Infiniti FX, которого боятся покупатели: о чём не рассказывает продавец

Среди сотен тысяч машин, продающихся на вторичном рынке, есть особая категория — автомо­били после серьёзных ДТП. Парадокс в том, что спрос на них даже выше предло­жения, за некоторыми экзем­плярами разве что очередь не стоит. У них есть свой, особенный покупатель, он действует по проверен­ному сценарию: купить битую машину – отремонти­ровать с минималь­ными затратами, придав ей товарный вид, и быстро продать человеку, не слишком хорошо разбира­юще­муся в автомо­билях. После чего можно покупать следующую разбитую машину.

Но иногда такой «конвейер» даёт сбой — когда отремонти­рованная машина не желает прода­ваться. Слишком уж большим оказыва­ется противо­речие между её ценой и наспех прове­дённым ремонтом. И если сам факт пере­продажи вызывает у многих покупателей насторожен­ность, то «зависший» в этом состоянии авто­мобиль подо­зрителен вдвойне. Поэтому продавцы всячески скрывают непопуляр­ность своего товара. Однако отчёты ПроАвто, которые готовит Авто.ру, способны вскрыть даже этот неприглядный факт.

Пример такой истории — сегодняшний герой рубрики «Не бит, не крашен», Infiniti FX второго поколения. Японский кроссовер — яркий, мощный и имеющий репутацию драйверского автомо­биля, очень популярен на вторичном рынке. Так почему же этот FX 2013 года выпуска с экономичным дизель­ным мотором безуспешно продаётся уже больше месяца?