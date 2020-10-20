Учёт ДТП в России: как он работает и зачем его решили поменять

Mitsubishi Pajero с дыркой в истории: о чём не рассказал продавец

Разбор

Команда Авто.ру

В истории любого подержанного автомобиля много ничем не примеча­тельных страниц: воскресные поездки на природу или в супер­маркет, ежедневные толкания в пробках и путеше­ствия на юг. Но далеко не каждый продавец готов рассказать о самых тёмных моментах в прошлом машины. За него это может сделать отчёт ПроАвто, информацию для которого Авто.ру собирает из множества независимых источников. 

Каждую неделю в рубрике «Не бит, не крашен» мы находим машины, в истории которых оказы­ваются неприятные моменты. Наш сегодняшний герой — Mitsubishi Pajero, выпущенный в 2015 году. 

Японский рамный внедорожник давно популярен в России, а потому подер­жанные экзем­пляры этого поколения или стоят довольно дорого, или имеют большой пробег. Но на одометре этой машины относи­тельно скромная цифра в 85 000 км, и ценник привлекатель­ный. Расчёт средней цены для аналогичных автомо­билей, сделанный Авто.ру, даёт цифру почти на 100 тысяч рублей больше. Продаёт машину автосалон, который обещает каждому покупателю в допол­нение комплект шин или другие подарки. Наконец, у этого Pajero хорошая комплектация — есть даже люк с электроприводом.

Симпатично выглядит автомобиль и на фото­графиях – белый, с аккуратными алюмини­евыми подножками. Внутри – чёрная кожа и тёмный потолок. Некоторые огрехи заметит только профес­сионал или давний владелец такой же машины – зазоры и стыки кое-где не совсем ровные. Возможно, это просто фото­графии неудачные. Едем смотреть вживую?

1/9

Лучше не торопиться и сначала заглянуть в отчёт с историей этой машины. Уже по базовой бесплатной версии отчёта можно заподозрить что-то неладное. Действи­тельно, как указано в объявлении, в ПТС числятся всего два владельца – физиче­ские лица. Но только между периодами их владения обнаружился разрыв в полгода. Вопрос: куда пропали эти полгода и почему автомобиль в это время не эксплуатировался?

Уже в самом начале полной версии истории автомобиля есть записи, намекающие на правильный ответ: этот Pajero за пять лет жизни успел поучаст­вовать в трёх официально зареги­стриро­ванных авариях. А страховые компании подсчиты­вали ущерб даже четыре раза. На этом фоне подозрение на скрученный пробег кажется уже мелочью.

Впрочем, как показывает более детальное исследо­вание, имеющееся расхож­дение в пробегах в данном случае просто ошибка. Скорее всего, один из операторов, заносивших данные автомобиля в базу, допустил опечатку — так бывает.

А вот с авариями всё по-настоящему. Согласно собранной Авто.ру информации, машине не везло практически с момента продажи: первое ДТП случилось всего через полгода и четыре тысячи километров её эксплуатации. Судя по расчётам, пострадали капот, решётка радиатора, одна из фар. И хотя капот пред­лагалось заменить, стоимость ремонта была небольшой, в пределах 100 тысяч рублей.

Но ещё через полтора года Mitsibishi попадает в Тульской области во вторую, намного более серьёзную аварию. Обстоятель­ства ДТП привлекли даже внимание местной прессы (заметку можно найти в интернете), а его послед­ствия были трагическими.

Это объясняет, почему расчёт стоимости восстанов­ления Pajero провели только спустя почти год после аварии. Сумма получи­лась устрашающая — 1 400 000 рублей. В перечне деталей, которые требуется менять, есть такие пугающие пункты, как крыша, её стойки, балка моста, передняя панель и даже… моторный щит! А ведь именно там у Pajero выбит VIN.

1/3

Кажется, такой автомобиль можно только выкинуть. Но, как показывает отчёт ПроАвто, всё, что осталось от Mitsubishi, выставили на продажу на Авто.ру под восстанов­ление. Продавец скромно написал «Требуется замена крыши и дверей с левой стороны», однако прило­женные к объявлению фото­графии наглядно показы­вали весь масштаб повреждений.

1/4

Судя по тому, что через некоторое время регистрация Pajero в ГИБДД была прекращена, его останки всё-таки продали. А полу­годовая пауза потребо­валась на приве­дение автомобиля в транс­порта­бель­ное состояние. Тогда же, кстати, у него появился тот самый люк — на фото разбитой машины крыша цельно­металли­ческая, а на более свежих фото­графиях — уже с люком. Самое удивитель­ное: ещё не получив новую реги­страцию и госномера, внедорожник в третий раз попал в аварию.

К сожалению, её подробностей в базах данных нет. Но и без них восстанов­ленный Mitsubishi давно в категории «проблемных активов». Отчёт ПроАвто говорит, что второй владелец пытался продать внедорожник, описывая его как авто­мобиль в отличном и даже идеальном состоянии: в Авто.ру сохранилась пара прошлых объявлений. Но в итоге просто сдал машину в тот самый автосалон.

Комментарий продавца из прошлых объявлений

«Машинка в отличном состоянии, как внешне, так и технически, нареканий нет, все работает, комплектация достаточно хорошая с люком, можно сказать редкость)) Т.О проходил строго по регламенту, эксплуатирую бережно чисто. Торг уместен у капота. Более подробную информацию дам по телефону».

Вывод из этой истории простой. Покупатель, принимая решение и выкладывая немалую сумму, имеет право знать всю правду о прошлом машины, каким бы неприятным оно ни было. Получить эту информацию сегодня можно при помощи сервиса ПроАвто — подробный отчёт не только поможет сэкономить время, но и убережёт от лишних расходов в будущем.

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение