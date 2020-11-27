Mazda CX-5 с богатой историей ДТП: о чём не рассказывает продавец

Аварийность на дорогах России по-прежнему велика, а на вторичном рынке хватает машин, за первые несколько лет жизни хотя бы раз побывавших в аварии — пусть мелкой и без серьёзных последствий. Однако в объявле­ниях о продаже вы вряд ли встретите упоми­нания об этом: продавец пред­почитает «забыть» о досадном происше­ствии и сосредоточить внимание потенци­альных покупателей на достоинствах автомобиля.

В рубрике «Не бит, не крашен» мы изучаем объявления по подер­жанным машинам и находим порой вопиющие примеры расхож­дений между словами продавца и реаль­ностью. Но узнать правду можно. Большин­ство ДТП в современном мире оставляет свой информаци­онный след. По таким следам (и не только по ним) идёт Авто.ру, формируя отчёты ПроАвто по истории автомобилей.