Skoda Octavia со скрученным в 20 раз пробегом: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
Большинство покупателей подержанных автомобилей ориентируются, в первую очередь на их возраст и величину пробега, выбирая среди множества предложений машины максимально свежие. И этим часто пользуются недобросовестные продавцы, скручивая одометры машин и пытаясь выдать их за «почти новые».
Опытные автомобилисты знают, что «крученые» машины часто встречаются среди экземпляров определённой модели, модификации и даже цвета — среди автомобилей, поработавших в такси или каршеринге. Пробеги за год у них солидные, а эксплуатируют их не всегда бережно. Но потом наклейки с кузова снимают, одометр корректируют (порой — вообще без оглядки на здравый смысл) и выставляют такую машину на продажу как «почти новую».
В рубрике «Не бит, не крашен» мы уже рассказывали про Ford Focus из таксомоторного парка, который пытались представить выгодным предложением. Но герой новой статьи — вот эта Skoda Octavia 2017 года выпуска — поражает ещё больше. Как вам пробег в 1000 км для автомобиля, которому уже больше трёх лет? Причём продают его всего за 650 000 рублей.
Комментарий продавца
«Автомобиль с родным пробегом! ПТС оригинал. Ограничений и запретов нет!»
Это самая низкая цена среди всех рестайлинговых Октавий 2017 года в этой модификации. А следующие по ценовому ранжиру машины не стесняются показаний на одометрах в 150, 280 и даже более 300 тыс. км! Что объяснимо, учитывая их раскраску в цвета Яндекс.Такси. Может быть, автор этого объявления просто допустил опечатку и забыл пару нолей? Тем более, что машина как раз из «группы риска» — Octavia, белая, с атмосферным мотором 1.6 и «автоматом»…
Но нет, среди фотографий, прилагаемых к объявлению, есть изображение щитка приборов, одометр которого действительно показывает 980 км. И всё-таки что-то здесь не вяжется — а значит, есть смысл обратиться к сервису ПроАвто и узнать, что скрывает продавец этой Шкоды.
Буквально с первых строчек отчёта подозрения подтверждаются. Во-первых, в истории автомобиля есть расхождения пробега. Во-вторых, на него оформлялась лицензия такси.
А ещё в истории автомобиля значится ДТП – буквально через пару недель после его регистрации и оформления лицензии такси. Как это часто бывает со схемами из базы ГИБДД, она не отличается информативностью. Если верить официальным данным, пострадали только переднее левое крыло и бампер.
Расчёта страховой компании, помогающего оценить реальный ущерб, в отчёте нет. Но это объяснимо: мало кто страхует таксомоторы по каско, а выплаты по ОСАГО при наезде на препятствие не предусмотрены.
Однако спустя год после аварии автомобиль продают на Авто.ру – наш сервис сохранил то объявление. И судя по заявленному пробегу в 6000 км, этот год Skoda простояла где-то под забором.
Почему вместо этого её быстро не отремонтировали и не пустили снова на линию, объясняют фотографии. ДТП было не таким уж безобидным: разбит весь передок, силовой агрегат сорван с креплений и наверняка повреждён, покорёжены лонжероны… Но главная проблема: повреждён VIN, что гарантирует в будущем трудности с ГИБДД.
Судя по тому, что владелец машины остался прежним, желающих купить её в комплекте со всеми проблемами не нашлось. Но потом автомобиль всё-таки отремонтировали и спустя ещё год выставили на продажу на Авто.ру — целым и с пробегом…
Комментарий продавца из предыдущих объявлений
«Автомобиль в состоянии нового! Пробег родной! Звоните все расскажу! С документами полный порядок!»
На фотографиях Octavia уже без жёлтой плёнки и шашечек, следов былого ДТП тоже не видно. Разве что салон явно не соответствует «автомобилю в состоянии нового» и даже пробегу 15 000 км. Почему? Потому что уже тогда он был намного больше, чем указанный в объявлении!
Достаточно повнимательнее посмотреть на одну из тех фотографий салона и увидеть, что на одометре там горят цифры 358 738 км!
Но ведь в свежем объявлении, размещённом в феврале 2021 года, на одометре совсем другое значение — 980 км... Однако, если присмотреться, то можно заметить, что и сам щиток приборов тут тоже другой.
Вот так, путём нехитрых манипуляций автомобилю, побывавшему в серьёзном ДТП и проехавшему дистанцию, близкую к десяти оборотам вокруг Земли по экватору, придали бодрый вид и теперь продают под видом почти нового. С легендой, что машина почти не ездила, а щиток проборов просто сломался, вот и пришлось его заменить.
И только те, кто не поленится заглянуть в отчёт ПроАвто, смогут узнать настоящую историю этой Октавии. Сделать это просто — достаточно купить отчёт прямо в объявлении. С помощью ПроАвто можно проверить любой автомобиль — достаточно знать его VIN или госномер, и подставить в специальную форму на Авто.ру.