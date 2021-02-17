Mercedes-Benz, который прячет несколько аварий под одной: о чём не расскажет продавец
Команда Авто.ру
Ещё недавно покупка подержанного автомобиля была больше похожа на лотерею, чем на обдуманную и рациональную сделку. Риски покупателя превышали все разумные пределы. За свои деньги он мог получить машину, которую когда-то растаможили «по обходным схемам», сдали в залог или даже угнали у кого-то. А ещё в её судьбе могла быть серьёзная авария. И каждый из этих сценариев грозил новому владельцу как минимум финансовыми потерями.
К счастью, вторичный рынок постепенно становится всё более цивилизованным. Так, о большинстве юридических ограничений, накладываемых на автомобиль, сегодня можно узнать прямо в смартфоне или на компьютере совершенно бесплатно. А ГИБДД уже несколько лет как открыла доступ всем желающим к своей базе ДТП. Чтобы узнать про аварийное прошлое машины, достаточно ввести в форму на сайте ведомства её VIN.
Многие этим и ограничиваются, руководствуясь соображениями экономии. Например, не покупают отчёт ПроАвто от Авто.ру. Однако данные из общедоступных баз не всегда дают полную картину по автомобилю! А то и вовсе способны ввести потенциального покупателя в заблуждение. Иллюстрация тому – новый герой нашей еженедельной рубрики «Не бит, не крашен».
Mercedes-Benz GLK считается одной из самых удачных моделей компании последнего десятилетия. Причём данный экземпляр 2014 года оснащён надёжным и экономичным дизельным мотором, у него неплохая комплектация с адаптивными ксеноновыми фарами, кожаной отделкой салона и электроприводами. Да и на фотографиях машина выглядит прилично.
Ещё один «плюс» кроссовера — очень скромный для
Комментарий продавца
«Продаю glk 2014 года дизель!
Комфортная и надёжная машина по всем параметрам. Экономичная, по городу 8-9л, по трассе 6-7л, два ключа. Два комплекта ковриков (зима, лето), коврик в багажнике. В январе 2021 поменял масло в двигателе и топливный фильтр. Было 1 дтп, покрашены 3 элемента которые указаны ниже. Все дополнительные вопросы по телефону.
Салонам попрошу не беспокоить!!!
Цена до 23.02.2021г. 1,220,000 ₽ по причине отъезда в другой город!!!»
Владелец объясняет выгодную цену двумя факторами. Во-первых, спешкой, вызванной «личными обстоятельствами». А во-вторых, честно сообщает, что автомобиль побывал в ДТП. Если судить по прилагаемой к объявлению схеме — довольно лёгком.
Но честен ли продавец? Заглядываем в отчёт ПроАвто и видим там похожую картину — эти данные попадают напрямую из базы ГИБДД. Сотрудники полиции зафиксировали, что в канун 2020 года у GLK случилось столкновение с другим транспортным средством. В аварии пострадали капот, крыло и бампер кроссовера. Вроде бы ничего серьёзного.
Но вот о чём владелец не рассказал, так это о ещё одном ДТП, случившемся тремя годами ранее, которое тоже отражено в отчёте, но данных о повреждениях нет. Формально у него есть оправдание: в то время собственником автомобиля был другой человек.
И тому, кто ограничится сайтом ГИБДД, останется только гадать, что же там случилось на самом деле. Преимущество отчёта ПроАвто в том, что в нём есть данные и других источников. Например, расчёты ремонтов от страховых компаний. Их по этому GLK нашлось сразу четыре!
Из них видно, что в полиции знают далеко не обо всех авариях. Впервые Mercedes-Benz попал в передрягу ещё в 2015 году. Тогда была необходима замена задней правой двери, одного из стёкол, а переднюю дверь и заднее крыло нужно было отремонтировать — короче говоря, пострадала вся боковина.
Следующий визит в страховую — в
Третий расчёт страховой компании самый незначительный — на замену лобового стекла. А вот последний расчёт сделали спустя полгода после упомянутой владельцем аварии. Тут цифра уже немаленькая —
И вот тогда-то владелец впервые решил избавиться от кроссовера прямо в том виде, в каком он оказался после ДТП, — на Авто.ру сохранилось объявление о продаже разбитого автомобиля. На прилагаемых фотографиях видно и покорёженный капот, и обрубки лонжеронов, и сработавшие в салоне подушки безопасности.
Тогда автомобиль купили и всё-таки восстановили. Но вряд ли так, как рассчитывала страховая компания, учитывая цену этого GLK, которая сопоставима со стоимостью ремонта в расчёте страховщиков. И теперь «немец» продаётся как «комфортная и надёжная по всем параметрам» машина, побывавшая в одном «несерьёзном» ДТП.
И только внимательное изучение отчётов ПроАвто помогает узнать истинные истории подобных автомобилей. А провести такое расследование сможет любой вдумчивый покупатель, который не пожалеет немного времени и средств. Достаточно ввести в специальную форму VIN или госномер приглянувшегося экземпляра, и риск покупки проблемного автомобиля станет намного ниже.