Корпоративный Мерседес с ДТП в истории: о чём не рассказывает продавец

Автомобиль бывает не только роскошью или личным средством пере­движения его владельца, но и «рабочей лошадкой». И это удел не только коммерческих фургон­чиков и бюджетных легковушек в жёлто-белой расклейке. Корпоративным транспортом могут быть и премиальные авто­мобили. Однако благородное происхож­дение вовсе не гарантирует им спокойной жизни. Эти машины точно так же эксплуати­руются «в хвост и в гриву», меняют водителей и тех, кого они возят. Попадают в аварии… А после зачастую продаются под видом «любимцев» прошлых владельцев.

В рубрике «Не бит, не крашен» мы изучаем подозритель­ные объявления о продаже подер­жанных машин и с помощью отчётов ПроАвто, которые по VIN или госномеру автомобиля формирует Авто.ру, узнаём их истинную историю. Герой сегодняшнего расследо­вания – совсем свежий Mercedes-Benz E200 2018 года выпуска. В чёрном цвете, со строгим (тоже чёрным) салоном и налого­выгодным 2-литро ­вым турбомотором мощностью 184 л.с.