Mazda CX-5 с богатой историей ДТП: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
Аварийность на дорогах России по-прежнему велика, а на вторичном рынке хватает машин, за первые несколько лет жизни хотя бы раз побывавших в аварии — пусть мелкой и без серьёзных последствий. Однако в объявлениях о продаже вы вряд ли встретите упоминания об этом: продавец предпочитает «забыть» о досадном происшествии и сосредоточить внимание потенциальных покупателей на достоинствах автомобиля.
В рубрике «Не бит, не крашен» мы изучаем объявления по подержанным машинам и находим порой вопиющие примеры расхождений между словами продавца и реальностью. Но узнать правду можно. Большинство ДТП в современном мире оставляет свой информационный след. По таким следам (и не только по ним) идёт Авто.ру, формируя отчёты ПроАвто по истории автомобилей.
Герой нового расследования – Mazda
Это объявление дополнительно привлекает покупателей невысокой ценой — большинство
Комментарий продавца
«MAZDA CX5 обьем 2.5 ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4WD.
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА! (ни брат, ни сват и т.д). РЕАЛЬНЫЙ ХОЗЯИН. ОМСКАЯ МАШИНА. БЫЛА ВСЕГДА ТОЛЬКО В ОМСКЕ!
АВТОМОБИЛЬ ДИЛЕРСКИЙ. НЕ ТРЕБУЕТ ВЛОЖЕНИЙ. ПТС ОРИГИНАЛ. ПОЛНОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ АВТО 100%.
АВТОМОБИЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ОБСЛУЖЕН. НЕДАВНО ЗАМЕНЕНЫ ВСЕ ЖИДКОСТИ, МАСЛА, ФИЛЬТРА.
ДВИГАТЕЛЬ САМЫЙ ПРАКТИЧНЫЙ В ЛИНЕЙКЕ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ, АКПП БЕЗ РЫВКОВ И ТОЛЧКОВ, ТАК ЖЕ В ИДЕАЛЕ. ХОДОВАЯ НА 5+ БЕЗ ПОСТОРОННИХ СТУКОВ, ОБСЛУЖЕНА. КУЗОВ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ (см. Фото толщиномера). БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ, КРАСИТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО. САЛОН В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ.
ХОРОШАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. СИГНАЛИЗАЦИЯ С АВТОЗАПУСКОМ.
R19 КОЛЕСА. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ С КНОПКИ. РАЗДЕЛЬНЫЙ КЛИМАТ КОНТРОЛЬ. КРУИЗ КОНТРОЛЬ. ПОДОГРЕВЫ СИДЕНИЙ. САЛОН ЭКОКОЖА ПЕРФОРАЦИЯ. 2 КОМПЛЕКТА РЕЗИНЫ ЗИМА-ЛЕТО R19. ПРОШУ НЕ ПУТАТЬ С АВТОМОБИЛЯМИ У КОТОРЫХ 3-6 ХОЗЯЕВ, ПРИГНАНЫХ НЕПОНЯТНО ОТ КУДА.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА АВТОСАЛОНАМ И ПОСРЕДНИКАМ НЕ БЕСПОКОИТЬ. ВОЗМОЖНО ПОЛНОЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГИБДД. ХОРОШИМ ЛЮДЯМ ТОРГ У АВТО!».
На фотографиях Mazda и впрямь выглядит неплохо — что снаружи, что внутри. Руль, правда, сильно блестит, но фанаты марки знают, что кожа на ободе — слабое место этих машин. Баранка может потерять вид и за меньшее количество лет и пройденных километров.
А вот снимки показаний толщиномера, которые, по мнению продавца, должны подтвердить отличное состояние кузова, скорее, наоборот, настораживают. У автомобиля, покрашенного на заводе, не должно быть таких кардинальных различий толщины ЛКП в разных местах кузова. Такие цифры обычно появляются только после ремонта.
Поэтому открываем отчёт ПроАвто. В краткой бесплатной части — ничего интересного. Два владельца, что нормально для семилетнего автомобиля, никаких юридических ограничений… Но уже на первой странице полного отчёта появляются предупреждающие красные символы. Одни говорят о фактах ДТП, другие – про несоответствия в истории пробегов этого
И если пролистать отчёт дальше, то быстро становится понятным, что две зафиксированные ГИБДД аварии — это далеко не полный список. Первый владелец кроссовера обращался в страховую компанию с пугающей регулярностью — буквально каждый год. В 2014–2017 годах ДТП были лёгкими, а расчёты на ремонт не превышали 50–100 тысяч рублей. В них фигурируют бамперы, лобовое стекло (скорее всего, из-за трещин или сколов), локальная покраска дверей и крыльев.
Можно даже предположить, что не каждый из этих расчётов стал следствием нового ДТП. Но так это или нет – уже не важно. Потому что в 2018 году
По данным ГИБДД, это было столкновение с препятствием. Выплаты по ОСАГО при этом не предусмотрены, полиса КАСКО у владельца могло и не быть – так что расчёт необходимого ремонта в истории кроссовера отсутствует. Зато есть объявление о продаже разбитой машины.
Жаль, сфотографирована машина была лишь фрагментарно. Хотя и по имеющимся картинкам понятно, что
Но похоже, все эти действия с
Не иначе как потенциальные покупатели тоже заглядывают в отчёты ПроАвто — и видят там не только подробную историю обслуживания машины первым владельцем, но и все «проблемные» моменты её биографии. Вы тоже можете узнать многое об интересующем вас автомобиле, сделав на Авто.ру запрос по его VIN или госномеру. И возможно, это сэкономит вам массу времени, нервов и денежных средств.