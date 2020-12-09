BMW X3, который ходил по рукам: о чём не рассказывает продавец

В рубрике «Не бит, не крашен» мы каждую неделю находим объявления о продаже подер­жанных машин, владельцы которых пытаются скрыть тёмные страницы из истории своих автомо­билей. Но бывает и так, что в этом нет злого умысла — продавец может и сам не знать о проблемах из прошлого. Просто потому, что они случились задолго до того, как он сам приобрёл машину.

Зато отчёты ПроАвто, данные для которых Авто.ру собирает из множества источников, знают и показы­вают многое из того, что могло покрыться пылью времён. Пример — герой нового выпуска, BMW X3 2011 года выпуска, который продают за 1 245 000 рублей.