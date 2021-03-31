Cadillac с авариями и пробелами в регистрации: о чём не расскажет продавец

Первый неприятный сюрприз мы видим в перечне владельцев. Нынешний продавец CTS — третий по счёту, поэтому поручиться за истин­ность пробега уже вряд ли может. Но куда тревожнее другое: первый владелец использовал Cadillac меньше года, а потом авто­мобиль больше четырёх лет вообще не был зареги­стрирован в ГИБДД! И точного ответа, почему так произошло, нет. В те годы авто­мобиль­ные базы данных только формиро­вались и сведения в них неполные. Однако обычно такие перерывы означают аварию, долгое восстанов­ление и последующие попытки продажи.

Впрочем, нельзя исключать и ошибку с датами в базе ГИБДД. Косвенное, но не менее тревожное подтверж­дение тому — расчёты ремонтов от страховых компаний, сделанные в 2015–2016 годах. Причём в одном из них фигурируют панель задка и бампер, в других — двери и крыло по левой стороне. А заодно... подушки и ремни безопас­ности, колёсные диски, облицовки боковых стоек… Суммы в расчётах немаленькие — до 900 000 рублей.