Итоги-2020: что изменилось в жизни российских водителей

Chrysler 300C, который больше ремонтировался, чем ездил: о чём не расскажет продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Костяк российского вторичного рынка составляют машины, которые и новыми продавались в статусе бест­селлеров. Но на Авто.ру много и других моделей — например, не пользовав­шихся в своё время серьёзным спросом. Объявлений по каждой из них не тысячи и даже не сотни, зато среди них можно найти интересные варианты, которые могут ждать своего нового владельца неделями или даже месяцами.

Но даже несмотря на редкость и востребованность только среди фанатов, выбирать подобную машину надо очень внимательно, тщательно изучая её прошлое, историю обслуживания и возможные подводные камни. Хороший инструмент для этого – отчёты ПроАвто, которые готовит Авто.ру по данным из многочисленных источников. И сегодня с их помощью мы изучим очередную машину из нашей регулярной рубрики «Не бит, не крашен» — стильный седан из Америки Chrysler 300C.

Модель второго поколения хоть и не выглядит такой же брутальной, как её предшественник – но всё равно машина «на любителя». Однако и ему есть чем привлечь поклонников. Пять с лишним метров длины, мощный и надёжный атмосферный двигатель, затянутый в кожу салон. И вот этот экземпляр 2012 года с двухцветным интерьером ещё и предлагают дешевле европейских или японских одноклассников – всего за 1 350 000 рублей.

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Хотя несколько моментов в объявлении смущают сразу. Во-первых, продавец скрыл на фото номерные знаки, а это значит, что указанный VIN может принадлежать другой машине. Во-вторых, в объявлении очень мало фотографий, поэтому оценить по ним, например, состояние салона, не получится. В-третьих, всё описание роскошного Крайслера продавец уместил в скудные 4 слова.

Комментарий продавца

«Машина в хорошем и ухоженном состоянии».

Ещё в объявлении указано не менее трёх владельцев, а главное: у седана заявлен пробег в 70 000 км, что для его возраста слишком мало. Может быть, продавец указал только тот километраж, который намотал лично он? Или пробег был изменён? Заглянем в отчёт ПроАвто.

Собственников у машины действительно зарегистрировано трое. Вот только между вторым и третьим был перерыв аж в четыре года! Где же находился белый Chrysler всё это время?

Не менее интересны данные от страховых компаний. Судя по ним, этому седану в принципе не повезло с водителями, и больше половины своей жизни он провёл в кузовном сервисе или где-то у него под забором, в ожидании восстанов­ления. За период 2013–2015 года в отчёте значатся сразу 4 расчёта стоимости ремонта, и все на весьма внушитель­ные суммы.

Причём началась полоса невезения ещё при первом владельце: он (или ему) серьёзно разбил переднюю часть автомобиля. В списке на замену значатся не только кузовные панели, но и множество узлов и деталей подвески, рулевое управление, радиаторы. Итого, на 400 000 рублей. Похоже, что разбира­тель­ство с поиском виновных было сложным и долгим – спустя год расчёт делали снова. С примерно теми же деталями, но уже на 600 000 рублей. И всё это время Chrysler не мог пере­двигаться по дорогам самостоятельно.

После первой аварии автомобиль восстановили – это понятно по тому, что спустя полгода страховая оплачивала ещё и лёгкое повреждение переднего бампера. И даже продали второму владельцу. Но «полоса невезения» для машины на этом не закончилась. 

Не прошло и года, как седан снова попал в аварию. И опять Chrysler 300C оказался с разбитым передком. Только в этот раз повреждения были серьёзнее – в длиннющем списке от страховщиков уже значатся и лонжероны, плюс работы на стапеле. А только новых запчастей автомобилю надо на 1 300 000 рублей!

Вскоре после этого Chrysler снимают с учёта, и он на долгие четыре года пропадает «с радаров». Возможно, машину списала «в тотал» страховая компания. Или у владельца не хватало средств на её восстанов­ление, и он снял 300С с учёта, чтобы утилизировать. А может, просто бросил где-то во дворе до лучших времён.

Но — о чудо! — Chrysler воскрес. Ну, как воскрес... В рубрике «Не бит, не крашен» вы уже видели много объявлений о продаже разбитых автомо­билей или их же, но уже после ремонта. А этот седан сначала купили разбитым, а потом перепродали прямо в процессе восстановления!

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На фото автомобиль ещё без двигателя и других агрегатов, но уже с вытянутыми или поменянными лонжеронами. А остальные картинки дают представление, каким седан был до того, как за него взялись кузовщики. Но окончательно восстанавливать машину они почему-то не стали. Это сделали уже другие — по данным Авто.ру, Chrysler-конструктор купили буквально влёт.

А вот на полностью отремонтированный 300С покупателей найти пока не удаётся. В истории Авто.ру есть объявление о его продаже, датированное мартом 2020-го – с теми же фотографиями и более оптимистичным описанием. Но, очевидно, оно не помогло.

Комментарий продавца из прошлых объявлений

«серия LUXURY.

Прекрасный белый конь ищет нового хозяина.

Есть всё, кроме люка +2 комплекта колёс (зима michelin, шипы, R20-1 сезон, состояние отличное и лето goodyear-родные, состояние так себе). Не прокуренный салон. В хорошем состоянии»

Теперь Chrysler выставили снова, однако даже начавшийся осенью ажиотаж на вторичном рынке не спасает американский седан от статуса «неликвида». Похоже, что его история видна не только в отчётах ПроАвто, но и при более-менее внимательном осмотре самой машины — и даже тем, кто поленился зайти на Авто.ру и ввести VIN в специальную форму. Она, например, есть в конце этого текста. Просмотрев полученный отчёт, уже несложно поверить в 70 тысяч километров пробега за восемь лет. Очень уж трудными были эти восемь лет для автомобиля.

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