Битая Kia Optima, которую продают и перепродают: о чём не расскажет продавец
Команда Авто.ру
Большинство машин с тёмным прошлым, которые попадают в нашу рубрику «Не бит, не крашен», непременно получают от продавцов только положительные характеристики. «В отличном состоянии», «Автомобиль как новый», «Всё родное» — список можно продолжать очень долго. Однако изучение отчётов ПроАвто обычно показывает, что чаще всего это просто слова, имеющие мало общего с реальностью. И те, кто часто осматривает подержанные автомобили вживую, давно относятся к подобным эпитетам скептически.
Впрочем, встречаются среди объявлений на Авто.ру и максимально сжатые описания, без завлекательных фраз. К сожалению, и они отнюдь не гарантия удачной покупки. Вот наглядный тому пример.
Наш новый герой — Kia Optima 2016 года. Автомобиль сам по себе популярный на вторичном рынке, а данный экземпляр имеет ещё и отличную комплектацию — версия
Комментарий продавца
«Перекущики, салонщики идите лесом, и желательно мимо».
Эта Optima продаётся по довольно высокой для своего возраста цене в 1 400 000 рублей, а владелец даже не думает расхваливать свой товар. Смущают и фотографии в объявлении. Во-первых, среди них нет ни одного изображения интерьера. Во-вторых, все фотографии «не по сезону» — с опавшей листвой, но ещё зелёной травкой на газонах. В общем, поводов заглянуть в отчёт ПроАвто достаточно.
И уже в самом его начале видно, что Kia побывал в ДТП. Судя по протоколам ГИБДД, в аварию попал первый владелец автомобиля, всего через год после покупки. Причём произошла она в тысячах километров от того места, где машина продаётся сейчас — аж в Ханты-Мансийском АО. Пострадал седан «по кругу» — с повреждением бамперов и крыльев.
Есть и расчёты от страховых компаний, сделанные спустя 1,5–2 месяца. Самый крупный — на
Ну а дальше всё пошло по известному постоянным читателям рубрики «Не бит, не крашен» сценарию. Очевидно, что страховой компании восстанавливать седан было невыгодно. И вот его уже продают как есть на площадке, специализирующейся на аварийных авто. Смотрите сами — соответствующее объявление сохранилось в базах Авто.ру.
Машина предлагается с оторванными колёсами, серьёзно разбитым передком и раскрывшимися подушками безопасности в салоне. Отдельно стоит отметить разбитый аккумулятор — значит, всё вокруг него было облито едкой серной кислотой. Ну и сам автомобиль покрыт настолько плотным слоем грязи, что даже его цвет сложно угадать по фото. Сказывается, видимо, доставка на эвакуаторе из Сибири в Москву.
Как вы уже догадываетесь, нашлись те, кто купил эту машину и восстановил — очевидно, за сумму сильно меньше той, что насчитали страховые эксперты. А потом перепродал второму официальному владельцу, ведь Optima — модель популярная, так что желающий нашёлся.
На такое развитие событий в прошлом красноречиво намекает ещё одна строчка в сегодняшнем объявлении: «ПТС — дубликат». Либо все свободные поля в документе кончились
Как бы там ни было, второй зарегистрировавший в ГИБДД машину владелец проездил на ней два года, а теперь Optima снова пошла по рукам. Не берёмся точно сказать, кто дал это объявление, хотя сверхкраткое описание намекает, что это сделал очередной посредник. Тот, кто не желает связываться с перекупщиками или автосалонами, принимающими машины на комиссию, сам может оказаться таковым. А главное — пока мы готовили эту статью, седан купили… и снова продают на Авто.ру!
Фотографии уже зимние, на капоте появилась «мухобойка» — её часто ставят, чтобы скрыть сколы или царапины на ЛКП, а цена стала выше —
Комментарий продавца из нового объявления
«Автомобиль в отличном состоянии, максимальная комплектация gt line. В машине работает абсолютно все, ни каких вложений не требует. Два комплекта колес, пробег подтверждается сервисной книгой, машина ещё на гарантии и всегда обслуживалась у официального дилера! Сигнализация с автозапуском (управление с телефона), встроенный видео регистратор который так же управляется телефоном с помощью Wi-Fi. Звоните расскажу подробнее, реальному покупателю торг!».
Уверены, что и это объявление не провисит на Авто.ру слишком долго — автомобиль купят. Однако тому, кто ищет машину не в обещанном, а в действительно отличном состоянии, стоит первым делом заглядывать в отчёт ПроАвто. Благо это совсем просто — достаточно иметь VIN или госномер заинтересовавшего вас автомобиля, ввести его в соответствующую форму (она, например, есть в конце этой статьи) и узнать историю машины. К сожалению, найдутся и те, кто пренебрежёт этой недорогой процедурой — а значит, Optima продолжит свой нелёгкий путь от владельца к владельцу. Или к очередному перекупщику.