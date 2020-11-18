Ford Focus с «жёлтой» историей: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
Почти любой автомобиль рано или поздно попадает на вторичный рынок, и для следующего владельца в его покупке всегда присутствует элемент лотереи. Что было у машины в прошлом: аварии, юридические санкции или, может быть, изнурительная работа в такси? Продавец об этом может умолчать умышленно или даже не догадываться о такой биографии автомобиля. Но способ узнать всю подноготную машины есть.
В нашем цикле «Не бит, не крашен» мы каждую неделю находим объявления о продаже автомобилей, чья история кажется не до конца прозрачной. И при помощи отчётов ПроАвто, которые собирает Авто.ру, выясняем правду.
Очередной герой рубрики — Ford Focus третьего поколения в практичном кузове универсал. Комплектация далеко не максимальная, зато автомобиль свежий — уже после рестайлинга, и всего трёх лет от роду. Неброский цвет, ресурсный и наиболее надёжный 1,6-литровый 105-сильный мотор, механическая коробка передач — указанный в объявлении пробег в
Цена в 525 000 рублей — далеко не самая низкая для Focus-универсала с «механикой». Однако все такие машины, что продаются дешевле, сплошь затянуты в жёлтую плёнку и имеют намного больший пробег. И где гарантия, что этот Ford в «бесплатном» белом цвете тоже не из их числа?
Надо сказать, что и на фотографиях автомобиль не выглядит «конфеткой». В переднем бампере дыра, обивка багажника потёрта, дверь, похоже, красили: она отличается оттенком. Кроме того, в объявлении указаны два владельца по ПТС всего за три года.
Продавец, кстати, факт подкраски не отрицает. Но в остальном утверждает, что автомобиль в отличном состоянии — ходовая «на пять», двигатель работает ровно, коробка переключается без рывков. В общем, мечта покупателя, а не машина.
Комментарий продавца
«Форд Фокус 3 рестайлинг. Большой вместительный семейный автомобиль в отличном состоянии. Два хозяина, ПТС оригинал. Пробег родной. Есть пару окрасов. В комплектации 2 подушки безопасности, ГУР, передние стеклоподъёмники, кондиционер, аудиосистема, abs, esp, помощь при трогании, подогрев и регулировка зеркал заднего вида, подогрев заднего стекла. На отличном ходу, коробка переключает без рывков, двигатель работает ровно, ходовая на 5».
Заглянем в отчёт ПроАвто. Там уже в краткой форме, которую можно открыть в объявлении одним кликом, видно, что первым собственником было юридическое лицо. Уж не таксопарк ли? И снова, как в других объявлениях из «Не бит, не крашен», обнаруживается перерыв в регистрации автомобиля — почему-то он стоял без номеров больше года!
Ответы на все вопросы даёт полная версия отчёта. На предмет угона, ареста или залога проблем нет. Как не отмечено и ограничений регистрационных действий. Но сразу после покупки на этот Ford Focus была оформлена лицензия такси и даже получены жёлтые номера.
Дальше – больше. В первый же год универсал попадает в ДТП, в результате которого повреждения получают оба бампера и все кузовные детали по правому боку. Расчёт страховой компании приговаривает к замене переднее крыло, бампер и обе двери — всего на сумму до 150 тыс. рублей. А ещё из расчёта мы узнаём, что уже тогда пробег автомобиля был почти 82 тысячи километров. Что, впрочем, для столичного такси далеко не рекорд.
И есть вероятность, что нынешние 85 тысяч — это действительно «родной» пробег этой машины. Просто потому, что после той аварии она почти не ездила. Ford, по известной только таксопарку причине, не стали ремонтировать, а бросили где-то на территории.
Листая отчёт ниже, можно увидеть ещё два объявления о продаже автомобиля, которые ранее публиковались на Авто.ру. Первое в конце 2019-го, а второе — в середине 2020 года. В обоих машина продаётся (точнее, перепродаётся) битой. Кузовных деталей не хватает, и почему-то в каждом объявлении разных.
Это странно, ведь судя по фото, жизненно важные органы универсала в аварии не пострадали — его должны были оперативно восстановить и снова «выпустить на линию». Автомобиль, купленный в такси, предназначен приносить деньги, а не висеть на балансе мёртвым грузом. Или мы не знаем про этот Focus ещё чего-то важного — причину, по которой он почти два года оставался в разбитом состоянии.
Тут, кстати, вылезает ещё один недостаток подержанных автомобилей из такси: в отчёте ПроАвто отсутствует история обслуживания универсала. Что объяснимо: многие перевозчики предпочитают делать ТО и ремонты собственными силами. Во-первых, так дешевле: работы производятся без дилерской наценки, да и на фирменных запчастях можно сэкономить. А во-вторых, исключаются «утечки информации», невыгодные для будущей продажи подержанного таксомотора.
Ведь собственные механики могут не только сделать ТО без дилерских очередей, но и «удержать в узде» показатели одометра — чтобы к моменту продажи автомобиля они не отпугивали будущих покупателей. Этот Focus сей корпоративный «лайфхак», скорее всего, миновал, но достоверно узнать правду, увы, вряд ли удастся.
В итоге весьма привлекательный на первый взгляд Ford при более тщательном рассмотрении оказался не самым удачным предложением на рынке. Зачем платить за бывшее такси, да ещё с аварийным прошлым, на сотню-полторы тысяч больше, чем за такой же Focus, с которого честно не стали сдирать жёлтую плёнку?
Мы уверены: покупатель имеет право знать всю правду о прошлом пусть даже самой неблагоприятной машины. Получить эту информацию можно при помощи сервиса ПроАвто — подробный отчёт не только поможет сэкономить время и нервы, но и убережёт от лишних расходов в будущем.