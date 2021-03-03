Hyundai Creta, ремонт которой оказался дороже её самой: что скрывает продавец
Команда Авто.ру
В рубрику «Не бит, не крашен» часто попадают автомобили премиум-сегмента, имеющих тёмное прошлое. И это легко объяснимо: чем выше цена, тем выше ставки. Но и в масс-маркете недобросовестные продавцы тоже есть — потому что бюджетные машины тоже становятся участниками аварий. Не выбрасывать же их после этого…
Такие автомобили обычно выкупают, восстанавливают и потом продают — с пометкой «не битый, не крашеный». Только экономят на ремонте ещё больше, чем в «премиуме», чтобы все эти манипуляции имели смысл.
Наша новая история — про Hyundai Creta 2017 года выпуска. Модель популярная, автомобиль свежий, в не самой мощной и дорогой, но довольно привлекательной версии — с полным приводом и механической коробкой передач.
Пробег в 33 000 км вполне приемлемый для трёхлетней машины, как и цена 880 000 рублей. Это самая дешёвая Creta среди десятков себе подобных — того же возраста и комплектации. Причём продавец утверждает, что и состояние машины «отличное».
Комментарий продавца
«Машина в идеальном состоянии. Возможен обмен»
Но если обратиться к сервису отчётов ПроАвто, которые собирает Авто.ру из множества источников, то быстро выяснится, что этот автомобиль не самое лучшее предложение. Во-первых, из отчёта видно, что продавец не второй, как утверждает, а уже третий владелец, хотя бюджетные автомобили обычно меняют хозяев реже, чем дорогие.
Во-вторых, в ГИБДД по автомобилю зафиксировано сразу два ДТП. А ещё – участие в аукционе битых автомобилей! Даже фотография оттуда имеется. Она, правда, плохого качества — на фото видно только разбитый пластик переднего бампера и что-то непонятное в районе правого заднего колеса. Но из-за мелких повреждений машины обычно на аукцион не отправляют.
Схемы, составленные сотрудниками ГИБДД, дают потенциальному покупателю Креты куда больше поводов для беспокойства. Первая авария произошла уже через полтора месяца после продажи новой машины. В ней кроссовер был разбит «по кругу» – среди повреждённых внешних деталей значатся все крылья и бамперы, капот, крышка багажника.
После этого ДТП машина и всплыла на аукционе. По следам аварии страховыми экспертами было сделано сразу два расчёта стоимости ремонта. Список деталей и работ в них примерно одинаковый, так что в первом просто случилась ошибка в цифрах — куда-то потерялся один нолик. А вот второй расчёт выглядит вполне корректным. Согласно ему, на восстановление машины требовалось 1 100 000 рублей — больше, чем эта Creta стоит сейчас!
Сумма не кажется преувеличенной, ведь в расчёте фигурируют не только внешние кузовные детали, но и работы на стапеле с ремонтом лонжеронов, заменой деталей подвески и радиаторов. А «тянуть» что бюджетный кроссовер, что премиальный — затраты времени, труда и денег примерно одинаковые.
Неудивительно, что первый владелец, не успев даже толком обкатать автомобиль, от него избавился. Объявление о продаже сохранилось на Авто.ру.
Из него мы узнаём, что Creta лишилась не только переднего бампера, но и серьёзно пострадала сзади. Тем не менее автомобиль купили, как-то восстановили и спустя восемь месяцев продали второму зарегистрированному владельцу — уже в Ростовской области. Однако тот буквально повторил «подвиг» первого: всего через 2 месяца кроссовер снова попал в аварию!
Согласно данным ГИБДД, в этот раз была разбита передняя часть машины. Насколько серьёзно – увы, мы уже не узнаем. Второй хозяин сам, без обращения в страховую компанию, отремонтировал машину и ездил на ней после этого больше года. А потом долго продавал — и всё-таки нашёл покупателя на юге, в городе Черкесск.
Третий владелец быстро разобрался в том, что приобрёл, – следующее объявление с этим Hyundai появилось на Авто.ру спустя всего 3 месяца после перерегистрации машины. Но продать он её не может до сих пор – несмотря на низкую цену, умеренный пробег и обещания отличного состояния. И дело, как нам видится, вовсе не в удалённости продавца от Москвы и других крупных городов. Просто следы двух аварий скрыть трудно – особенно когда автомобиль недорогой и из-за этого бюджет на его ремонт сильно ограничен.
Ну и покупатель сегодня намного грамотнее, чем три года назад. У тех, кто подбирает себе подержанный автомобиль, есть мощный инструмент, позволяющий отсеивать экземпляры с тёмным прошлым, – отчёты ПроАвто. Воспользоваться им просто — достаточно ввести VIN или госномер в специальную форму на Авто.ру, чтобы узнать всю историю машины.