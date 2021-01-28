Infiniti Q50, побывавший в шредере: о чём не расскажет продавец
Команда Авто.ру
Многие, подбирая себе на вторичном рынке автомобиль, не боятся машин с аварийным прошлым. В конце концов, мало какая машина, проездившая по российским дорогам 7–8 лет, не попадает в ДТП хотя бы раз. И если её текущее состояние адекватно возрасту и цене, то... почему бы и нет?
Но авария аварии рознь. Одно дело поцарапанный бампер, разбитый фонарь или замятый при неаккуратной парковке порог. И совсем другое — когда неизвестные «умельцы» воссоздали автомобиль буквально из обломков металла и пластика. С такой покупкой проблем в будущем, скорее всего, не избежать.
Понять, будет приобретение понравившейся машины историей со счастливым или грустным концом, могут помочь отчёты ПроАвто, собираемые Авто.ру. Надо только внимательно их изучать.
Очередной герой нашей рубрики «Не бит, не крашен» – Infiniti Q50 2014 года — наглядное тому доказательство. Премиальный японский седан нельзя отнести к мейнстриму, но это хороший вариант статусного и даже драйверского автомобиля — с задним приводом и 211-сильным мотором.
Конкретно этот экземпляр за
Комментарий продавца
«Продаю свой личный авто, машина в идеальном состоянии, вложений абсолютно не требует, продаю по причине покупки нового авто, пробег реальный! В хорошей комплектации, полный комплект ключей и колёс!»
На первый взгляд, машина действительно не выработала и трети своего ресурса, а японское происхождение обещает седану ещё долгую жизнь без серьёзных технических проблем. И на фотографиях Q50 манит покупателей кожей салона и блеском лака кузова. Смущает только не очень ровный стык крышки багажника с крылом. Всё-таки была авария в прошлом?
Если заглянуть в отчёт ПроАвто, за 6 лет жизни Infiniti зарегистрировано сразу четыре ДТП. Однако все, судя по схемам из баз ГИБДД, совсем несерьёзные. В паре из них пострадали только передний бампер и крыло, ещё в одной — водительская дверь, в четвёртой — задние крылья и бампер…
Увы, сотрудники полиции скрупулёзно фиксируют сами факты аварий, но часто не утруждают себя подробным описанием повреждений. Вот и в случае с этим Q50 последствия как минимум одного ДТП оказались куда серьёзнее. Потому что в отчёте ПроАвто присутствует очень тревожная запись — этот седан выставляли на аукцион битых автомобилей. Там машины с лёгкими повреждениями не встретишь.
Судя по датам, это произошло после аварии в июле 2016 года, которая записана в ГИБДД как «наезд на стоящее транспортное средство». Однако на фото с аукциона Infiniti выглядит совсем целым. Но это потому, что снимали его только спереди. После аукциона Q50 продавался так же на Авто.ру — и бережно сохранённое нашим сервисом объявление позволяет узнать реальную картину.
Моторный отсек и вообще вся передняя часть седана действительно сохранились. Видно и целую переднюю панель — а значит, подушки безопасности не сработали. Но вид сзади шокирует: скрученный, порванный металл, вырванные детали подвески и глушитель. Кажется, будто Infiniti не столкнулся с препятствием, а попал в какой-то шредер, «поперхнувшийся» машиной где-то в районе задних стоек.
Хочется верить, что люди в ДТП не пострадали. Но машина получила повреждения, плохо совместимые с её дальнейшей жизнью. Об этом говорит и расчёт ущерба, сделанный после ДТП страховой компанией.
И хотя передняя часть салона и моторный отсек, где располагаются самые дорогие узлы автомобиля, уцелели, сумма, необходимая для полноценного восстановления, достигла миллиона рублей. Неудивительно, что Q50 (точнее, его останки) отправили на аукцион…
Но то, что для одних металлолом и набор сохранившихся запчастей, для других — возможность заработать. Автомобиль купили и «вылепили» заново. Что после этого осталось от геометрии и пассивной безопасности кузова, даже сложно представить.
Второй владелец Q50, которого угораздило приобрести машину после восстановления, оставался её обладателем всего пять месяцев.
Впрочем, какой-то запас прочности у Infiniti сохранился — нынешний хозяин ездит на нём уже почти три года. Возможно, даже не подозревая о тёмном прошлом своего автомобиля. Хотя писать, что Q50 «в идеальном состоянии», всё равно лукавство — ведь две из четырёх ДТП как раз на счету последнего владельца…
Но продать седан даже по цене ниже среднерыночной не удаётся уже пару месяцев. Надеемся, он не станет котом в мешке для следующего владельца. Потому что ради этого Авто.ру и придумал сервис ПроАвто. С его помощью можно не только избежать серьёзных финансовых затрат в будущем, но и сэкономить время и ресурсы на осмотре автомобилей, которые пытаются казаться совсем не тем, чем являются на самом деле.
Получить отчёт очень просто — достаточно ввести в специальную форму (она есть и в конце этой статьи, по ссылке в шапке Авто.ру или в приложении Авто.ру) VIN или госномер интересующего вас автомобиля. Причём необязательно даже, чтобы он продавался на Авто.ру: сервис ПроАвто готов собрать информацию по любой машине, которая зарегистрирована в России.