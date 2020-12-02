Корпоративный Мерседес с ДТП в истории: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
Автомобиль бывает не только роскошью или личным средством передвижения его владельца, но и «рабочей лошадкой». И это удел не только коммерческих фургончиков и бюджетных легковушек в жёлто-белой расклейке. Корпоративным транспортом могут быть и премиальные автомобили. Однако благородное происхождение вовсе не гарантирует им спокойной жизни. Эти машины точно так же эксплуатируются «в хвост и в гриву», меняют водителей и тех, кого они возят. Попадают в аварии… А после зачастую продаются под видом «любимцев» прошлых владельцев.
В рубрике «Не бит, не крашен» мы изучаем подозрительные объявления о продаже подержанных машин и с помощью отчётов ПроАвто, которые по VIN или госномеру автомобиля формирует Авто.ру, узнаём их истинную историю. Герой сегодняшнего расследования – совсем свежий Mercedes-Benz E200 2018 года выпуска. В чёрном цвете, со строгим (тоже чёрным) салоном и налоговыгодным
На фотографиях седан выглядит хорошо – что неудивительно для автомобиля, которому едва исполнилось два года. Продавец и вовсе обещает состояние новой машины и особенно акцентирует внимание потенциальных покупателей на комплектации с жидкокристаллическим щитком приборов и амбиентной подсветкой — им посвящены не только строчки в описании, но и добрая треть фотографий. Наконец, очень привлекательной выглядит цена в
Комментарий продавца
«Машина в состоянии новой, отличная комплектация с мониторами, с салонной подсветкой ambilight, пробег реальный. Любые проверки. Торг».
Впрочем, насчёт уровня оснащения продавец немного лукавит. Привод у седана — задний, колёса и внешнее оформление кузова базовые. Да и отделка салона самая обычная. Наконец, пробег у автомобиля за два года не самый маленький —
Смотрим в базовый отчёт ПроАвто — так и есть. Первым владельцем машины было юридическое лицо. Но почему-то всего год. А дальше — большой перерыв в регистрации и новый хозяин, уже «частник», который и продаёт сейчас этот седан.
Подобные истории владения хорошо известны тем, кто регулярно читает нашу рубрику и смотрит ролики на нашем канале. Известно и то, что скрывается за такими историями. Вот и
В нём — полный «джентльменский набор» деталей на замену: капот, крылья, фары, передний бампер, решётка радиатора, ремни и подушки безопасности (в том числе коленная). А ещё радиаторы с вентилятором, сминаемые элементы лонжеронов, лобовое стекло и длиннющий список всего по мелочи. Удар был сильным.
Неудивительно, что страховая компания решила не восстанавливать машину, а выплатить владельцу полное возмещение ущерба. Не поражает никого и тот факт, что спустя ещё некоторое время останки седана появились в продаже – и мы можем увидеть, какими в реальности были последствия того ДТП.
В комментарии к объявлению писали, что машина с аукциона страховой компании и что двигатель у неё не задет. Возможно, так оно и было, хотя на одной из фотографий видно даже покорёженный подрамник передней подвески. А ещё в том же объявлении значится пробег в…
Комментарий продавца из прошлых объявлений
«Конец 2018 года, двигатель не задет... продажа от страховой компании.. гарантия юр чистоты сделки...»
Но кого в России останавливают столь серьёзные повреждения? Е200 быстро продают и, судя по дате возобновления регистрации, за пару месяцев ремонтируют. Вряд ли при этом было потрачено 1,8 миллиона рублей, учитывая сегодняшнюю цену седана. Спустя некоторое время Мерседес снова в продаже.
Фотографий мало, а те, что есть, мало что говорят о состоянии автомобиля. Главное, что можно на них заметить: в процессе восстановления Е-класс обзавёлся вышеупомянутым щитком приборов (на фото у разбитой машины были обычные стрелки), заодно сбросив несколько тысяч пробега. Ну и получил более привлекательную «легенду» о своей жизни и причинах, побуждающих владельца расстаться с автомобилем.
Комментарий продавца из прошлых объявлений
«Автомобиль приобретался для нужд компании. Использовался в качестве служебного транспорта (перевозка руководящих лиц, документов). Управление машиной обеспечивалось водителем компании. Поездки совершались либо в аэропорт, либо по городу. Вследствие происходящих событий, было принято решение реализовать имущество по стоимости ниже рыночной. Продажа срочная!
Будем рады реальным покупателям, перекупщикам просьба не беспокоить».
После изучения отчёта ПроАвто эта история уже не выдерживает никакой критики. Во-первых, летом 2020 года компания вряд ли имела к седану какое-то отношение – и уж тем более стремилась реализовать его по цене ниже рыночной. Во-вторых, трудно поверить, что седан наездил за год 43 тысячи километров, просто возя руководителя компании по городу и в аэропорт. Такой пробег в сочетании с чёрным цветом и скромной комплектацией скорее говорит о службе в VIP-отделе такси, где машины не обклеивают плёнкой. На то же намекает и полное отсутствие истории обслуживания
В итоге первая «легенда» явно не сработала — продать в тот раз автомобиль не получилось. А вот вторая попытка с рассказом про «машину в состоянии новой» всё-таки удалась. Пока мы готовили эту статью, чёрный