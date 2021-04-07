Infiniti QX70 после аварии, о которой никто не знает: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
Рынок подержанных автомобилей постепенно становится прозрачнее. Появились государственные базы, в которых фиксируются аварии, ограничения, регистрации или страховые случаи. Появились и сервисы, аккумулирующие и систематизирующие всевозможные данные по каждой машине. Например, ПроАвто, который поддерживает и развивает Авто.ру.
Увы, многие покупатели пренебрегают этим этапом при выборе автомобиля или пытаются собрать данные по интересующему их автомобилю самостоятельно. Действительно, для человека, имеющего компьютер и ориентирующегося в интернете, не составит сложности сделать запрос к базам ГИБДД или ФССП (Федеральной службы судебных приставов). Вот только насколько полным будет полученный ответ?
В рубрике «Не бит, не крашен» мы уже наталкивались на неточные толкования событий в открытых источниках. А вот этот Infiniti QX70 2014 года выпуска — ещё один, но очень характерный пример. На первый взгляд, перед нами отличное предложение! Ведь цена в 1 730 000 рублей — ниже средней по рынку.
При этом кузов буквально сверкает, причём внешность немного доработана — убран хром, добавлены аккуратные пластиковые юбки и антикрыло на багажной двери. Салон не выглядит как новый, но очень неплохо сохранился за семь лет. Заявленный пробег QX70 – тоже довольно скромный для его возраста и по меркам этой модели вообще, так что остаточный ресурс основных агрегатов должен быть неплохим.
Ещё плюс данного экземпляра — один владелец, который вроде бы должен рассказать всю историю машины...
Комментарий продавца
«Эксплуатация с 2015г.пробег родной 100%. Птс оригинал. комплектация Premium,плюс второй комплект оригинальных колёс 21радиус. Обвес nismo,спойлер, притемненные фонари,покрашен в эксклюзивный цвет (чёрный .бриллиант перламутр,на последних фото видно цвет металика),покрыт керамикой,нет не единой царапины, блестит лучше новой машины)), спортивный выхлоп zees(штатный выхлоп в комплекте), удалены катализаторы,чип(едет бодро,рычит громко,жрёт меньше штатной)).последнее т.о 1т.км назад(тогда же сделан чип,мотор не отжигали! Масла не ест ни грамма!),ошибок нет,торг при осмотре.с продажей не спешу.всем удачных покупок?!»
Правда, описание, которое оставил в объявлении продавец, опытного покупателя может насторожить. Во-первых, смущает «эксклюзивный цвет». Если машину перекрашивали, то зачем и почему? Лакокрасочное покрытие на японских машинах не образец стойкости, но и не настолько слабое. Во-вторых, упомянут тюнинг, который сделали… 1000 км назад. Кто будет вкладывать деньги в доработки машины, чтобы потом её продать? Пора изучить историю этого Infiniti подробнее с помощью отчёта ПроАвто.
Уже в первых строках мы видим, что владелец у машины действительно зарегистрирован один, но он прекратил её регистрацию в ГИБДД ещё в 2019 году! И вот уже больше года этот QX70 официально не должен ездить по российским дорогам. С подобными случаями перерывов в регистрациях мы уже встречались не раз и знаем самую частую их причину – крупное ДТП, потребовавшее долгого восстановления.
Однако в отчёте нет ни данных от ГИБДД об авариях, ни расчётов ремонтов от страховых компаний, ни каких-то юридических ограничений. Так что потенциальный покупатель, заглянувший в общедоступные источники, криминала не найдёт — и возможно, в итоге окажется у разбитого корыта. Точнее, у разбитого, а затем как-то восстановленного японского кроссовера. Потому что ДТП было, и было серьёзным. Настолько, что тот самый первый владелец посчитал разумным продать битый Infiniti как есть. А Авто.ру сохранил в истории автомобиля то объявление.
На фотографиях мы видим, что у кроссовера сильно пострадала передняя часть, помяты стойка лобового стекла и левая боковина, буквально разворочена багажная дверь… При этом сработали только боковые шторки безопасности, а фронтальные подушки остались на своих местах, что при таких повреждениях странно.
Комментарий продавца из предыдущего объявления
«До Дтп в идеальном состоянии, 1 хозяин птс оригинал , куплен в 2015 году !! Максимальная комплектация , мотор запускается , коробка не пострадала !!! Что бы авто начал кататься нужно поменять 2 рычага , и гранату в приводе ... ДТП НЕ ОФОРМЯЛОСЬ СЪЕЗД С ДОРОГИ !!! 2 ключа , руль панель не сработали»
А вот и объяснение, почему аварии нет в базах ГИБДД и страховых. По описанию из того объявления это было столкновение с придорожными препятствиями, которое не стали оформлять официально. Тем самым облегчив жизнь сегодняшнему продавцу автомобиля. Он купил то, что от него осталось, отремонтировал, попутно придав машине лоск с помощью обвеса и дорогой косметики, и теперь предлагает с «чистой» историей.
И получается, что отчёт ПроАвто — единственный источник данных, из которого покупатель может узнать правду до того, как взглянет на сам кроссовер. Или сэкономить себе время и силы, просто отказавшись от уже ненужного выезда на осмотр. Ведь куда проще ввести VIN или госномер машины в специальную форму и получить максимум информации. И это точно легче, чем самому лазить по сайтам ГИБДД и прочих контролирующих органов.