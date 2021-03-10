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Skoda Octavia со скрученным в 20 раз пробегом: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Большинство покупателей подержанных автомобилей ориентируются, в первую очередь на их возраст и величину пробега, выбирая среди множества предложений машины максимально свежие. И этим часто пользуются недобро­совестные продавцы, скручивая одометры машин и пытаясь выдать их за «почти новые».

Опытные автомобилисты знают, что «крученые» машины часто встречаются среди экзем­пляров определённой модели, моди­фикации и даже цвета — среди авто­мобилей, поработавших в такси или каршеринге. Пробеги за год у них солидные, а эксплу­атируют их не всегда бережно. Но потом наклейки с кузова снимают, одометр корректируют (порой — вообще без оглядки на здравый смысл) и выставляют такую машину на продажу как «почти новую».

В рубрике «Не бит, не крашен» мы уже рассказывали про Ford Focus из таксо­моторного парка, который пытались пред­ставить выгодным предло­жением. Но герой новой статьи — вот эта Skoda Octavia 2017 года выпуска — поражает ещё больше. Как вам пробег в 1000 км для автомобиля, которому уже больше трёх лет? Причём продают его всего за 650 000 рублей.

Комментарий продавца

«Автомобиль с родным пробегом! ПТС оригинал. Ограничений и запретов нет!»

Это самая низкая цена среди всех рестай­линговых Октавий 2017 года в этой моди­фикации. А следующие по ценовому ранжиру машины не стесняются показаний на одометрах в 150, 280 и даже более 300 тыс. км! Что объяснимо, учитывая их раскраску в цвета Яндекс.Такси. Может быть, автор этого объявления просто допустил опечатку и забыл пару нолей? Тем более, что машина как раз из «группы риска» — Octavia, белая, с атмосферным мотором 1.6 и «автоматом»…

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Но нет, среди фотографий, прилагаемых к объявлению, есть изображение щитка приборов, одометр которого действи­тельно показывает 980 км. И всё-таки что-то здесь не вяжется — а значит, есть смысл обратиться к сервису ПроАвто и узнать, что скрывает продавец этой Шкоды.

Буквально с первых строчек отчёта подозрения подтверждаются. Во-первых, в истории автомобиля есть расхождения пробега. Во-вторых, на него оформ­лялась лицензия такси. В-третьих, его един­ственный владелец — юридиче­ское лицо (читай, таксопарк). И даже по ПТС Octavia... жёлтая, а не белая, как на фото!

А ещё в истории автомобиля значится ДТП – буквально через пару недель после его реги­страции и оформ­ления лицензии такси. Как это часто бывает со схемами из базы ГИБДД, она не отличается информа­тив­ностью. Если верить официальным данным, пострадали только переднее левое крыло и бампер.

Расчёта страховой компании, помогающего оценить реальный ущерб, в отчёте нет. Но это объяснимо: мало кто страхует таксо­моторы по каско, а выплаты по ОСАГО при наезде на препятствие не предусмотрены.

Однако спустя год после аварии автомобиль продают на Авто.ру – наш сервис сохранил то объявление. И судя по заявленному пробегу в 6000 км, этот год Skoda простояла где-то под забором.

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Почему вместо этого её быстро не отремонтировали и не пустили снова на линию, объясняют фотографии. ДТП было не таким уж безобидным: разбит весь передок, силовой агрегат сорван с креплений и наверняка повреждён, покорёжены лонжероны… Но главная проблема: повреждён VIN, что гарантирует в будущем трудности с ГИБДД.

Судя по тому, что владелец машины остался прежним, желающих купить её в комплекте со всеми проблемами не нашлось. Но потом автомобиль всё-таки отремонти­ровали и спустя ещё год выставили на продажу на Авто.ру — целым и с пробегом… 15 000 км! И с уже узнаваемым по стилю комментарием продавца.

Комментарий продавца из предыдущих объявлений

«Автомобиль в состоянии нового! Пробег родной! Звоните все расскажу! С документами полный порядок!»

На фотографиях Octavia уже без жёлтой плёнки и шашечек, следов былого ДТП тоже не видно. Разве что салон явно не соответ­ствует «автомобилю в состоянии нового» и даже пробегу 15 000 км. Почему? Потому что уже тогда он был намного больше, чем указанный в объявлении!

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Достаточно повнимательнее посмотреть на одну из тех фото­графий салона и увидеть, что на одометре там горят цифры 358 738 км! 

Но ведь в свежем объявлении, размещённом в феврале 2021 года, на одометре совсем другое значение — 980 км... Однако, если присмотреться, то можно заметить, что и сам щиток приборов тут тоже другой. 

Вот так, путём нехитрых манипуляций автомобилю, побывав­шему в серьёзном ДТП и проехавшему дистанцию, близкую к десяти оборотам вокруг Земли по экватору, придали бодрый вид и теперь продают под видом почти нового. С легендой, что машина почти не ездила, а щиток проборов просто сломался, вот и пришлось его заменить.

И только те, кто не поленится заглянуть в отчёт ПроАвто, смогут узнать настоящую историю этой Октавии. Сделать это просто — достаточно купить отчёт прямо в объявлении. С помощью ПроАвто можно проверить любой автомобиль — достаточно знать его VIN или госномер, и подставить в специальную форму на Авто.ру.

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