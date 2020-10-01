Jaguar XF — не бит, не крашен?! О чём не расскажет продавец

На Авто.ру продаются сотни тысяч подер­жанных автомо­билей. Подавляющее большин­ство из них – с хвалебными, а то и просто востор­женными описаниями от владельцев. На фото­графиях машины тоже обычно выглядят привлека­тельно.

Это объяснимо: каждый продавец стремится представить свой товар в лучшем свете. Но так ли хорош авто­мобиль на самом деле, как его описывают? Попадал ли он в аварии, каков его истинный пробег, не будет ли с ним у покупателя юриди­ческих проблем? Раз в неделю мы находим объявления о продаже авто­мобилей, в прошлом которых обнаружились тёмные страницы. Вытащить их на свет нам помогают отчёты ПроАвто, информацию для которых Авто.ру собирает из множества источников.

Сегодня смотрим на симпатичный синий Jaguar XF 2016 года выпуска, с относительно небольшим пробегом и выгодной ценой. На фото­графиях, которые продавец приложил к объявлению, автомобиль выглядит отлично – придраться можно разве что к коврикам в салоне, которым не помешала бы чистка, да к переднему бамперу с мелкими сколами от летящих с дороги камешков.