Ford S-Max с пробегом, который не покупают: о чём не рассказывает продавец

На Авто.ру предлагают подержанные автомо­били на любой вкус — от спорткаров и внедорож­ников до микро­автобусов и пикапов. Какие-то машины продаются тысячами, по другим, не пользующимся популяр­ностью, объявлений десятки, а то и вовсе единицы. Владельцы редких автомо­билей — обычно фанаты конкретной модели, поэтому и описания продаваемых экзем­пляров пестрят востор­женными оценками. Но так ли они на самом деле хороши? Действи­тельно ли их эксплуати­ровали и обслужи­вали с любовью? И почему вдруг продают — может быть, из-за серьёзных проблем?

Раз в неделю мы находим объявления о продаже авто­мобилей, в прошлом которых есть тёмные страницы. Вытащить их на свет нам помогают отчёты ПроАвто, информацию для которых Авто.ру собирает из множества источников.

Сегодня в нашей рубрике – семейный Ford S-Max 2012 года выпуска. Поклонники любили этот минивэн за просторный и удобный салон, отличное шасси и яркую, даже по сегодняшним меркам, внешность.