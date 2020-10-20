Mitsubishi Pajero с дыркой в истории: о чём не рассказал продавец

В истории любого подержанного автомобиля много ничем не примеча­тельных страниц: воскресные поездки на природу или в супер­маркет, ежедневные толкания в пробках и путеше­ствия на юг. Но далеко не каждый продавец готов рассказать о самых тёмных моментах в прошлом машины. За него это может сделать отчёт ПроАвто, информацию для которого Авто.ру собирает из множества независимых источников.

Каждую неделю в рубрике «Не бит, не крашен» мы находим машины, в истории которых оказы­ваются неприятные моменты. Наш сегодняшний герой — Mitsubishi Pajero, выпущенный в 2015 году.

Японский рамный внедорожник давно популярен в России, а потому подер­жанные экзем­пляры этого поколения или стоят довольно дорого, или имеют большой пробег. Но на одометре этой машины относи­тельно скромная цифра в 85 000 км, и ценник привлекатель­ный. Расчёт средней цены для аналогичных автомо­билей, сделанный Авто.ру, даёт цифру почти на 100 тысяч рублей больше. Продаёт машину автосалон, который обещает каждому покупателю в допол­нение комплект шин или другие подарки. Наконец, у этого Pajero хорошая комплектация — есть даже люк с электроприводом.