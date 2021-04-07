Infiniti QX70 после аварии, о которой никто не знает: о чём не рассказывает продавец

Рынок подержанных автомобилей постепенно становится прозрачнее. Появились государ­ственные базы, в которых фиксируются аварии, ограни­чения, реги­страции или страховые случаи. Появились и сервисы, аккуму­лирующие и системати­зирующие всевозможные данные по каждой машине. Например, ПроАвто, который поддер­живает и развивает Авто.ру.

Увы, многие покупатели пренебрегают этим этапом при выборе авто­мобиля или пытаются собрать данные по интересу­ющему их авто­мобилю само­стоятельно. Действи­тельно, для человека, имеющего компьютер и ориенти­рующе­гося в интернете, не составит сложности сделать запрос к базам ГИБДД или ФССП (Федеральной службы судебных приставов). Вот только насколько полным будет полученный ответ?