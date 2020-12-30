BMW X6 с пробегом по Европе и авариями в истории: о чём не расскажет продавец

Конец года — время подводить какие-нибудь итоги. В нашей рубрике «Не бит, не крашен» они, надо признать, неутешитель­ные. Машины, в истории которых мы регулярно находим тёмные пятна, показывают, что российский вторичный рынок пока далёк от цивилизо­ванного. Имея опыт и некоторое везение, купить хорошую подер­жанную машину, конечно же, можно. Но и шансы обнаружить автомобиль, прошлое которого наполнено загадками и тёмными эпизодами, тоже вполне реальны, увы.

Однако Авто.ру делает всё, чтобы у недобро­совестных продавцов оставалось как можно меньше возмож­ностей обмануть покупателя, стараясь превратить отече­ственную «вторичку» в безопасное и прозрачное простран­ство для покупате­лей. Покупатели должны располагать максимумом технической, юридической и финансовой информации о любой машине, выставленной на продажу. И наиболее эффективный инструмент для получения такой информации – отчёты ПроАвто.