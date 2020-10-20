Mitsubishi Pajero с дыркой в истории: о чём не рассказал продавец
Команда Авто.ру
В истории любого подержанного автомобиля много ничем не примечательных страниц: воскресные поездки на природу или в супермаркет, ежедневные толкания в пробках и путешествия на юг. Но далеко не каждый продавец готов рассказать о самых тёмных моментах в прошлом машины. За него это может сделать отчёт ПроАвто, информацию для которого Авто.ру собирает из множества независимых источников.
Каждую неделю в рубрике «Не бит, не крашен» мы находим машины, в истории которых оказываются неприятные моменты. Наш сегодняшний герой — Mitsubishi Pajero, выпущенный в 2015 году.
Японский рамный внедорожник давно популярен в России, а потому подержанные экземпляры этого поколения или стоят довольно дорого, или имеют большой пробег. Но на одометре этой машины относительно скромная цифра в 85 000 км, и ценник привлекательный. Расчёт средней цены для аналогичных автомобилей, сделанный Авто.ру, даёт цифру почти на 100 тысяч рублей больше. Продаёт машину автосалон, который обещает каждому покупателю в дополнение комплект шин или другие подарки. Наконец, у этого Pajero хорошая комплектация — есть даже люк с электроприводом.
Симпатично выглядит автомобиль и на фотографиях – белый, с аккуратными алюминиевыми подножками. Внутри – чёрная кожа и тёмный потолок. Некоторые огрехи заметит только профессионал или давний владелец такой же машины – зазоры и стыки кое-где не совсем ровные. Возможно, это просто фотографии неудачные. Едем смотреть вживую?
Лучше не торопиться и сначала заглянуть в отчёт с историей этой машины. Уже по базовой бесплатной версии отчёта можно заподозрить что-то неладное. Действительно, как указано в объявлении, в ПТС числятся всего два владельца – физические лица. Но только между периодами их владения обнаружился разрыв в полгода. Вопрос: куда пропали эти полгода и почему автомобиль в это время не эксплуатировался?
Уже в самом начале полной версии истории автомобиля есть записи, намекающие на правильный ответ: этот Pajero за пять лет жизни успел поучаствовать в трёх официально зарегистрированных авариях. А страховые компании подсчитывали ущерб даже четыре раза. На этом фоне подозрение на скрученный пробег кажется уже мелочью.
Впрочем, как показывает более детальное исследование, имеющееся расхождение в пробегах в данном случае просто ошибка. Скорее всего, один из операторов, заносивших данные автомобиля в базу, допустил опечатку — так бывает.
А вот с авариями всё по-настоящему. Согласно собранной Авто.ру информации, машине не везло практически с момента продажи: первое ДТП случилось всего через полгода и четыре тысячи километров её эксплуатации. Судя по расчётам, пострадали капот, решётка радиатора, одна из фар. И хотя капот предлагалось заменить, стоимость ремонта была небольшой, в пределах 100 тысяч рублей.
Но ещё через полтора года Mitsibishi попадает в Тульской области во вторую, намного более серьёзную аварию. Обстоятельства ДТП привлекли даже внимание местной прессы (заметку можно найти в интернете), а его последствия были трагическими.
Это объясняет, почему расчёт стоимости восстановления Pajero провели только спустя почти год после аварии. Сумма получилась устрашающая —
Кажется, такой автомобиль можно только выкинуть. Но, как показывает отчёт ПроАвто, всё, что осталось от Mitsubishi, выставили на продажу на Авто.ру под восстановление. Продавец скромно написал «Требуется замена крыши и дверей с левой стороны», однако приложенные к объявлению фотографии наглядно показывали весь масштаб повреждений.
Судя по тому, что через некоторое время регистрация Pajero в ГИБДД была прекращена, его останки всё-таки продали. А полугодовая пауза потребовалась на приведение автомобиля в транспортабельное состояние. Тогда же, кстати, у него появился тот самый люк — на фото разбитой машины крыша цельнометаллическая, а на более свежих фотографиях — уже с люком. Самое удивительное: ещё не получив новую регистрацию и госномера, внедорожник в третий раз попал в аварию.
К сожалению, её подробностей в базах данных нет. Но и без них восстановленный Mitsubishi давно в категории «проблемных активов». Отчёт ПроАвто говорит, что второй владелец пытался продать внедорожник, описывая его как автомобиль в отличном и даже идеальном состоянии: в Авто.ру сохранилась пара прошлых объявлений. Но в итоге просто сдал машину в тот самый автосалон.
Комментарий продавца из прошлых объявлений
«Машинка в отличном состоянии, как внешне, так и технически, нареканий нет, все работает, комплектация достаточно хорошая с люком, можно сказать редкость)) Т.О проходил строго по регламенту, эксплуатирую бережно чисто. Торг уместен у капота. Более подробную информацию дам по телефону».
Вывод из этой истории простой. Покупатель, принимая решение и выкладывая немалую сумму, имеет право знать всю правду о прошлом машины, каким бы неприятным оно ни было. Получить эту информацию сегодня можно при помощи сервиса ПроАвто — подробный отчёт не только поможет сэкономить время, но и убережёт от лишних расходов в будущем.