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Infiniti Q50, побывавший в шредере: о чём не расскажет продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Многие, подбирая себе на вторичном рынке авто­мобиль, не боятся машин с аварийным прошлым. В конце концов, мало какая машина, проездившая по российским дорогам 7–8 лет, не попадает в ДТП хотя бы раз. И если её текущее состояние адекватно возрасту и цене, то... почему бы и нет?

Но авария аварии рознь. Одно дело поцарапанный бампер, разбитый фонарь или замятый при неаккуратной парковке порог. И совсем другое — когда неизвестные «умельцы» воссоздали автомобиль буквально из обломков металла и пластика. С такой покупкой проблем в будущем, скорее всего, не избежать.

Понять, будет приобретение понравив­шейся машины историей со счастливым или грустным концом, могут помочь отчёты ПроАвто, собираемые Авто.ру. Надо только внимательно их изучать.

Очередной герой нашей рубрики «Не бит, не крашен»Infiniti Q50 2014 года — наглядное тому доказа­тельство. Премиальный японский седан нельзя отнести к мейнстриму, но это хороший вариант статусного и даже драйвер­ского автомобиля — с задним приводом и 211-сильным мотором.

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Конкретно этот экземпляр за 1 399 000 рублей может приглянуться человеку солидному и состоятельному, но не привыкшему разбрасы­ваться деньгами. Тем более, что заявленный пробег в 70 000 км для шестилетней машины совсем небольшой, а цена — даже чуть ниже средне­рыночной. Наконец, продавец обещает идеальное состояние и хорошее оснащение.

Комментарий продавца

«Продаю свой личный авто, машина в идеальном состоянии, вложений абсолютно не требует, продаю по причине покупки нового авто, пробег реальный! В хорошей комплектации, полный комплект ключей и колёс!»

На первый взгляд, машина действительно не выработала и трети своего ресурса, а японское происхож­дение обещает седану ещё долгую жизнь без серьёзных технических проблем. И на фото­графиях Q50 манит покупателей кожей салона и блеском лака кузова. Смущает только не очень ровный стык крышки багажника с крылом. Всё-таки была авария в прошлом?

Если заглянуть в отчёт ПроАвто, за 6 лет жизни Infiniti зареги­стриро­вано сразу четыре ДТП. Однако все, судя по схемам из баз ГИБДД, совсем несерьёзные. В паре из них пострадали только передний бампер и крыло, ещё в одной — водительская дверь, в четвёртой — задние крылья и бампер…

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Увы, сотрудники полиции скрупулёзно фиксируют сами факты аварий, но часто не утруждают себя подробным описанием повреждений. Вот и в случае с этим Q50 последствия как минимум одного ДТП оказались куда серьёзнее. Потому что в отчёте ПроАвто присут­ствует очень тревожная запись — этот седан выставляли на аукцион битых автомобилей. Там машины с лёгкими повреждениями не встретишь.

Судя по датам, это произошло после аварии в июле 2016 года, которая записана в ГИБДД как «наезд на стоящее транспортное средство». Однако на фото с аукциона Infiniti выглядит совсем целым. Но это потому, что снимали его только спереди. После аукциона Q50 продавался так же на Авто.ру — и бережно сохранённое нашим сервисом объявление позволяет узнать реальную картину.

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Моторный отсек и вообще вся передняя часть седана действи­тельно сохранились. Видно и целую переднюю панель — а значит, подушки безопас­ности не сработали. Но вид сзади шокирует: скрученный, порванный металл, вырванные детали подвески и глушитель. Кажется, будто Infiniti не столкнулся с препят­ствием, а попал в какой-то шредер, «поперхнувшийся» машиной где-то в районе задних стоек.

Хочется верить, что люди в ДТП не пострадали. Но машина получила повреждения, плохо совместимые с её дальнейшей жизнью. Об этом говорит и расчёт ущерба, сделанный после ДТП страховой компанией.

И хотя передняя часть салона и моторный отсек, где распо­лагаются самые дорогие узлы автомобиля, уцелели, сумма, необходимая для полноценного восстанов­ления, достигла миллиона рублей. Неудиви­тельно, что Q50 (точнее, его останки) отправили на аукцион…

Но то, что для одних металлолом и набор сохранив­шихся запчастей, для других — возмож­ность заработать. Автомобиль купили и «вылепили» заново. Что после этого осталось от геометрии и пассивной безопас­ности кузова, даже сложно представить.

Второй владелец Q50, которого угораздило приобрести машину после восстанов­ления, оставался её обладателем всего пять месяцев. 

Впрочем, какой-то запас прочности у Infiniti сохранился — нынешний хозяин ездит на нём уже почти три года. Возможно, даже не подозревая о тёмном прошлом своего автомобиля. Хотя писать, что Q50 «в идеальном состоянии», всё равно лукавство — ведь две из четырёх ДТП как раз на счету последнего владельца…

Но продать седан даже по цене ниже средне­рыночной не удаётся уже пару месяцев. Надеемся, он не станет котом в мешке для следующего владельца. Потому что ради этого Авто.ру и придумал сервис ПроАвто. С его помощью можно не только избежать серьёзных финансовых затрат в будущем, но и сэкономить время и ресурсы на осмотре автомобилей, которые пытаются казаться совсем не тем, чем являются на самом деле.

Получить отчёт очень просто — достаточно ввести в специальную форму (она есть и в конце этой статьи, по ссылке в шапке Авто.ру или в приложении Авто.ру) VIN или госномер интересующего вас авто­мобиля. Причём необяза­тельно даже, чтобы он продавался на Авто.ру: сервис ПроАвто готов собрать информацию по любой машине, которая зарегистрирована в России.

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