Бросить всё и запустить таксопарк: личный опыт

BMW X6 с пробегом по Европе и авариями в истории: о чём не расскажет продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Конец года — время подводить какие-нибудь итоги. В нашей рубрике «Не бит, не крашен» они, надо признать, неутешитель­ные. Машины, в истории которых мы регулярно находим тёмные пятна, показывают, что российский вторичный рынок пока далёк от цивилизо­ванного. Имея опыт и некоторое везение, купить хорошую подер­жанную машину, конечно же, можно. Но и шансы обнаружить автомобиль, прошлое которого наполнено загадками и тёмными эпизодами, тоже вполне реальны, увы.

Однако Авто.ру делает всё, чтобы у недобро­совестных продавцов оставалось как можно меньше возмож­ностей обмануть покупателя, стараясь превратить отече­ственную «вторичку» в безопасное и прозрачное простран­ство для покупате­лей. Покупатели должны располагать максимумом технической, юридической и финансовой информации о любой машине, выставленной на продажу. И наиболее эффективный инструмент для получения такой информации – отчёты ПроАвто.

Сегодня с их помощью мы разбираемся в прошлом BMW X6 2009 года выпуска, который продают за 1 390 000 рублей. Цена не самая высокая или низкая по рынку, но вполне адекватная цифрам на одометре, на котором значится 200 тысяч км.

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Учитывая возраст, пробег кажется реальным и говорит в пользу честности продавца. Да и выглядит кроссовер, на первый взгляд, неплохо, если не брать в расчёт заметную на фото­графиях китайскую резину. Её наличие намекает на то, что машину целе­направленно готовили к продаже. А общие планы и комментарий к объявлению недвусмыс­ленно говорят о том, что владелец не стал сам заниматься этим сам и просто сдал автомобиль на комиссию в автосалон, торгующий подер­жанными машинами.

Комментарий продавца

«Вниманиe!!! Aвтoцентp Альянс Гарант гaрaнтирует юpидичеcкую чистоту на вce cвoи aвтoмобили 100% !!!

Авто в идеaльнoм cоcтoянии,сaлoн чиcтый и не прoкуренный !!!

BMW X6 XDRIVE 30D

ДИЗЕЛЬ 235 Л.С , ДОНАЛОГОВЫЙ !!!

РАСХОД 9 ЛИТРОВ НА 100км !!!

КУЗОВ АВТО БЕЗ ВМЯТИН И ПОТЁРТОСТЕЙ !!!

РОДНОЙ ПРОБЕГ !!!

ДВИГАТЕЛЬ,АКПП,ХОДОВАЯ всё в ОТЛИЧНОМ состоянии !!!

(масла,фильтра и остальные расходники ЗАМЕНЕНЫ)

ЗИМНЯЯ РЕЗИНА НОВАЯ !!!»

Судя по описанию, у этого BMW X6 было всего два владельца, а сам он в идеальном состоянии. Двигатель – надёжный дизель, для которого 200 тысяч пробега – далеко не предел и не путёвка на «капиталку». При правильной, конечно, эксплу­атации. Но почему продажей вроде бы хорошего авто­мобиля занимается автосалон, а не сам владелец? Давайте заглянем в отчёт ПроАвто в поисках ответов.

Первый «звоночек» раздаётся уже на списке владельцев. Во-первых, в ГИБДД машину зарегистри­ровали только в 2012 году, спустя три года после выпуска. Версий, почему так случилось, может быть две. Первая – фанта­стическая: этот BMW X6 три года простоял в салоне новым. Но кто поверит, что за это время не нашлось покупателя на столь харизма­тичную модель? Вторая – реалистичная: первые три года кроссовер провёл где-нибудь в Европе. Например, в Германии. А значит, к счётчику владельцев можно приплюсовать как минимум единичку. Возможно, стоит что-то прибавить в уме и к 200 тысячам на одометре.

Смотрим дальше: что у этого «икс-шестого» с историей аварий?

В отчёте нашёлся расчёт стоимости ремонта от страховой компании на 100 000 рублей, датиро­ванный 2016 годом. Там упомянуты замена правого переднего крыла и ремонт двери. Кроме этого, машина побывала ещё в двух зареги­стриро­ванных ДТП. И если в декабре 2017 года дело обошлось пустяшными царапинами на заднем бампере, то в мае 2018-го первый владелец машины (то есть, как мы выяснили, как минимум второй) разбил её по-настоящему. Сильный удар пришёлся в левую часть «морды», от чего пострадало сразу пять внешних кузовных деталей. Не исключено, что повредилась и силовая структура кузова.

Листаем отчёт ещё на страницу вниз. И находим доказатель­ство разруши­тельных последствий майской аварии 2018 года, которые заставили владельца избавиться от машины. Спустя полгода после ДТП Х6 выставили на продажу на Авто.ру в битом виде.

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Причём, судя по описанию, владелец сначала думал сам отремонти­ровать автомобиль и даже купил кое-какие подер­жанные детали для замены. Но затем понял, что качественное восстанов­ление потребует слишком больших затрат. На фото­графиях хорошо видно, что при аварии сработало несколько подушек безопас­ности. А это значит, что удар был сильным и наверняка не прошёл даром для быстрой и мощной машины. А вот покупателя всё это, очевидно, не смутило: объявление провисело на Авто.ру всего два дня. Но надёжно сохранилось в истории автомобиля.

Комментарий продавца из прошлых объявлений

«Немецкой сборки, ездил один, обслуживал в М-сервисе, все агрегаты в полном порядке. Комплектация хорошая. Приобрёл: капот (в цвет), руль (с подушкой, отличное состояние), торпеда (с подушкой). Стоит на учете. Доки в порядке. Без торга».

Кстати, этот комментарий подтверждает версию о заграничном прошлом авто­мобиля в первые три года. Дело в том, что BMW X6 для россий­ского рынка в 2009 году собирали на заводе Автотор в Калинин­граде. А продавец пишет «немецкой сборки», очевидно имея в виду производство на заводе BMW в Спартанбурге (США).

В общем, этот Х6 восстановили и придали ему товарный вид — например, на фото­графиях хорошо видно, что у кроссовера перешит руль. Спасибо, что пробег не стали скручивать до слишком привлекатель­ных значений — возможно потому, что сделать это на современных BMW непросто.

Дальше ему, уже без помощи Авто.ру, нашли другого владельца, а может, просто ездили — но недолго. Спустя год BMW X6 снова продаётся — через автосалон. И знаете — мы опять опоздали! В процессе подготовки этого расследо­вания, спустя всего несколько дней после подачи объявления, кроссовер кто-то купил. Всё-таки любят у нас «икс-шестые» — даже изрядно поездившие, но в любом возрасте требующие недешёвого обслуживания.

Остаётся надеяться, что для нового владельца этот Х6 не станет котом в мешке, который в скором времени выпрыгнет и заставит его пожалеть о покупке. А ведь покупатель мог бы сэкономить не только время при осмотре машин, но и, возможно, избежать финансовых затрат. Для этого надо совсем немного – открыть Авто.ру и ввести в специальную форму (она есть и в конце этой статьи) VIN или госномер интересующего вас авто­мобиля. Причём необязательно даже, чтобы он продавался на Авто.ру: сервис ПроАвто готов собрать информацию по любой машине, которая эксплу­атируется в России.

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