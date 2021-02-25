Mazda, которой намяли бока: о чём недоговаривает продавец
Команда Авто.ру
У тех, кто регулярно читает статьи рубрики «Не бит, не крашен», может сложиться впечатление, что все владельцы «проблемных» машин пытаются обманывать покупателей, скрывая тёмное прошлое своих автомобилей. Это, конечно, не так — на вторичном рынке много честных продавцов. Однако есть и те, кто старается приукрасить историю своей машины, представляя печальные факты мелкими и несущественными эпизодами. И лишь внимательное изучение отчётов ПроАвто, которые собирает Авто.ру, помогает узнать, как оно было на самом деле.
Хороший пример — объявление о продаже кроссовера Mazda CX-5 2013 года выпуска. Японский автомобиль пользуется большой популярностью на вторичном рынке, в том числе благодаря своей надёжности. Поэтому пробег данного экземпляра, приближающийся к отметке в 150 тысяч км, совсем не критичен — при должном уходе такая Mazda спокойно проедет ещё столько же.
Жаль, фотографий в объявлении мало, а чёрный цвет кузова может маскировать какие-то дефекты. И снимков салона всего один, да и то не очень информативный. Зато стоит машина всего 880 000 рублей — это минимальная цена среди всех
Комментарий продавца
«Технически в отличном состоянии.Спутниковая сигнализация,с авто запуском.Пробег подтвержден. Делать не чего не надо полностью обслужена.Новый акб.Пробег 100%точный.Надежный японец.Есть проблема финансов.Обмен с вашей доплатой только на полный привод».
Более логичное объяснение можно найти в описании, оставленном продавцом. Фраза «Технически в отличном состоянии» любому, кто занимался поиском подержанного автомобиля, говорит о многом. Прежде всего о том, что у кроссовера наверняка есть какие-то другие проблемы. Скорее всего, с кузовом. Но владелец этого и не скрывает — возможно, потому, что скрыть это сложно. Или потому, что старается быть честным с покупателем. Вот только насколько честным?
Изучим историю этого автомобиля! Во-первых, нынешний владелец — уже пятый по счёту. Поэтому фразу из объявления «Пробег подтверждён» стоило бы воспринимать с осторожностью. Однако в данном случае он… действительно подтверждается отчётом ПроАвто! Данные от партнёров Авто.ру показывают, как кроссовер регулярно, по регламенту, обслуживали – сначала официальные дилеры, а позже – крупный сетевой сервис Санкт-Петербурга. Можно даже посмотреть, что именно меняли на каждом ТО.
Так продолжалось до ноября 2018 года, когда на пробеге 117 тысяч километров второй владелец машины сдал её в трейд-ин. Объявление о продаже автомобиля от принявшего его на комиссию дилера тоже хранится на Авто.ру. Понятно, что такой
Согласно данным в базе ГИБДД, у машины пострадали капот, передняя часть и вся правая сторона кузова. Недолго владевший автомобилем третий хозяин решил продать его как есть, не восстанавливая, и разместил объявление на Авто.ру. Тут-то и начинается приукрашивание истории этого кроссовера.
Комментарий продавца из предыдущих объявлений
«Авто после ДТП. Ни один силовой элемент не пострадал!
Все стойки и лонжероны на своих местах.
Фронтальные подушки на своих местах. Сработала только боковая шторка.
Авто на ходу. Заводится, едет. От места дтп доехал своим ходом.
Комплектация средняя.
Штатные парктроники в круг, камера, мониторинг слепых зон, удержание в полосе.
Новая зимняя резина».
Согласно описанию продавца, удар был несильным (сработали только правые занавески безопасности), а повреждения несерьёзными. И что автомобиль даже остался на ходу. Хотя уже на фотографиях видно, что помимо занавесок открылась и боковая подушка безопасности, что передняя поперечина с радиаторами практически впечатана в мотор и что в аварии также досталось заднему крылу и даже двери багажника.
А полный список того, что требовало после аварии замены или ремонта, показывает расчёт страховой компании из отчёта ПроАвто. Там, помимо элементов, видимых на фото разбитого
Запчасти с работами страховая оценила в 800 тысяч рублей — два года назад такой
Понятно почему — в истории автомобиля зафиксирована серьёзная авария. Однако продавец постарался приукрасить ситуацию и даже оставил комментарий в отчёте ПроАвто — сервис предоставляет владельцу возможность объяснить потенциальным покупателям спорные моменты в истории авто.
И это сработало! Покупатель нашёлся. Вот только всего спустя полгода он тоже не может избавиться от проблемной машины — даже по самой низкой рыночной цене и с легендой о финансовых проблемах, которые вынуждают продавать хорошую вроде бы машину. Похоже, полуправда тоже перестаёт работать — покупатели на вторичном рынке становятся всё более грамотными и информированными. Ведь достаточно иметь VIN или госномер машины, чтобы сделать по ним запрос в сервис ПроАвто и узнать про неё даже те подробности, о которых продавец недоговаривает.