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Cadillac с авариями и пробелами в регистрации: о чём не расскажет продавец

Разбор

Команда Авто.ру

В Журнале Авто.ру мы часто рассказываем про авто­мобили, которые отлично сохрани­лись, несмотря на преклонный возраст — благодаря малому пробегу и большой любви их владельцев. Для такой техники даже придумали отдельный термин — «капсулы времени». И порой продают её по цене новой или дороже.

Но далеко не всякую пожилую машину со скромными цифрами на одометре можно отнести к этой категории. Маленький пробег может свидетель­ствовать и о серьёзных проблемах — при покупке такого авто­мобиля нельзя терять бдитель­ности. Он тоже может оказаться героем рубрики «Не бит, не крашен».

Например, как этот Cadillac CTS 2011 года выпуска. За десять лет, если верить объявлению, он проехал всего 65 000 км. Не «капсула», конечно, но и до серьёзного износа агрегатов ещё очень далеко. Однако на фото­графиях седан не выглядит совсем уж «новым».

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Бросается в глаза передний бампер, отличающийся по цвету. Однако владелец и не скрывает, что он красился — из-за «мелких дефектов». Но в остальном обещает превосходное состояние салона, исправность агрегатов и вообще — «авто­мобиль выходного дня». Оттого и продаёт свой CTS по цене, близкой к верхней планке рынка.

Комментарий продавца

«Автомобиль в превосходном состоянии, небольшой пробег. Имелась течь рейки. Летом красил бампер и переднее крыло, имелись небольшие дефекты.

В придачу отдам комплект летней резины. Полный привод, салон в отличном состоянии. Дополнительно устанавливал радиатор охлаждения АКПП , тк у них есть болезнь. Большую часть времени автомобиль стоит, 3 машина. Торг незначительный на месте, обмен на кабриолет, а так же на что - то необычное рассмотрю с удовольствием».

Однако найти покупателя на американский седан не удаётся уже почти два месяца. Только ли высокий ценник и невысокая популярность модели в целом тому причина? Или у машины с пробегом 65 000 км уже есть серьёзные проблемы? Посмотрим в отчёт ПроАвто, в котором Авто.ру собирает всевозможные данные по автомобилям.

Первый неприятный сюрприз мы видим в перечне владельцев. Нынешний продавец CTS — третий по счёту, поэтому поручиться за истин­ность пробега уже вряд ли может. Но куда тревожнее другое: первый владелец использовал Cadillac меньше года, а потом авто­мобиль больше четырёх лет вообще не был зареги­стрирован в ГИБДД! И точного ответа, почему так произошло, нет. В те годы авто­мобиль­ные базы данных только формиро­вались и сведения в них неполные. Однако обычно такие перерывы означают аварию, долгое восстанов­ление и последующие попытки продажи.

Впрочем, нельзя исключать и ошибку с датами в базе ГИБДД. Косвенное, но не менее тревожное подтверж­дение тому — расчёты ремонтов от страховых компаний, сделанные в 2015–2016 годах. Причём в одном из них фигурируют панель задка и бампер, в других — двери и крыло по левой стороне. А заодно... подушки и ремни безопас­ности, колёсные диски, облицовки боковых стоек… Суммы в расчётах немаленькие — до 900 000 рублей.

Как бы там ни было, в 2017 году у CTS появляется второй владелец, но череда ДТП и расчётов ремонтов по ним не прекращается. Согласно данным ГИБДД за тот год с небольшим, в который Cadillac снова имеет регистрацию, он трижды попадает в аварии.

Самой серьёзной, очевидно, оказывается третья из них: в списке повреждений, записанных инспектором, значатся смещение силового агрегата и переднего моста. И в этот раз мы знаем, как это было на самом деле, потому что страховая компания списала седан «в тотал» и выставила останки на продажу — на Авто.ру сохранилось объявление.

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На фотографиях видно сильно разбитый передок машины, покорёженные радиаторы, действи­тельно сместившийся силовой агрегат. А ещё… целый салон! Очевидно, при прошлых ремонтах кто-то сэкономил и вместо подушек безопас­ности поставил на Cadillac муляжи.

Удивительно, но и в таком виде CTS не почил в бозе — его история отправилась на новый круг. Перерыв в реги­страции (на этот раз почти трёхлетний), ремонт — и объяв­ление о продаже, с которого мы начали наш рассказ. Где продавец сказал правду, пожалуй, только о пробеге. Он действи­тельно небольшой — потому что большую часть своей жизни Cadillac провёл в разбитом виде.

Но даже с 65 тысячами на одометре выдать CTS за «капсулу времени», очевидно, не получается. И не только из-за много­численных ремонтов кузова. Подтвердить красивую «легенду» недобросовестному продавцу не даёт сервис ПроАвто — ведь узнать правду можем не только мы, но и любой, кто заинтересуется американ­ским седаном с небольшим пробегом. Или любым другим авто­мобилем — даже тем, что не продаётся сейчас на Авто.ру. Достаточно ввести его VIN или госномер в специальную форму на нашем сайте.

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