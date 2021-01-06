Chrysler 300C, который больше ремонтировался, чем ездил: о чём не расскажет продавец

Костяк российского вторичного рынка составляют машины, которые и новыми продавались в статусе бест­селлеров. Но на Авто.ру много и других моделей — например, не пользовав­шихся в своё время серьёзным спросом. Объявлений по каждой из них не тысячи и даже не сотни, зато среди них можно найти интересные варианты, которые могут ждать своего нового владельца неделями или даже месяцами.

Но даже несмотря на редкость и востребованность только среди фанатов, выбирать подобную машину надо очень внимательно, тщательно изучая её прошлое, историю обслуживания и возможные подводные камни. Хороший инструмент для этого – отчёты ПроАвто, которые готовит Авто.ру по данным из многочисленных источников. И сегодня с их помощью мы изучим очередную машину из нашей регулярной рубрики «Не бит, не крашен» — стильный седан из Америки Chrysler 300C.