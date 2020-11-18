Ford Focus с «жёлтой» историей: о чём не рассказывает продавец

Почти любой автомобиль рано или поздно попадает на вторичный рынок, и для следу­ющего владельца в его покупке всегда присут­ствует элемент лотереи. Что было у машины в прошлом: аварии, юридиче­ские санкции или, может быть, изнури­тельная работа в такси? Продавец об этом может умолчать умышленно или даже не догады­ваться о такой биографии авто­мобиля. Но способ узнать всю подноготную машины есть.

В нашем цикле «Не бит, не крашен» мы каждую неделю находим объявления о продаже автомо­билей, чья история кажется не до конца прозрачной. И при помощи отчётов ПроАвто, которые собирает Авто.ру, выясняем правду.