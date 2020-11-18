Новая Skoda Octavia: что сколько стоит и кто в конкурентах

Ford Focus с «жёлтой» историей: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Почти любой автомобиль рано или поздно попадает на вторичный рынок, и для следу­ющего владельца в его покупке всегда присут­ствует элемент лотереи. Что было у машины в прошлом: аварии, юридиче­ские санкции или, может быть, изнури­тельная работа в такси? Продавец об этом может умолчать умышленно или даже не догады­ваться о такой биографии авто­мобиля. Но способ узнать всю подноготную машины есть.

В нашем цикле «Не бит, не крашен» мы каждую неделю находим объявления о продаже автомо­билей, чья история кажется не до конца прозрачной. И при помощи отчётов ПроАвто, которые собирает Авто.ру, выясняем правду.

Очередной герой рубрики — Ford Focus третьего поколения в практичном кузове универсал. Комплектация далеко не макси­мальная, зато авто­мобиль свежий — уже после рестайлинга, и всего трёх лет от роду. Неброский цвет, ресурсный и наиболее надёжный 1,6-литровый 105-сильный мотор, механи­ческая коробка передач — указанный в объяв­лении пробег в 85 тыс. км для них совсем не критичен.

Цена в 525 000 рублей — далеко не самая низкая для Focus-универсала с «механикой». Однако все такие машины, что продаются дешевле, сплошь затянуты в жёлтую плёнку и имеют намного больший пробег. И где гарантия, что этот Ford в «бесплатном» белом цвете тоже не из их числа?

1/7

Надо сказать, что и на фото­графиях автомобиль не выглядит «конфеткой». В переднем бампере дыра, обивка багажника потёрта, дверь, похоже, красили: она отличается оттенком. Кроме того, в объяв­лении указаны два владельца по ПТС всего за три года.

Продавец, кстати, факт подкраски не отрицает. Но в остальном утверж­дает, что авто­мобиль в отличном состоянии — ходовая «на пять», двигатель работает ровно, коробка пере­ключается без рывков. В общем, мечта покупателя, а не машина.

Комментарий продавца

«Форд Фокус 3 рестайлинг. Большой вместительный семейный автомобиль в отличном состоянии. Два хозяина, ПТС оригинал. Пробег родной. Есть пару окрасов. В комплектации 2 подушки безопасности, ГУР, передние стеклоподъёмники, кондиционер, аудиосистема, abs, esp, помощь при трогании, подогрев и регулировка зеркал заднего вида, подогрев заднего стекла. На отличном ходу, коробка переключает без рывков, двигатель работает ровно, ходовая на 5».

Заглянем в отчёт ПроАвто. Там уже в краткой форме, которую можно открыть в объяв­лении одним кликом, видно, что первым собствен­ником было юридиче­ское лицо. Уж не таксопарк ли? И снова, как в других объявле­ниях из «Не бит, не крашен», обнаружи­вается перерыв в регистрации автомо­биля — почему-то он стоял без номеров больше года!

Ответы на все вопросы даёт полная версия отчёта. На предмет угона, ареста или залога проблем нет. Как не отмечено и ограни­чений регистраци­онных действий. Но сразу после покупки на этот Ford Focus была оформ­лена лицензия такси и даже получены жёлтые номера.

Дальше – больше. В первый же год универсал попадает в ДТП, в резуль­тате которого повреж­дения получают оба бампера и все кузовные детали по правому боку. Расчёт страховой компании приговари­вает к замене переднее крыло, бампер и обе двери — всего на сумму до 150 тыс. рублей. А ещё из расчёта мы узнаём, что уже тогда пробег авто­мобиля был почти 82 тысячи кило­метров. Что, впрочем, для столичного такси далеко не рекорд.

И есть вероятность, что нынешние 85 тысяч — это действи­тельно «родной» пробег этой машины. Просто потому, что после той аварии она почти не ездила. Ford, по известной только таксопарку причине, не стали ремонти­ровать, а бросили где-то на территории.

Листая отчёт ниже, можно увидеть ещё два объявления о продаже авто­мобиля, которые ранее публико­вались на Авто.ру. Первое в конце 2019-го, а второе — в середине 2020 года. В обоих машина продаётся (точнее, пере­продаётся) битой. Кузовных деталей не хватает, и почему-то в каждом объявлении разных.

1/7

Это странно, ведь судя по фото, жизненно важные органы универсала в аварии не пострадали — его должны были оперативно восстановить и снова «выпустить на линию». Авто­мобиль, купленный в такси, предназ­начен приносить деньги, а не висеть на балансе мёртвым грузом. Или мы не знаем про этот Focus ещё чего-то важного — причину, по которой он почти два года оставался в разбитом состоянии.

Тут, кстати, вылезает ещё один недостаток подер­жанных автомобилей из такси: в отчёте ПроАвто отсут­ствует история обслужи­вания универсала. Что объяснимо: многие пере­возчики предпочитают делать ТО и ремонты собствен­ными силами. Во-первых, так дешевле: работы производятся без дилерской наценки, да и на фирменных запчастях можно сэкономить. А во-вторых, исключаются «утечки информации», невыгодные для будущей продажи подер­жанного таксомотора.

Ведь собственные механики могут не только сделать ТО без дилерских очередей, но и «удержать в узде» показатели одометра — чтобы к моменту продажи автомо­биля они не отпугивали будущих покупате­лей. Этот Focus сей корпора­тивный «лайфхак», скорее всего, миновал, но досто­верно узнать правду, увы, вряд ли удастся.

В итоге весьма привлекатель­ный на первый взгляд Ford при более тщательном рассмотре­нии оказался не самым удачным предло­жением на рынке. Зачем платить за бывшее такси, да ещё с аварийным прошлым, на сотню-полторы тысяч больше, чем за такой же Focus, с которого честно не стали сдирать жёлтую плёнку?

Мы уверены: покупатель имеет право знать всю правду о прошлом пусть даже самой неблаго­приятной машины. Получить эту информацию можно при помощи сервиса ПроАвто — подробный отчёт не только поможет сэкономить время и нервы, но и убережёт от лишних расходов в будущем.

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение