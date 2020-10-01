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Jaguar XF — не бит, не крашен?! О чём не расскажет продавец

Разбор

Команда Авто.ру

На Авто.ру продаются сотни тысяч подер­жанных автомо­билей. Подавляющее большин­ство из них – с хвалебными, а то и просто востор­женными описаниями от владельцев. На фото­графиях машины тоже обычно выглядят привлека­тельно.

Это объяснимо: каждый продавец стремится представить свой товар в лучшем свете. Но так ли хорош авто­мобиль на самом деле, как его описывают? Попадал ли он в аварии, каков его истинный пробег, не будет ли с ним у покупателя юриди­ческих проблем? Раз в неделю мы находим объявления о продаже авто­мобилей, в прошлом которых обнаружились тёмные страницы. Вытащить их на свет нам помогают отчёты ПроАвто, информацию для которых Авто.ру собирает из множества источников.

Сегодня смотрим на симпатичный синий Jaguar XF 2016 года выпуска, с относительно небольшим пробегом и выгодной ценой. На фото­графиях, которые продавец приложил к объявлению, автомобиль выглядит отлично – придраться можно разве что к коврикам в салоне, которым не помешала бы чистка, да к переднему бамперу с мелкими сколами от летящих с дороги камешков.

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В описании автомобиля продавец всячески нахвали­вает саму модель XF (пусть с небольшими ошибками), но ничего не рассказывает о конкретном экзем­пляре из объявления. Лишь «признаётся», что машина его полностью устраивает, а продаёт он её из-за денежных затруднений.

Комментарий продавца

«Прекрасный автомобиль очень красивый и комфортный, на дороге сразу выделяется среди других авто и приковывает внимание, кузов автомобиля полностью изготовлен из лёгкого и прочного специального сплава из которого делают корпусы самолетов, автомобиль оснащён современными светодиодными активными фарами с функцией поворотной подсветки, имеется функция помощи водителю слежения за полосой, активный круиз контроль, доводчики всех дверей и багажника, климат контроль 4 зонный, электрорегулировка сидений и руля, обогрев руля, лобового стекла, заднего стекла, и всех сидений, круговой обзор (камеры по кругу авто), пробег небольшой, расход топлива приятно удивляет, при скорости 110-120 км/ч всего 3,8 л., прекрасная управляемость и приемистость автомобиля достигается сбалансированной работой двигателя и активной 8-ми ступенчатой коробкой передач, недостатков в этом авто невижу, продаю из за необходимости в жилищном вопросе, возможен обмен на квартиру или землю с моей доплатой».

Кажется, не автомобиль, а мечта покупателя. Но отчёт Авто.ру заставляет в этом усомниться. Первый тревожный звоночек раздаётся уже при просмотре его короткой бесплатной версии. Выясняется, что у машины было три владельца, а не два, как указал продавец. А главное: регистрация седана в ГИБДД преры­валась на целых полтора года, в течение которых машину не эксплуатировали. Почему?

Ответ даёт полный отчёт ПроАвто. Уже первая его страница пестрит предостерегающими красными метками.

Оказывается, что перерыв в регистрации был вызван тем, что незадолго до этого преды­дущий владелец (второй по счёту) попал в ДТП. И Jaguar XF продали, не восстанав­ливая. О том, насколько серьёзным было столкно­вение и вызванные им повреж­дения, можно судить по фото­графиям из того объявления — ведь оно тоже бережно хранится на Авто.ру.

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В описании к нему говорится, что автомобиль продаёт страховая компания и что при аварии повреждена деталь, на которую нанесён VIN.

Тем не менее, разбитый седан быстро купили — видимо, в надежде на восстанов­ление. Но что-то пошло не так, потому что несколько месяцев спустя Jaguar снова продавали на Авто.ру — уже стоящий на четырёх колёсах, но по-прежнему разбитый.

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Судя по актуальным фото­графиям Ягуара, следующий покупатель смог вернуть машине приличный внешний вид и восста­новил её реги­страцию в ГИБДД. Но устранены ли все послед­ствия столь серьёзной аварии и насколько каче­ственным был ремонт? 

Отчёт Авто.ру, кстати, показывает, что за несколько месяцев до этого ДТП Jaguar попадал в ещё одну переделку, после которой седан чинили по КАСКО. Фото­графий повреждений в той аварии нет, но судя по расчётам ремонта от страховой компании (их тоже используют при подготовке отчёта Авто.ру), у авто­мобиля пострадала вся левая сторона. В итоге пришлось менять обе двери, переднее крыло и бампер, левое зеркало.

Конечно, далеко не все машины на Авто.ру в своей жизни попадали в серьёзные ДТП или даже в лёгкие аварии. Однако покупатель, принимая решение о покупке авто­мобиля, должен иметь максимум информации о его прошлом, каким бы оно ни было — трудным или, наоборот, безоблачным. Получить эту информацию можно с помощью сервиса ПроАвто — подробный отчёт не только поможет сэкономить вам время, но и убережёт от денежных потерь в будущем.

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