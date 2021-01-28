Infiniti Q50, побывавший в шредере: о чём не расскажет продавец

Многие, подбирая себе на вторичном рынке авто­мобиль, не боятся машин с аварийным прошлым. В конце концов, мало какая машина, проездившая по российским дорогам 7–8 лет, не попадает в ДТП хотя бы раз. И если её текущее состояние адекватно возрасту и цене, то... почему бы и нет?

Но авария аварии рознь. Одно дело поцарапанный бампер, разбитый фонарь или замятый при неаккуратной парковке порог. И совсем другое — когда неизвестные «умельцы» воссоздали автомобиль буквально из обломков металла и пластика. С такой покупкой проблем в будущем, скорее всего, не избежать.

Понять, будет приобретение понравив­шейся машины историей со счастливым или грустным концом, могут помочь отчёты ПроАвто, собираемые Авто.ру. Надо только внимательно их изучать.