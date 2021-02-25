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Mazda, которой намяли бока: о чём недоговаривает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

У тех, кто регулярно читает статьи рубрики «Не бит, не крашен», может сложиться впечатление, что все владельцы «проблемных» машин пытаются обманывать покупателей, скрывая тёмное прошлое своих автомобилей. Это, конечно, не так — на вторичном рынке много честных продавцов. Однако есть и те, кто старается приукрасить историю своей машины, представляя печальные факты мелкими и несуществен­ными эпизодами. И лишь вниматель­ное изучение отчётов ПроАвто, которые собирает Авто.ру, помогает узнать, как оно было на самом деле.

Хороший пример — объявление о продаже кроссовера Mazda CX-5 2013 года выпуска. Японский автомобиль пользуется большой популяр­ностью на вторичном рынке, в том числе благодаря своей надёжности. Поэтому пробег данного экземпляра, приближа­ющийся к отметке в 150 тысяч км, совсем не критичен — при должном уходе такая Mazda спокойно проедет ещё столько же.

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Жаль, фотографий в объявлении мало, а чёрный цвет кузова может маскировать какие-то дефекты. И снимков салона всего один, да и то не очень информативный. Зато стоит машина всего 880 000 рублей — это минимальная цена среди всех СХ-5 2013 года, представ­ленных на Авто.ру. При этом машина продаётся уже полтора месяца. И вряд ли только потому, что это происходит в Рязани, а не в Москве, например.

Комментарий продавца

«Технически в отличном состоянии.Спутниковая сигнализация,с авто запуском.Пробег подтвержден. Делать не чего не надо полностью обслужена.Новый акб.Пробег 100%точный.Надежный японец.Есть проблема финансов.Обмен с вашей доплатой только на полный привод».

Более логичное объяснение можно найти в описании, оставленном продавцом. Фраза «Технически в отличном состоянии» любому, кто занимался поиском подер­жанного автомобиля, говорит о многом. Прежде всего о том, что у кроссовера наверняка есть какие-то другие проблемы. Скорее всего, с кузовом. Но владелец этого и не скрывает — возможно, потому, что скрыть это сложно. Или потому, что старается быть честным с покупателем. Вот только насколько честным?

Изучим историю этого автомобиля! Во-первых, нынешний владелец — уже пятый по счёту. Поэтому фразу из объявления «Пробег подтверждён» стоило бы воспринимать с осторож­ностью. Однако в данном случае он… действительно подтверж­дается отчётом ПроАвто! Данные от партнёров Авто.ру показы­вают, как кроссовер регулярно, по регламенту, обслуживали – сначала официаль­ные дилеры, а позже – крупный сетевой сервис Санкт-Петербурга. Можно даже посмотреть, что именно меняли на каждом ТО.

Так продолжалось до ноября 2018 года, когда на пробеге 117 тысяч километров второй владелец машины сдал её в трейд-ин. Объявление о продаже авто­мобиля от принявшего его на комиссию дилера тоже хранится на Авто.ру. Понятно, что такой СХ-5 быстро купили, но белые страницы его истории на этом заканчи­ваются. Потому что спустя всего пару месяцев Mazda попадает в ДТП.

Согласно данным в базе ГИБДД, у машины пострадали капот, передняя часть и вся правая сторона кузова. Недолго владевший авто­мобилем третий хозяин решил продать его как есть, не восстанав­ливая, и разместил объявление на Авто.ру. Тут-то и начинается приукраши­вание истории этого кроссовера.

Комментарий продавца из предыдущих объявлений

«Авто после ДТП. Ни один силовой элемент не пострадал!

Все стойки и лонжероны на своих местах.

Фронтальные подушки на своих местах. Сработала только боковая шторка.

Авто на ходу. Заводится, едет. От места дтп доехал своим ходом.

Комплектация средняя.

Штатные парктроники в круг, камера, мониторинг слепых зон, удержание в полосе.

Новая зимняя резина».

Согласно описанию продавца, удар был несильным (сработали только правые занавески безопасности), а повреждения несерьёзными. И что автомобиль даже остался на ходу. Хотя уже на фото­графиях видно, что помимо занавесок открылась и боковая подушка безопас­ности, что передняя попере­чина с радиаторами практически впечатана в мотор и что в аварии также досталось заднему крылу и даже двери багажника.

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А полный список того, что требовало после аварии замены или ремонта, показывает расчёт страховой компании из отчёта ПроАвто. Там, помимо элементов, видимых на фото разбитого СХ-5 невооружённым взглядом, значатся усилители лонжеронов и опор, колёсная арка, брызговик. А в перечне работ — стапель и восстанов­ление геометрии боковины кузова. Такое вот «несерьёзное» ДТП…

Запчасти с работами страховая оценила в 800 тысяч рублей — два года назад такой СХ-5 примерно столько же стоил целым. Тем не менее, как много раз бывало, автомобиль был куплен и отремонти­рован — уже четвёртым по счёту владельцем. Тот даже проехал на кроссовере около 10 тысяч километров. Но спустя полтора года продать машину оказалось делом не очень простым — судя по датам объявлений, на это потребо­валось более двух месяцев.

Понятно почему — в истории автомобиля зафиксирована серьёзная авария. Однако продавец постарался приукрасить ситуацию и даже оставил комментарий в отчёте ПроАвто — сервис предоставляет владельцу возможность объяснить потенциальным покупателям спорные моменты в истории авто.

И это сработало! Покупатель нашёлся. Вот только всего спустя полгода он тоже не может избавиться от проблемной машины — даже по самой низкой рыночной цене и с легендой о финансовых проблемах, которые вынуждают продавать хорошую вроде бы машину. Похоже, полуправда тоже перестаёт работать — покупатели на вторичном рынке становятся всё более грамотными и информиро­ванными. Ведь достаточно иметь VIN или госномер машины, чтобы сделать по ним запрос в сервис ПроАвто и узнать про неё даже те подробности, о которых продавец недоговаривает.

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