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Ford S-Max с пробегом, который не покупают: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

На Авто.ру предлагают подержанные автомо­били на любой вкус — от спорткаров и внедорож­ников до микро­автобусов и пикапов. Какие-то машины продаются тысячами, по другим, не пользующимся популяр­ностью, объявлений десятки, а то и вовсе единицы. Владельцы редких автомо­билей — обычно фанаты конкретной модели, поэтому и описания продаваемых экзем­пляров пестрят востор­женными оценками. Но так ли они на самом деле хороши? Действи­тельно ли их эксплуати­ровали и обслужи­вали с любовью? И почему вдруг продают — может быть, из-за серьёзных проблем? 

Раз в неделю мы находим объявления о продаже авто­мобилей, в прошлом которых есть тёмные страницы. Вытащить их на свет нам помогают отчёты ПроАвто, информацию для которых Авто.ру собирает из множества источников.

Сегодня в нашей рубрике – семейный Ford S-Max 2012 года выпуска. Поклонники любили этот минивэн за просторный и удобный салон, отличное шасси и яркую, даже по сегодняшним меркам, внешность.

Найденный нами экземпляр выглядит спокойнее из-за строгого цвета, но среди прочих «эс-максов», продаваемых на Авто.ру, он выделяется небольшим пробегом в 68 000 км — у большин­ства остальных машин этого поколения пробег в два-три раза больше. При этом цена автомобиля — средняя по рынку. И владелец утверждает, что этот S-Max пребывает «в отличном состоянии».

Комментарий продавца

«Всё в отличном состоянии, вложений не требует. Пройдены все ТО. Куплена не в кредит. Салоны и перекупов просьба не беспокоить».

На фотографиях в объявлении автомобиль действи­тельно выглядит неплохо, хотя некоторые моменты при вниматель­ном рас­смотрении всё-таки смущают. Во-пер­вых, нет ни одного кадра сзади – кроме открытого багажника. Во-вторых, у машины не очень ровные зазоры между бампером и фарами. Наконец, довольно потёртый руль — неужели пробег откровенно скручен?

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Заглядываем в отчёт ПроАвто. В бесплатной версии тревожных записей нет: три владельца, каждый сразу ставил авто­мобиль на учёт и относи­тельно долго им пользовался. Юридиче­ских проблем с покупкой тоже вроде не ожидается.

Полная версия отчёта показывает, что пробег машины, скорее всего, истинный. Просто первый из трёх владельцев ездил редко или на короткие рас­стояния. Руль в данном случае не показатель: на авто­мобилях Ford тех лет он быстро начинает блестеть, хотя в целом кожа на нём стойкая.

Ездил первый владелец аккуратно, как и подобает семейному человеку. За 50 с лишним тысяч кэмэ на его счету только лёгкая авария с повреж­дением заднего крыла и бампера — если верить расчётам, которые делала страховая компания в далёком 2013 году.

Но уже через несколько месяцев после продажи второму владельцу S-Max снова попадает в аварию, с повреж­дением переднего бампера, правого крыла и фары. Спустя ещё год случается очень серьёзное ДТП: список того, что нужно заменить или отремонти­ровать в автомобиле после аварии, занимает у страховщиков несколько страниц! Общая сумма расходов на восстанов­ление — 800 тысяч рублей.

То ли и этих денег не хватало, чтобы вернуть S-Max к жизни, то ли с их выплатой возникли проблемы. Или просто хозяин не захотел связываться с трудным и долгим ремонтом — но в итоге решил продать минивэн как есть. Благодаря этому мы теперь знаем, какими были последствия той аварии. А они были серьёзными: тут и разбитая подвеска, и сработавшие подушки безопас­ности, и кузов, на котором почти не осталось живого места.

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Впрочем, третий (он же, скорее всего, нынешний) владелец так не думал: битый авто­мобиль купили быстро. И за несколько месяцев восста­новили. Вот только насколько каче­ственно? Ведь сейчас его продают лишь немногим дороже тех восьмисот тысяч, что требо­вались на ремонт по расчётам страховой компании. И продают уже долго — более полугода. Даже для машин с изначально низким спросом, к которым можно отнести фордовский минивэн, это очень большой срок.

Конечно, далеко не все машины на Авто.ру в своей жизни обязательно попадали в серьёзные ДТП или даже в лёгкие аварии. Однако покупатель, принимая решение о покупке автомобиля, должен иметь максимум информации о его прошлом, каким бы оно ни было — трудным или, наоборот, безоблачным. Получить эту информацию можно с помощью сервиса ПроАвто — подробный отчёт не только поможет сэкономить вам время, но и убережёт от денежных потерь в будущем.

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