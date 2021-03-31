Cadillac с авариями и пробелами в регистрации: о чём не расскажет продавец
Команда Авто.ру
В Журнале Авто.ру мы часто рассказываем про автомобили, которые отлично сохранились, несмотря на преклонный возраст — благодаря малому пробегу и большой любви их владельцев. Для такой техники даже придумали отдельный термин — «капсулы времени». И порой продают её по цене новой или дороже.
Но далеко не всякую пожилую машину со скромными цифрами на одометре можно отнести к этой категории. Маленький пробег может свидетельствовать и о серьёзных проблемах — при покупке такого автомобиля нельзя терять бдительности. Он тоже может оказаться героем рубрики «Не бит, не крашен».
Например, как этот Cadillac CTS 2011 года выпуска. За десять лет, если верить объявлению, он проехал всего 65 000 км. Не «капсула», конечно, но и до серьёзного износа агрегатов ещё очень далеко. Однако на фотографиях седан не выглядит совсем уж «новым».
Бросается в глаза передний бампер, отличающийся по цвету. Однако владелец и не скрывает, что он красился —
Комментарий продавца
«Автомобиль в превосходном состоянии, небольшой пробег. Имелась течь рейки. Летом красил бампер и переднее крыло, имелись небольшие дефекты.
В придачу отдам комплект летней резины. Полный привод, салон в отличном состоянии. Дополнительно устанавливал радиатор охлаждения АКПП , тк у них есть болезнь. Большую часть времени автомобиль стоит, 3 машина. Торг незначительный на месте, обмен на кабриолет, а так же на что - то необычное рассмотрю с удовольствием».
Однако найти покупателя на американский седан не удаётся уже почти два месяца. Только ли высокий ценник и невысокая популярность модели в целом тому причина? Или у машины с пробегом 65 000 км уже есть серьёзные проблемы? Посмотрим в отчёт ПроАвто, в котором Авто.ру собирает всевозможные данные по автомобилям.
Первый неприятный сюрприз мы видим в перечне владельцев. Нынешний продавец CTS — третий по счёту, поэтому поручиться за истинность пробега уже вряд ли может. Но куда тревожнее другое: первый владелец использовал Cadillac меньше года, а потом автомобиль больше четырёх лет вообще не был зарегистрирован в ГИБДД! И точного ответа, почему так произошло, нет. В те годы автомобильные базы данных только формировались и сведения в них неполные. Однако обычно такие перерывы означают аварию, долгое восстановление и последующие попытки продажи.
Впрочем, нельзя исключать и ошибку с датами в базе ГИБДД. Косвенное, но не менее тревожное подтверждение тому — расчёты ремонтов от страховых компаний, сделанные в 2015–2016 годах. Причём в одном из них фигурируют панель задка и бампер, в других — двери и крыло по левой стороне. А заодно... подушки и ремни безопасности, колёсные диски, облицовки боковых стоек… Суммы в расчётах немаленькие — до 900 000 рублей.
Как бы там ни было, в 2017 году у CTS появляется второй владелец, но череда ДТП и расчётов ремонтов по ним не прекращается. Согласно данным ГИБДД за тот год с небольшим, в который Cadillac снова имеет регистрацию, он трижды попадает в аварии.
Самой серьёзной, очевидно, оказывается третья из них: в списке повреждений, записанных инспектором, значатся смещение силового агрегата и переднего моста. И в этот раз мы знаем, как это было на самом деле, потому что страховая компания списала седан «в тотал» и выставила останки на продажу — на Авто.ру сохранилось объявление.
На фотографиях видно сильно разбитый передок машины, покорёженные радиаторы, действительно сместившийся силовой агрегат. А ещё… целый салон! Очевидно, при прошлых ремонтах кто-то сэкономил и вместо подушек безопасности поставил на Cadillac муляжи.
Удивительно, но и в таком виде CTS не почил в бозе — его история отправилась на новый круг. Перерыв в регистрации (на этот раз почти трёхлетний), ремонт — и объявление о продаже, с которого мы начали наш рассказ. Где продавец сказал правду, пожалуй, только о пробеге. Он действительно небольшой — потому что большую часть своей жизни Cadillac провёл в разбитом виде.
Но даже с 65 тысячами на одометре выдать CTS за «капсулу времени», очевидно, не получается. И не только