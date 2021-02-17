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Mercedes-Benz, который прячет несколько аварий под одной: о чём не расскажет продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Ещё недавно покупка подержанного автомобиля была больше похожа на лотерею, чем на обдуманную и рациональ­ную сделку. Риски покупателя превышали все разумные пределы. За свои деньги он мог получить машину, которую когда-то растаможили «по обходным схемам», сдали в залог или даже угнали у кого-то. А ещё в её судьбе могла быть серьёзная авария. И каждый из этих сценариев грозил новому владельцу как минимум финансовыми потерями.

К счастью, вторичный рынок постепенно становится всё более цивилизо­ванным. Так, о большинстве юридиче­ских ограни­чений, наклады­ваемых на авто­мобиль, сегодня можно узнать прямо в смартфоне или на компьютере совер­шенно бесплатно. А ГИБДД уже несколько лет как открыла доступ всем желающим к своей базе ДТП. Чтобы узнать про аварийное прошлое машины, достаточно ввести в форму на сайте ведомства её VIN.

Многие этим и ограничиваются, руковод­ствуясь соображе­ниями экономии. Например, не покупают отчёт ПроАвто от Авто.ру. Однако данные из обще­доступных баз не всегда дают полную картину по автомобилю! А то и вовсе способны ввести потенциаль­ного покупателя в заблуждение. Иллюстрация тому – новый герой нашей ежене­дельной рубрики «Не бит, не крашен».

Mercedes-Benz GLK считается одной из самых удачных моделей компании последнего десяти­летия. Причём данный экземпляр 2014 года оснащён надёжным и экономичным дизельным мотором, у него неплохая комплектация с адаптивными ксеноновыми фарами, кожаной отделкой салона и электро­приводами. Да и на фото­графиях машина выглядит прилично.

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Ещё один «плюс» кроссовера — очень скромный для 7-летнего автомобиля пробег, менее 90 тысяч километров. А цена в 1 299 000 рублей — вообще минимальная для дизельных GLK этих лет. В чём же подвох?

Комментарий продавца

«Продаю glk 2014 года дизель!

Комфортная и надёжная машина по всем параметрам. Экономичная, по городу 8-9л, по трассе 6-7л, два ключа. Два комплекта ковриков (зима, лето), коврик в багажнике. В январе 2021 поменял масло в двигателе и топливный фильтр. Было 1 дтп, покрашены 3 элемента которые указаны ниже. Все дополнительные вопросы по телефону.

Салонам попрошу не беспокоить!!!

Цена до 23.02.2021г. 1,220,000 ₽ по причине отъезда в другой город!!!»

Владелец объясняет выгодную цену двумя факторами. Во-первых, спешкой, вызванной «личными обстоятельствами». А во-вторых, честно сообщает, что автомобиль побывал в ДТП. Если судить по прилагаемой к объявлению схеме — довольно лёгком.

Но честен ли продавец? Заглядываем в отчёт ПроАвто и видим там похожую картину — эти данные попадают напрямую из базы ГИБДД. Сотрудники полиции зафикси­ровали, что в канун 2020 года у GLK случилось столкно­вение с другим транспортным средством. В аварии пострадали капот, крыло и бампер кроссовера. Вроде бы ничего серьёзного.

Но вот о чём владелец не рассказал, так это о ещё одном ДТП, случив­шемся тремя годами ранее, которое тоже отражено в отчёте, но данных о повреж­дениях нет. Формально у него есть оправдание: в то время собствен­ником автомобиля был другой человек. 

И тому, кто ограничится сайтом ГИБДД, останется только гадать, что же там случилось на самом деле. Преимущество отчёта ПроАвто в том, что в нём есть данные и других источников. Например, расчёты ремонтов от страховых компаний. Их по этому GLK нашлось сразу четыре!

Из них видно, что в полиции знают далеко не обо всех авариях. Впервые Mercedes-Benz попал в передрягу ещё в 2015 году. Тогда была необходима замена задней правой двери, одного из стёкол, а переднюю дверь и заднее крыло нужно было отремонти­ровать — короче говоря, пострадала вся боковина.

Следующий визит в страховую — в 2016-м. Снова правая сторона, и ущерб уже на 150 тысяч рублей. В этот раз в утиль отправилась передняя дверь, но пришлось восстанав­ливать и бампер.

Третий расчёт страховой компании самый незначительный — на замену лобового стекла. А вот последний расчёт сделали спустя полгода после упомянутой владельцем аварии. Тут цифра уже немаленькая — 1 200 000 рублей, а в списке деталей на замену, как можно догадаться, не только крыло, капот и бампер! В него вошли ещё и фары с решёткой, радиаторы, лобовое стекло, ремни и подушки безопас­ности, стойка подвески и даже навесное оборудо­вание двигателя. А главное и самое серьёзное — элементы лонжеронов.

И вот тогда-то владелец впервые решил избавиться от кроссовера прямо в том виде, в каком он оказался после ДТП, — на Авто.ру сохранилось объявление о продаже разбитого авто­мобиля. На прилагаемых фото­графиях видно и покорёженный капот, и обрубки лонжеронов, и сработав­шие в салоне подушки безопасности.

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Тогда автомобиль купили и всё-таки восстановили. Но вряд ли так, как рассчиты­вала страховая компания, учитывая цену этого GLK, которая сопо­ставима со стоимостью ремонта в расчёте страховщиков. И теперь «немец» продаётся как «комфортная и надёжная по всем параметрам» машина, побывавшая в одном «несерьёзном» ДТП.

И только внимательное изучение отчётов ПроАвто помогает узнать истинные истории подобных автомобилей. А провести такое расследо­вание сможет любой вдумчивый покупатель, который не пожалеет немного времени и средств. Достаточно ввести в специальную форму VIN или госномер приглянув­шегося экземпляра, и риск покупки проблемного автомобиля станет намного ниже.

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