Ford S-Max с пробегом, который не покупают: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
На Авто.ру предлагают подержанные автомобили на любой вкус — от спорткаров и внедорожников до микроавтобусов и пикапов. Какие-то машины продаются тысячами, по другим, не пользующимся популярностью, объявлений десятки, а то и вовсе единицы. Владельцы редких автомобилей — обычно фанаты конкретной модели, поэтому и описания продаваемых экземпляров пестрят восторженными оценками. Но так ли они на самом деле хороши? Действительно ли их эксплуатировали и обслуживали с любовью? И почему вдруг продают — может быть, из-за серьёзных проблем?
Раз в неделю мы находим объявления о продаже автомобилей, в прошлом которых есть тёмные страницы. Вытащить их на свет нам помогают отчёты ПроАвто, информацию для которых Авто.ру собирает из множества источников.
Сегодня в нашей рубрике – семейный Ford
Найденный нами экземпляр выглядит спокойнее
Комментарий продавца
«Всё в отличном состоянии, вложений не требует. Пройдены все ТО. Куплена не в кредит. Салоны и перекупов просьба не беспокоить».
На фотографиях в объявлении автомобиль действительно выглядит неплохо, хотя некоторые моменты при внимательном рассмотрении всё-таки смущают.
Заглядываем в отчёт ПроАвто. В бесплатной версии тревожных записей нет: три владельца, каждый сразу ставил автомобиль на учёт и относительно долго им пользовался. Юридических проблем с покупкой тоже вроде не ожидается.
Полная версия отчёта показывает, что пробег машины, скорее всего, истинный. Просто первый из трёх владельцев ездил редко или на короткие расстояния. Руль в данном случае не показатель: на автомобилях Ford тех лет он быстро начинает блестеть, хотя в целом кожа на нём стойкая.
Ездил первый владелец аккуратно, как и подобает семейному человеку. За 50 с лишним тысяч кэмэ на его счету только лёгкая авария с повреждением заднего крыла и бампера — если верить расчётам, которые делала страховая компания в далёком 2013 году.
Но уже через несколько месяцев после продажи второму владельцу
То ли и этих денег не хватало, чтобы вернуть
Впрочем, третий (он же, скорее всего, нынешний) владелец так не думал: битый автомобиль купили быстро. И за несколько месяцев восстановили. Вот только насколько качественно? Ведь сейчас его продают лишь немногим дороже тех восьмисот тысяч, что требовались на ремонт по расчётам страховой компании. И продают уже долго — более полугода. Даже для машин с изначально низким спросом, к которым можно отнести фордовский минивэн, это очень большой срок.
Конечно, далеко не все машины на Авто.ру в своей жизни обязательно попадали в серьёзные ДТП или даже в лёгкие аварии. Однако покупатель, принимая решение о покупке автомобиля, должен иметь максимум информации о его прошлом, каким бы оно ни было — трудным или, наоборот, безоблачным. Получить эту информацию можно с помощью сервиса ПроАвто — подробный отчёт не только поможет сэкономить вам время, но и убережёт от денежных потерь в будущем.