optima, которую продают и перепродают: о чём не расскажет продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Большинство машин с тёмным прошлым, которые попадают в нашу рубрику «Не бит, не крашен», непременно получают от продавцов только положитель­ные характери­стики. «В отличном состоянии», «Авто­мобиль как новый», «Всё родное» — список можно продолжать очень долго. Однако изучение отчётов ПроАвто обычно показывает, что чаще всего это просто слова, имеющие мало общего с реаль­ностью. И те, кто часто осматривает подер­жанные авто­мобили вживую, давно относятся к подобным эпитетам скептически.

Впрочем, встречаются среди объявлений на Авто.ру и максимально сжатые описания, без завлека­тельных фраз. К сожалению, и они отнюдь не гарантия удачной покупки. Вот наглядный тому пример.

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Наш новый герой — Kia Optima 2016 года. Автомобиль сам по себе популярный на вторичном рынке, а данный экзем­пляр имеет ещё и отличную комп­лектацию — версия GT-Line с атмосферным мотором объёмом 2,4 литра, который не только мощнее базового 2-литро­вого, но и считается более надёжным. Пробег в 61 000 км тоже вполне приемлемый для машины, чей возраст уже больше четырёх лет. Но главное в объявлении, конечно, описание. Оно должно создать ощущение, что машину продаёт реальный владелец и серьёзный человек, который не любит лишних слов.

Комментарий продавца

«Перекущики, салонщики идите лесом, и желательно мимо».

Эта Optima продаётся по довольно высокой для своего возраста цене в 1 400 000 рублей, а владелец даже не думает расхваливать свой товар. Смущают и фото­графии в объявлении. Во-первых, среди них нет ни одного изображе­ния интерьера. Во-вторых, все фото­графии «не по сезону» — с опавшей листвой, но ещё зелёной травкой на газонах. В общем, поводов заглянуть в отчёт ПроАвто достаточно.

И уже в самом его начале видно, что Kia побывал в ДТП. Судя по протоколам ГИБДД, в аварию попал первый владелец авто­мобиля, всего через год после покупки. Причём произошла она в тысячах кило­метров от того места, где машина продаётся сейчас — аж в Ханты-Мансийском АО. Пострадал седан «по кругу» — с повреждением бамперов и крыльев.

Есть и расчёты от страховых компаний, сделанные спустя 1,5–2 месяца. Самый крупный — на 1 700 000 рублей, что сравнимо со стои­мостью новой Оптимы в начале 2018 года! В списке деталей на замену не только крылья и бамперы, но и капот с фарами, и колёсные диски. А ещё — лонжерон, подушки и ремни безопас­ности, плюс длинный список деталей подвески. Похоже, автомобилю досталось крепко.

Ну а дальше всё пошло по известному постоянным читателям рубрики «Не бит, не крашен» сценарию. Очевидно, что страховой компании восстанав­ливать седан было невыгодно. И вот его уже продают как есть на площадке, специали­зирующейся на аварийных авто. Смотрите сами — соответ­ствующее объявление сохранилось в базах Авто.ру.

Машина предлагается с оторванными колёсами, серьёзно разбитым передком и раскрыв­шимися подушками безопас­ности в салоне. Отдельно стоит отметить разбитый аккуму­лятор — значит, всё вокруг него было облито едкой серной кислотой. Ну и сам автомобиль покрыт настолько плотным слоем грязи, что даже его цвет сложно угадать по фото. Сказы­вается, видимо, доставка на эвакуаторе из Сибири в Москву.

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Как вы уже догадываетесь, нашлись те, кто купил эту машину и восстановил — очевидно, за сумму сильно меньше той, что насчитали страховые эксперты. А потом перепродал второму официаль­ному владельцу, ведь Optima — модель популярная, так что желающий нашёлся.

На такое развитие событий в прошлом красно­речиво намекает ещё одна строчка в сегодняшнем объявлении: «ПТС — дубликат». Либо все свободные поля в документе кончились из-за записей страховой компании, аукциона битых машин и пере­купщиков, либо последние предпочли просто «потерять» ПТС, чтобы скрыть аварийное прошлое Kia.

Как бы там ни было, второй зарегистри­ровавший в ГИБДД машину владелец проездил на ней два года, а теперь Optima снова пошла по рукам. Не берёмся точно сказать, кто дал это объявление, хотя сверх­краткое описание намекает, что это сделал очередной посредник. Тот, кто не желает связы­ваться с пере­купщиками или авто­салонами, принима­ющими машины на комиссию, сам может оказаться таковым. А главное — пока мы готовили эту статью, седан купили… и снова продают на Авто.ру!

Фотографии уже зимние, на капоте появилась «мухобойка» — её часто ставят, чтобы скрыть сколы или царапины на ЛКП, а цена стала выше — 1 450 000 рублей. Ещё волшебным образом дубликат ПТС превратился обратно в оригинал. Ну и комментарий очередного продавца — уже «классика жанра».

Комментарий продавца из нового объявления

«Автомобиль в отличном состоянии, максимальная комплектация gt line. В машине работает абсолютно все, ни каких вложений не требует. Два комплекта колес, пробег подтверждается сервисной книгой, машина ещё на гарантии и всегда обслуживалась у официального дилера! Сигнализация с автозапуском (управление с телефона), встроенный видео регистратор который так же управляется телефоном с помощью Wi-Fi. Звоните расскажу подробнее, реальному покупателю торг!».

Уверены, что и это объявление не провисит на Авто.ру слишком долго — авто­мобиль купят. Однако тому, кто ищет машину не в обещанном, а в действи­тельно отличном состоянии, стоит первым делом загляды­вать в отчёт ПроАвто. Благо это совсем просто — достаточно иметь VIN или госномер заинтересо­вавшего вас автомобиля, ввести его в соответ­ствующую форму (она, например, есть в конце этой статьи) и узнать историю машины. К сожалению, найдутся и те, кто пренебрежёт этой недорогой процедурой — а значит, Optima продолжит свой нелёгкий путь от владельца к владельцу. Или к очередному перекупщику.

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