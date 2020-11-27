Превышение на 20 км/ч: отменять или нет. Что думают эксперты

Mazda CX-5 с богатой историей ДТП: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Аварийность на дорогах России по-прежнему велика, а на вторичном рынке хватает машин, за первые несколько лет жизни хотя бы раз побывавших в аварии — пусть мелкой и без серьёзных последствий. Однако в объявле­ниях о продаже вы вряд ли встретите упоми­нания об этом: продавец пред­почитает «забыть» о досадном происше­ствии и сосредоточить внимание потенци­альных покупателей на достоинствах автомобиля.

В рубрике «Не бит, не крашен» мы изучаем объявления по подер­жанным машинам и находим порой вопиющие примеры расхож­дений между словами продавца и реаль­ностью. Но узнать правду можно. Большин­ство ДТП в современном мире оставляет свой информаци­онный след. По таким следам (и не только по ним) идёт Авто.ру, формируя отчёты ПроАвто по истории автомобилей.

Герой нового расследования – Mazda CX-5 2013 года выпуска. Японский кроссовер давно стал хитом вторичного рынка. Его ценят за дизайн, отличное шасси, неплохую надёжность и практич­ность. Особенно такие экзем­пляры, как этот, — с самым мощным 2,5-литровым мотором и полным приводом.

Это объявление дополнительно привлекает покупателей невысокой ценой — большин­ство CX-5 того же года выпуска продаются дороже — и небольшим для семилетнего автомобиля пробегом. Для Мазды сто тысяч километров – ещё далеко не старость. Да и продавец буквально кричит прописными буквами о достоин­ствах своего товара, богатой комплектации и отличном состоянии всех его узлов — от двигателя и коробки до кузова и салона.

Комментарий продавца

«MAZDA CX5 обьем 2.5 ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4WD.

ПРЯМАЯ ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА! (ни брат, ни сват и т.д). РЕАЛЬНЫЙ ХОЗЯИН. ОМСКАЯ МАШИНА. БЫЛА ВСЕГДА ТОЛЬКО В ОМСКЕ!

АВТОМОБИЛЬ ДИЛЕРСКИЙ. НЕ ТРЕБУЕТ ВЛОЖЕНИЙ. ПТС ОРИГИНАЛ. ПОЛНОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ АВТО 100%.

АВТОМОБИЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ОБСЛУЖЕН. НЕДАВНО ЗАМЕНЕНЫ ВСЕ ЖИДКОСТИ, МАСЛА, ФИЛЬТРА.

ДВИГАТЕЛЬ САМЫЙ ПРАКТИЧНЫЙ В ЛИНЕЙКЕ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ, АКПП БЕЗ РЫВКОВ И ТОЛЧКОВ, ТАК ЖЕ В ИДЕАЛЕ. ХОДОВАЯ НА 5+ БЕЗ ПОСТОРОННИХ СТУКОВ, ОБСЛУЖЕНА. КУЗОВ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ (см. Фото толщиномера). БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ, КРАСИТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО. САЛОН В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ.

ХОРОШАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. СИГНАЛИЗАЦИЯ С АВТОЗАПУСКОМ.

R19 КОЛЕСА. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ С КНОПКИ. РАЗДЕЛЬНЫЙ КЛИМАТ КОНТРОЛЬ. КРУИЗ КОНТРОЛЬ. ПОДОГРЕВЫ СИДЕНИЙ. САЛОН ЭКОКОЖА ПЕРФОРАЦИЯ. 2 КОМПЛЕКТА РЕЗИНЫ ЗИМА-ЛЕТО R19. ПРОШУ НЕ ПУТАТЬ С АВТОМОБИЛЯМИ У КОТОРЫХ 3-6 ХОЗЯЕВ, ПРИГНАНЫХ НЕПОНЯТНО ОТ КУДА.

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА АВТОСАЛОНАМ И ПОСРЕДНИКАМ НЕ БЕСПОКОИТЬ. ВОЗМОЖНО ПОЛНОЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГИБДД. ХОРОШИМ ЛЮДЯМ ТОРГ У АВТО!».

На фотографиях Mazda и впрямь выглядит неплохо — что снаружи, что внутри. Руль, правда, сильно блестит, но фанаты марки знают, что кожа на ободе — слабое место этих машин. Баранка может потерять вид и за меньшее количе­ство лет и пройденных километров.

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А вот снимки показаний толщиномера, которые, по мнению продавца, должны подтвердить отличное состояние кузова, скорее, наоборот, насторажи­вают. У авто­мобиля, покрашенного на заводе, не должно быть таких кардиналь­ных различий толщины ЛКП в разных местах кузова. Такие цифры обычно появляются только после ремонта.

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Поэтому открываем отчёт ПроАвто. В краткой бесплатной части — ничего интересного. Два владельца, что нормально для семилетнего автомобиля, никаких юридических ограничений… Но уже на первой странице полного отчёта появляются преду­преждающие красные символы. Одни говорят о фактах ДТП, другие – про несоответ­ствия в истории пробегов этого СХ-5.

И если пролистать отчёт дальше, то быстро становится понятным, что две зафиксиро­ванные ГИБДД аварии — это далеко не полный список. Первый владелец кроссовера обращался в страховую компанию с пугающей регуляр­ностью — буквально каждый год. В 2014–2017 годах ДТП были лёгкими, а расчёты на ремонт не превышали 50–100 тысяч рублей. В них фигури­руют бамперы, лобовое стекло (скорее всего, из-за трещин или сколов), локальная покраска дверей и крыльев.

Можно даже предположить, что не каждый из этих расчётов стал следствием нового ДТП. Но так это или нет – уже не важно. Потому что в 2018 году СХ-5 снова попадает в аварию, одну из тех, что зафиксиро­вали в ГИБДД. Согласно схеме, состав­ленной сотрудником полиции, в ДТП пострадали все (!) внешние кузовные детали кроссовера, включая крышу.

По данным ГИБДД, это было столкно­вение с препят­ствием. Выплаты по ОСАГО при этом не преду­смотрены, полиса КАСКО у владельца могло и не быть – так что расчёт необходимого ремонта в истории кроссовера отсут­ствует. Зато есть объявление о продаже разбитой машины.

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Жаль, сфотографирована машина была лишь фрагментарно. Хотя и по имеющимся картинкам понятно, что СХ-5 пере­вер­нулся, а серьёзнее всего пострадала передняя часть авто­мобиля. Тем не менее, его купили, восстано­вили и снова продают. Попутно подкорректи­ровав одометр. Если на момент аварии пробег машины был около 120 тысяч километров, то спустя почти два года он совсем не волшебным образом сократился до 100 с небольшим тысяч.

Но похоже, все эти действия с СХ-5 не прошли для него без следа. Иначе как объяснить, что такой популярный на вторичке авто­мобиль его второй владелец продаёт уже почти год? Сначала через автосалон (один из крупнейших в регионе, если верить объявлению), куда машину поставили на комиссию. А теперь вот само­стоятельно, но кроссовер снова «завис».

Не иначе как потенциальные покупатели тоже загляды­вают в отчёты ПроАвто — и видят там не только подробную историю обслужи­вания машины первым владельцем, но и все «проблемные» моменты её биографии. Вы тоже можете узнать многое об интересующем вас автомо­биле, сделав на Авто.ру запрос по его VIN или госномеру. И возможно, это сэкономит вам массу времени, нервов и денежных средств.

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