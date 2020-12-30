BMW X6 с пробегом по Европе и авариями в истории: о чём не расскажет продавец
Команда Авто.ру
Конец года — время подводить какие-нибудь итоги. В нашей рубрике «Не бит, не крашен» они, надо признать, неутешительные. Машины, в истории которых мы регулярно находим тёмные пятна, показывают, что российский вторичный рынок пока далёк от цивилизованного. Имея опыт и некоторое везение, купить хорошую подержанную машину, конечно же, можно. Но и шансы обнаружить автомобиль, прошлое которого наполнено загадками и тёмными эпизодами, тоже вполне реальны, увы.
Однако Авто.ру делает всё, чтобы у недобросовестных продавцов оставалось как можно меньше возможностей обмануть покупателя, стараясь превратить отечественную «вторичку» в безопасное и прозрачное пространство для покупателей. Покупатели должны располагать максимумом технической, юридической и финансовой информации о любой машине, выставленной на продажу. И наиболее эффективный инструмент для получения такой информации – отчёты ПроАвто.
Сегодня с их помощью мы разбираемся в прошлом BMW X6 2009 года выпуска, который продают за
Учитывая возраст, пробег кажется реальным и говорит в пользу честности продавца. Да и выглядит кроссовер, на первый взгляд, неплохо, если не брать в расчёт заметную на фотографиях китайскую резину. Её наличие намекает на то, что машину целенаправленно готовили к продаже. А общие планы и комментарий к объявлению недвусмысленно говорят о том, что владелец не стал сам заниматься этим сам и просто сдал автомобиль на комиссию в автосалон, торгующий подержанными машинами.
Комментарий продавца
«Вниманиe!!! Aвтoцентp Альянс Гарант гaрaнтирует юpидичеcкую чистоту на вce cвoи aвтoмобили 100% !!!
Авто в идеaльнoм cоcтoянии,сaлoн чиcтый и не прoкуренный !!!
BMW X6 XDRIVE 30D
ДИЗЕЛЬ 235 Л.С , ДОНАЛОГОВЫЙ !!!
РАСХОД 9 ЛИТРОВ НА 100км !!!
КУЗОВ АВТО БЕЗ ВМЯТИН И ПОТЁРТОСТЕЙ !!!
РОДНОЙ ПРОБЕГ !!!
ДВИГАТЕЛЬ,АКПП,ХОДОВАЯ всё в ОТЛИЧНОМ состоянии !!!
(масла,фильтра и остальные расходники ЗАМЕНЕНЫ)
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА НОВАЯ !!!»
Судя по описанию, у этого BMW X6 было всего два владельца, а сам он в идеальном состоянии. Двигатель – надёжный дизель, для которого 200 тысяч пробега – далеко не предел и не путёвка на «капиталку». При правильной, конечно, эксплуатации. Но почему продажей вроде бы хорошего автомобиля занимается автосалон, а не сам владелец? Давайте заглянем в отчёт ПроАвто в поисках ответов.
Первый «звоночек» раздаётся уже на списке владельцев. Во-первых, в ГИБДД машину зарегистрировали только в 2012 году, спустя три года после выпуска. Версий, почему так случилось, может быть две. Первая – фантастическая: этот BMW X6 три года простоял в салоне новым. Но кто поверит, что за это время не нашлось покупателя на столь харизматичную модель? Вторая – реалистичная: первые три года кроссовер провёл где-нибудь в Европе. Например, в Германии. А значит, к счётчику владельцев можно приплюсовать как минимум единичку. Возможно, стоит что-то прибавить в уме и к 200 тысячам на одометре.
Смотрим дальше: что у этого «икс-шестого» с историей аварий?
В отчёте нашёлся расчёт стоимости ремонта от страховой компании на 100 000 рублей, датированный 2016 годом. Там упомянуты замена правого переднего крыла и ремонт двери. Кроме этого, машина побывала ещё в двух зарегистрированных ДТП. И если в декабре 2017 года дело обошлось пустяшными царапинами на заднем бампере, то в мае
Листаем отчёт ещё на страницу вниз. И находим доказательство разрушительных последствий майской аварии 2018 года, которые заставили владельца избавиться от машины. Спустя полгода после ДТП Х6 выставили на продажу на Авто.ру в битом виде.
Причём, судя по описанию, владелец сначала думал сам отремонтировать автомобиль и даже купил кое-какие подержанные детали для замены. Но затем понял, что качественное восстановление потребует слишком больших затрат. На фотографиях хорошо видно, что при аварии сработало несколько подушек безопасности. А это значит, что удар был сильным и наверняка не прошёл даром для быстрой и мощной машины. А вот покупателя всё это, очевидно, не смутило: объявление провисело на Авто.ру всего два дня. Но надёжно сохранилось в истории автомобиля.
Комментарий продавца из прошлых объявлений
«Немецкой сборки, ездил один, обслуживал в М-сервисе, все агрегаты в полном порядке. Комплектация хорошая. Приобрёл: капот (в цвет), руль (с подушкой, отличное состояние), торпеда (с подушкой). Стоит на учете. Доки в порядке. Без торга».
Кстати, этот комментарий подтверждает версию о заграничном прошлом автомобиля в первые три года. Дело в том, что BMW X6 для российского рынка в 2009 году собирали на заводе Автотор в Калининграде. А продавец пишет «немецкой сборки», очевидно имея в виду производство на заводе BMW в Спартанбурге (США).
В общем, этот Х6 восстановили и придали ему товарный вид — например, на фотографиях хорошо видно, что у кроссовера перешит руль. Спасибо, что пробег не стали скручивать до слишком привлекательных значений — возможно потому, что сделать это на современных BMW непросто.
Дальше ему, уже без помощи Авто.ру, нашли другого владельца, а может, просто ездили — но недолго. Спустя год BMW X6 снова продаётся — через автосалон. И знаете — мы опять опоздали! В процессе подготовки этого расследования, спустя всего несколько дней после подачи объявления, кроссовер кто-то купил. Всё-таки любят у нас «икс-шестые» — даже изрядно поездившие, но в любом возрасте требующие недешёвого обслуживания.
Остаётся надеяться, что для нового владельца этот Х6 не станет котом в мешке, который в скором времени выпрыгнет и заставит его пожалеть о покупке. А ведь покупатель мог бы сэкономить не только время при осмотре машин, но и, возможно, избежать финансовых затрат. Для этого надо совсем немного – открыть Авто.ру и ввести в специальную форму (она есть и в конце этой статьи) VIN или госномер интересующего вас автомобиля. Причём необязательно даже, чтобы он продавался на Авто.ру: сервис ПроАвто готов собрать информацию по любой машине, которая эксплуатируется в России.