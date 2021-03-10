Skoda Octavia со скрученным в 20 раз пробегом: о чём не рассказывает продавец

Большинство покупателей подержанных автомобилей ориентируются, в первую очередь на их возраст и величину пробега, выбирая среди множества предложений машины максимально свежие. И этим часто пользуются недобро­совестные продавцы, скручивая одометры машин и пытаясь выдать их за «почти новые».

Опытные автомобилисты знают, что «крученые» машины часто встречаются среди экзем­пляров определённой модели, моди­фикации и даже цвета — среди авто­мобилей, поработавших в такси или каршеринге. Пробеги за год у них солидные, а эксплу­атируют их не всегда бережно. Но потом наклейки с кузова снимают, одометр корректируют (порой — вообще без оглядки на здравый смысл) и выставляют такую машину на продажу как «почти новую».