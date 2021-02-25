Mazda, которой намяли бока: о чём недоговаривает продавец

И это сработало! Покупатель нашёлся. Вот только всего спустя полгода он тоже не может избавиться от проблемной машины — даже по самой низкой рыночной цене и с легендой о финансовых проблемах, которые вынуждают продавать хорошую вроде бы машину. Похоже, полуправда тоже перестаёт работать — покупатели на вторичном рынке становятся всё более грамотными и информиро­ванными. Ведь достаточно иметь VIN или госномер машины, чтобы сделать по ним запрос в сервис ПроАвто и узнать про неё даже те подробности, о которых продавец недоговаривает.