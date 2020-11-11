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Infiniti FX, которого боятся покупатели: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Среди сотен тысяч машин, продающихся на вторичном рынке, есть особая категория — автомо­били после серьёзных ДТП. Парадокс в том, что спрос на них даже выше предло­жения, за некоторыми экзем­плярами разве что очередь не стоит. У них есть свой, особенный покупатель, он действует по проверен­ному сценарию: купить битую машину – отремонти­ровать с минималь­ными затратами, придав ей товарный вид, и быстро продать человеку, не слишком хорошо разбира­юще­муся в автомо­билях. После чего можно покупать следующую разбитую машину.

Но иногда такой «конвейер» даёт сбой — когда отремонти­рованная машина не желает прода­ваться. Слишком уж большим оказыва­ется противо­речие между её ценой и наспех прове­дённым ремонтом. И если сам факт пере­продажи вызывает у многих покупателей насторожен­ность, то «зависший» в этом состоянии авто­мобиль подо­зрителен вдвойне. Поэтому продавцы всячески скрывают непопуляр­ность своего товара. Однако отчёты ПроАвто, которые готовит Авто.ру, способны вскрыть даже этот неприглядный факт.

Пример такой истории — сегодняшний герой рубрики «Не бит, не крашен», Infiniti FX второго поколения. Японский кроссовер — яркий, мощный и имеющий репутацию драйверского автомо­биля, очень популярен на вторичном рынке. Так почему же этот FX 2013 года выпуска с экономичным дизель­ным мотором безуспешно продаётся уже больше месяца?

Возможно, всё дело в цене — 1 740 000 рублей. Это ближе к верхней границе предло­жений на дизельные рестай­линговые «Эф-Иксы», однако и пробег у машины всего 120 тысяч кило­метров — в большинстве объяв­лений цифры выше. А пере­чень оборудо­вания показывает, что у автомо­биля богатая комп­лектация. Да и выглядит этот кроссовер хорошо — в чёрном цвете, с бежевым салоном.

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Фотографий в объявлении много, и нигде не видно следов некаче­ственного ремонта или большего, чем заявлено в объяв­лении, пробега. Ну и продавец, конечно, нахвали­вает машину, обещая и идеальное состояние, и сервисную книжку — как подтверж­дение каче­ственного и свое­времен­ного обслуживания.

Комментарий продавца

«Продаю свой любимый авто. Все в идеале. Сервисная книжка со всеми отметками. Торг у капота».

Но если открыть отчёт ПроАвто, то можно увидеть много интересного. Первая информация об автомобиле фиксируется в базах только спустя пять лет после его выпуска: весной 2018 года машину продаёт автосалон в Ростове-на-Дону. К тому моменту FX пробежал уже более 70 тыс. км, и насколько безоблачными они были — неизвестно. Но и тогда крос­совер выглядел неплохо.

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Автомобиль быстро нашёл покупателя и уехал на другой конец страны — за Урал. Однако там его полоса везения закон­чилась. Согласно данным ГИБДД, в начале 2019 года Infiniti попал в аварию, где была серьёзно разбита вся передняя часть крос­совера, а также пострадала его корма.

Спустя месяц страховая компания делает расчёт ремонта на два милли­она рублей! Ремонт преми­ального автомо­биля дорогого стоит. Причём в списке деталей под замену фигурируют не только передние и боковые подушки безопас­ности, крылья, капот и бамперы, но и лонжероны – удар был сильным.

Позже, в ещё одном страховом расчёте, цифра и вовсе увели­чивается до трёх миллионов. Тратить такие деньги на ремонт шести­летней машины владелец, видимо, не захотел — проще было купить новую. И дальше запускается схема, о которой мы рассказы­вали в начале. Автомобиль выставляют на торги битым и быстро покупают — всего через 4 дня.

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Через пару месяцев, которые потребо­вались для поиска запчастей и ремонта, кроссовер всплывает уже в Москве. Он регистри­руется на нового владельца и очень скоро… опять выставляется на Авто.ру. Описание в объявлении, кажется, максимально не соответ­ствует действи­тельности.

Комментарий продавца из прошлых объявлений

«Продаю своего верного друга. Ни разу не подвел за время эксплуатации. Машина с момента покупки была в одних руках. Подвеска не стучит и не гремит, масло не жрет. Сервисная книжка со всеми отметками. Готов к любым проверкам. Состояние идеальное. С продажей не тороплюсь — перекупов и салоны с площадками прошу не беспокоить. Отвечаю на звонки с 8 до 22».

Тут и «идеальное состояние», и «верный друг» (которого продают спустя месяц после регистрации), и «в одних руках» (владелец, напомним, третий), и – вишенка на торте! – с продажей машины автор объявления «не торопится». А самое интересное в этом предложении 2019 года — фотографии.

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Узнаёте? Да, это те же самые фото­графии, что приложены к текущему объяв­лению. Год назад желающих приобрести машину не нашлось – и вот Infiniti FX снова продают. Коммен­тарий стал суше, а вот авария с гнутыми лонжеро­нами из прошлого никуда не делась.

И, видимо, её последствия заметны, раз машина пока ещё в продаже. Впрочем, ездить и разгляды­вать их лично, оказывается, совсем не обяза­тельно — достаточно заглянуть в отчёт, полученный с помощью сервиса ПроАвто. Такой отчёт не только поможет сэкономить время и нервы, но и убережёт от лишних расходов в будущем.

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