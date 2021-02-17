Mercedes-Benz, который прячет несколько аварий под одной: о чём не расскажет продавец

Ещё недавно покупка подержанного автомобиля была больше похожа на лотерею, чем на обдуманную и рациональ­ную сделку. Риски покупателя превышали все разумные пределы. За свои деньги он мог получить машину, которую когда-то растаможили «по обходным схемам», сдали в залог или даже угнали у кого-то. А ещё в её судьбе могла быть серьёзная авария. И каждый из этих сценариев грозил новому владельцу как минимум финансовыми потерями.

К счастью, вторичный рынок постепенно становится всё более цивилизо­ванным. Так, о большинстве юридиче­ских ограни­чений, наклады­ваемых на авто­мобиль, сегодня можно узнать прямо в смартфоне или на компьютере совер­шенно бесплатно. А ГИБДД уже несколько лет как открыла доступ всем желающим к своей базе ДТП. Чтобы узнать про аварийное прошлое машины, достаточно ввести в форму на сайте ведомства её VIN.

Многие этим и ограничиваются, руковод­ствуясь соображе­ниями экономии. Например, не покупают отчёт ПроАвто от Авто.ру. Однако данные из обще­доступных баз не всегда дают полную картину по автомобилю! А то и вовсе способны ввести потенциаль­ного покупателя в заблуждение. Иллюстрация тому – новый герой нашей ежене­дельной рубрики «Не бит, не крашен».