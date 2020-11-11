Infiniti FX, которого боятся покупатели: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
Среди сотен тысяч машин, продающихся на вторичном рынке, есть особая категория — автомобили после серьёзных ДТП. Парадокс в том, что спрос на них даже выше предложения, за некоторыми экземплярами разве что очередь не стоит. У них есть свой, особенный покупатель, он действует по проверенному сценарию: купить битую машину – отремонтировать с минимальными затратами, придав ей товарный вид, и быстро продать человеку, не слишком хорошо разбирающемуся в автомобилях. После чего можно покупать следующую разбитую машину.
Но иногда такой «конвейер» даёт сбой — когда отремонтированная машина не желает продаваться. Слишком уж большим оказывается противоречие между её ценой и наспех проведённым ремонтом. И если сам факт перепродажи вызывает у многих покупателей настороженность, то «зависший» в этом состоянии автомобиль подозрителен вдвойне. Поэтому продавцы всячески скрывают непопулярность своего товара. Однако отчёты ПроАвто, которые готовит Авто.ру, способны вскрыть даже этот неприглядный факт.
Пример такой истории — сегодняшний герой рубрики «Не бит, не крашен», Infiniti FX второго поколения. Японский кроссовер — яркий, мощный и имеющий репутацию драйверского автомобиля, очень популярен на вторичном рынке. Так почему же этот FX 2013 года выпуска с экономичным дизельным мотором безуспешно продаётся уже больше месяца?
Возможно, всё дело в цене —
Фотографий в объявлении много, и нигде не видно следов некачественного ремонта или большего, чем заявлено в объявлении, пробега. Ну и продавец, конечно, нахваливает машину, обещая и идеальное состояние, и сервисную книжку — как подтверждение качественного и своевременного обслуживания.
Комментарий продавца
«Продаю свой любимый авто. Все в идеале. Сервисная книжка со всеми отметками. Торг у капота».
Но если открыть отчёт ПроАвто, то можно увидеть много интересного. Первая информация об автомобиле фиксируется в базах только спустя пять лет после его выпуска: весной 2018 года машину продаёт автосалон в Ростове-на-Дону. К тому моменту FX пробежал уже более
Автомобиль быстро нашёл покупателя и уехал на другой конец страны — за Урал. Однако там его полоса везения закончилась. Согласно данным ГИБДД, в начале 2019 года Infiniti попал в аварию, где была серьёзно разбита вся передняя часть кроссовера, а также пострадала его корма.
Спустя месяц страховая компания делает расчёт ремонта на два миллиона рублей! Ремонт премиального автомобиля дорогого стоит. Причём в списке деталей под замену фигурируют не только передние и боковые подушки безопасности, крылья, капот и бамперы, но и лонжероны – удар был сильным.
Позже, в ещё одном страховом расчёте, цифра и вовсе увеличивается до трёх миллионов. Тратить такие деньги на ремонт шестилетней машины владелец, видимо, не захотел — проще было купить новую. И дальше запускается схема, о которой мы рассказывали в начале. Автомобиль выставляют на торги битым и быстро покупают — всего через 4 дня.
Через пару месяцев, которые потребовались для поиска запчастей и ремонта, кроссовер всплывает уже в Москве. Он регистрируется на нового владельца и очень скоро… опять выставляется на Авто.ру. Описание в объявлении, кажется, максимально не соответствует действительности.
Комментарий продавца из прошлых объявлений
«Продаю своего верного друга. Ни разу не подвел за время эксплуатации. Машина с момента покупки была в одних руках. Подвеска не стучит и не гремит, масло не жрет. Сервисная книжка со всеми отметками. Готов к любым проверкам. Состояние идеальное. С продажей не тороплюсь — перекупов и салоны с площадками прошу не беспокоить. Отвечаю на звонки с 8 до 22».
Тут и «идеальное состояние», и «верный друг» (которого продают спустя месяц после регистрации), и «в одних руках» (владелец, напомним, третий), и – вишенка на торте! – с продажей машины автор объявления «не торопится». А самое интересное в этом предложении 2019 года — фотографии.
Узнаёте? Да, это те же самые фотографии, что приложены к текущему объявлению. Год назад желающих приобрести машину не нашлось – и вот Infiniti FX снова продают. Комментарий стал суше, а вот авария с гнутыми лонжеронами из прошлого никуда не делась.
И, видимо, её последствия заметны, раз машина пока ещё в продаже. Впрочем, ездить и разглядывать их лично, оказывается, совсем не обязательно — достаточно заглянуть в отчёт, полученный с помощью сервиса ПроАвто. Такой отчёт не только поможет сэкономить время и нервы, но и убережёт от лишних расходов в будущем.