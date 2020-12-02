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Корпоративный Мерседес с ДТП в истории: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Автомобиль бывает не только роскошью или личным средством пере­движения его владельца, но и «рабочей лошадкой». И это удел не только коммерческих фургон­чиков и бюджетных легковушек в жёлто-белой расклейке. Корпоративным транспортом могут быть и премиальные авто­мобили. Однако благородное происхож­дение вовсе не гарантирует им спокойной жизни. Эти машины точно так же эксплуати­руются «в хвост и в гриву», меняют водителей и тех, кого они возят. Попадают в аварии… А после зачастую продаются под видом «любимцев» прошлых владельцев.

В рубрике «Не бит, не крашен» мы изучаем подозритель­ные объявления о продаже подер­жанных машин и с помощью отчётов ПроАвто, которые по VIN или госномеру автомобиля формирует Авто.ру, узнаём их истинную историю. Герой сегодняшнего расследо­вания – совсем свежий Mercedes-Benz E200 2018 года выпуска. В чёрном цвете, со строгим (тоже чёрным) салоном и налого­выгодным 2-литро­вым турбомотором мощностью 184 л.с.

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На фотографиях седан выглядит хорошо – что неудивительно для автомобиля, которому едва исполнилось два года. Продавец и вовсе обещает состояние новой машины и особенно акцентирует внимание потенци­альных покупателей на комплектации с жидко­кристалли­ческим щитком приборов и амбиентной подсветкой — им посвящены не только строчки в описании, но и добрая треть фото­графий. Наконец, очень привлекательной выглядит цена в 2 200 000 рублей. Большинство Е-классов 2018 года продаются минимум на 100–200 тысяч рублей дороже.

Комментарий продавца

«Машина в состоянии новой, отличная комплектация с мониторами, с салонной подсветкой ambilight, пробег реальный. Любые проверки. Торг».

Впрочем, насчёт уровня оснащения продавец немного лукавит. Привод у седана — задний, колёса и внешнее оформ­ление кузова базовые. Да и отделка салона самая обычная. Наконец, пробег у авто­мобиля за два года не самый маленький — 38 000 км. Всё вместе это наводит на подозрения о корпора­тивном прошлом этого Е-класса.

Смотрим в базовый отчёт ПроАвто — так и есть. Первым владельцем машины было юридическое лицо. Но почему-то всего год. А дальше — большой перерыв в регистрации и новый хозяин, уже «частник», который и продаёт сейчас этот седан.

Подобные истории владения хорошо известны тем, кто регулярно читает нашу рубрику и смотрит ролики на нашем канале. Известно и то, что скрывается за такими историями. Вот и Е-класс не стал исключением: уже на следующей странице отчёта фигурирует ДТП, зареги­стриро­ванное в ГИБДД. Потом — расчёт ущерба от него от страховой компании, сразу на 1 800 000 рублей.

В нём — полный «джентльменский набор» деталей на замену: капот, крылья, фары, передний бампер, решётка радиатора, ремни и подушки безопас­ности (в том числе коленная). А ещё радиаторы с вентилятором, сминаемые элементы лонжеронов, лобовое стекло и длиннющий список всего по мелочи. Удар был сильным.

Неудивительно, что страховая компания решила не восстанав­ливать машину, а выплатить владельцу полное возмещение ущерба. Не поражает никого и тот факт, что спустя ещё некоторое время останки седана появились в продаже – и мы можем увидеть, какими в реаль­ности были последствия того ДТП.

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В комментарии к объявлению писали, что машина с аукциона страховой компании и что двигатель у неё не задет. Возможно, так оно и было, хотя на одной из фото­графий видно даже покорёженный подрамник передней подвески. А ещё в том же объявлении значится пробег в… 43 000 км.

Комментарий продавца из прошлых объявлений

«Конец 2018 года, двигатель не задет... продажа от страховой компании.. гарантия юр чистоты сделки...»

Но кого в России останавливают столь серьёзные повреждения? Е200 быстро продают и, судя по дате возобновления регистрации, за пару месяцев ремонтируют. Вряд ли при этом было потрачено 1,8 миллиона рублей, учитывая сегодняшнюю цену седана. Спустя некоторое время Мерседес снова в продаже.

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Фотографий мало, а те, что есть, мало что говорят о состоянии автомобиля. Главное, что можно на них заметить: в процессе восстановления Е-класс обзавёлся вышеупомянутым щитком приборов (на фото у разбитой машины были обычные стрелки), заодно сбросив несколько тысяч пробега. Ну и получил более привлекательную «легенду» о своей жизни и причинах, побуждающих владельца расстаться с автомобилем.

Комментарий продавца из прошлых объявлений

«Автомобиль приобретался для нужд компании. Использовался в качестве служебного транспорта (перевозка руководящих лиц, документов). Управление машиной обеспечивалось водителем компании. Поездки совершались либо в аэропорт, либо по городу. Вследствие происходящих событий, было принято решение реализовать имущество по стоимости ниже рыночной. Продажа срочная!

Будем рады реальным покупателям, перекупщикам просьба не беспокоить».

После изучения отчёта ПроАвто эта история уже не выдер­живает никакой критики. Во-первых, летом 2020 года компания вряд ли имела к седану какое-то отношение – и уж тем более стремилась реализовать его по цене ниже рыночной. Во-вторых, трудно поверить, что седан наездил за год 43 тысячи километров, просто возя руководителя компании по городу и в аэропорт. Такой пробег в сочетании с чёрным цветом и скромной комплектацией скорее говорит о службе в VIP-отделе такси, где машины не обклеивают плёнкой. На то же намекает и полное отсутствие истории обслужи­вания Е-класса: таксомоторные компании предпочитают всё делать само­стоятельно или в неавторизо­ванных сервисах.

В итоге первая «легенда» явно не сработала — продать в тот раз автомобиль не получилось. А вот вторая попытка с рассказом про «машину в состоянии новой» всё-таки удалась. Пока мы готовили эту статью, чёрный Е-класс кто-то купил. Возможно, покупатель просто поленился заглянуть в отчёт ПроАвто. Или пожалел на него совсем небольшую сумму, положившись на уверения продавца. Остаётся надеяться, что новому владельцу не придётся раскаиваться об этом в будущем, тратя много денег на ремонт автомобиля, восстанов­ленного после серьёзного ДТП.

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