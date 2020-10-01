Jaguar XF — не бит, не крашен?! О чём не расскажет продавец
Команда Авто.ру
На Авто.ру продаются сотни тысяч подержанных автомобилей. Подавляющее большинство из них – с хвалебными, а то и просто восторженными описаниями от владельцев. На фотографиях машины тоже обычно выглядят привлекательно.
Это объяснимо: каждый продавец стремится представить свой товар в лучшем свете. Но так ли хорош автомобиль на самом деле, как его описывают? Попадал ли он в аварии, каков его истинный пробег, не будет ли с ним у покупателя юридических проблем? Раз в неделю мы находим объявления о продаже автомобилей, в прошлом которых обнаружились тёмные страницы. Вытащить их на свет нам помогают отчёты ПроАвто, информацию для которых Авто.ру собирает из множества источников.
Сегодня смотрим на симпатичный синий Jaguar XF 2016 года выпуска, с относительно небольшим пробегом и выгодной ценой. На фотографиях, которые продавец приложил к объявлению, автомобиль выглядит отлично – придраться можно разве что к коврикам в салоне, которым не помешала бы чистка, да к переднему бамперу с мелкими сколами от летящих с дороги камешков.
В описании автомобиля продавец всячески нахваливает саму модель XF (пусть с небольшими ошибками), но ничего не рассказывает о конкретном экземпляре из объявления. Лишь «признаётся», что машина его полностью устраивает, а продаёт он её
Комментарий продавца
«Прекрасный автомобиль очень красивый и комфортный, на дороге сразу выделяется среди других авто и приковывает внимание, кузов автомобиля полностью изготовлен из лёгкого и прочного специального сплава из которого делают корпусы самолетов, автомобиль оснащён современными светодиодными активными фарами с функцией поворотной подсветки, имеется функция помощи водителю слежения за полосой, активный круиз контроль, доводчики всех дверей и багажника, климат контроль 4 зонный, электрорегулировка сидений и руля, обогрев руля, лобового стекла, заднего стекла, и всех сидений, круговой обзор (камеры по кругу авто), пробег небольшой, расход топлива приятно удивляет, при скорости 110-120 км/ч всего 3,8 л., прекрасная управляемость и приемистость автомобиля достигается сбалансированной работой двигателя и активной 8-ми ступенчатой коробкой передач, недостатков в этом авто невижу, продаю из за необходимости в жилищном вопросе, возможен обмен на квартиру или землю с моей доплатой».
Кажется, не автомобиль, а мечта покупателя. Но отчёт Авто.ру заставляет в этом усомниться. Первый тревожный звоночек раздаётся уже при просмотре его короткой бесплатной версии. Выясняется, что у машины было три владельца, а не два, как указал продавец. А главное: регистрация седана в ГИБДД прерывалась на целых полтора года, в течение которых машину не эксплуатировали. Почему?
Оказывается, что перерыв в регистрации был вызван тем, что незадолго до этого предыдущий владелец (второй по счёту) попал в ДТП. И Jaguar XF продали, не восстанавливая. О том, насколько серьёзным было столкновение и вызванные им повреждения, можно судить по фотографиям из того объявления — ведь оно тоже бережно хранится на Авто.ру.
В описании к нему говорится, что автомобиль продаёт страховая компания и что при аварии повреждена деталь, на которую нанесён VIN.
Тем не менее, разбитый седан быстро купили — видимо, в надежде на восстановление. Но что-то пошло не так, потому что несколько месяцев спустя Jaguar снова продавали на Авто.ру — уже стоящий на четырёх колёсах, но по-прежнему разбитый.
Судя по актуальным фотографиям Ягуара, следующий покупатель смог вернуть машине приличный внешний вид и восстановил её регистрацию в ГИБДД. Но устранены ли все последствия столь серьёзной аварии и насколько качественным был ремонт?
Отчёт Авто.ру, кстати, показывает, что за несколько месяцев до этого ДТП Jaguar попадал в ещё одну переделку, после которой седан чинили по КАСКО. Фотографий повреждений в той аварии нет, но судя по расчётам ремонта от страховой компании (их тоже используют при подготовке отчёта Авто.ру), у автомобиля пострадала вся левая сторона. В итоге пришлось менять обе двери, переднее крыло и бампер, левое зеркало.
Конечно, далеко не все машины на Авто.ру в своей жизни попадали в серьёзные ДТП или даже в лёгкие аварии. Однако покупатель, принимая решение о покупке автомобиля, должен иметь максимум информации о его прошлом, каким бы оно ни было — трудным или, наоборот, безоблачным. Получить эту информацию можно с помощью сервиса ПроАвто — подробный отчёт не только поможет сэкономить вам время, но и убережёт от денежных потерь в будущем.