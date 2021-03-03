Hyundai Creta, ремонт которой оказался дороже её самой: что скрывает продавец

Согласно данным ГИБДД, в этот раз была разбита передняя часть машины. Насколько серьёзно – увы, мы уже не узнаем. Второй хозяин сам, без обращения в страховую компанию, отремонтировал машину и ездил на ней после этого больше года. А потом долго продавал — и всё-таки нашёл покупателя на юге, в городе Черкесск.

Третий владелец быстро разобрался в том, что приобрёл, – следующее объявление с этим Hyundai появилось на Авто.ру спустя всего 3 месяца после пере­регистрации машины. Но продать он её не может до сих пор – несмотря на низкую цену, умеренный пробег и обещания отличного состояния. И дело, как нам видится, вовсе не в удалённости продавца от Москвы и других крупных городов. Просто следы двух аварий скрыть трудно – особенно когда автомобиль недорогой и из-за этого бюджет на его ремонт сильно ограничен.

Ну и покупатель сегодня намного грамотнее, чем три года назад. У тех, кто подбирает себе подержанный автомобиль, есть мощный инструмент, позволяющий отсеивать экзем­пляры с тёмным прошлым, – отчёты ПроАвто. Восполь­зоваться им просто — достаточно ввести VIN или госномер в специальную форму на Авто.ру, чтобы узнать всю историю машины.