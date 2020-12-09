В России опять поменяли водительские права: как именно и зачем

BMW X3, который ходил по рукам: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

В рубрике «Не бит, не крашен» мы каждую неделю находим объявления о продаже подер­жанных машин, владельцы которых пытаются скрыть тёмные страницы из истории своих автомо­билей. Но бывает и так, что в этом нет злого умысла — продавец может и сам не знать о проблемах из прошлого. Просто потому, что они случились задолго до того, как он сам приобрёл машину.

Зато отчёты ПроАвто, данные для которых Авто.ру собирает из множества источников, знают и показы­вают многое из того, что могло покрыться пылью времён. Пример — герой нового выпуска, BMW X3 2011 года выпуска, который продают за 1 245 000 рублей.

Кроссовер поколения F25 любим поклонниками баварской марки, а этот экзем­пляр оснащён дизельным двигателем, который считается более надёжным и практичным, чем бензиновые версии. Пробег автомо­биля составляет 137 000 км — не самый маленький по рынку. Зато в него верится больше, чем в заявля­емые другими продавцами 60–80 тыс. км — с учётом того, что машине уже исполнилось девять лет. К тому же на фото­графиях этот Х3 выглядит неплохо, особенно для своего возраста.

1/6

Цена кроссовера не самая низкая по рынку — скорее, средняя. Комплектация тоже не самая богатая (без руля с кнопками и климат-контроля), зато есть такая полезная вещь, как предпусковой подогрева­тель. Этот авто­мобиль продаётся в Сибири, где сильный мороз — повсе­дневные зимние будни. Кроме того, продавец даёт в подарок два комплекта хороших шин (зимние и летние). Ну и, конечно, обещает отличное состояние машины.

Комментарий продавца

«В отличном состоянии, динамичный, надёжный и экономный автомобиль. Салон кожа цвет черный , потолок алькантра чёрный, парктроники перед зад, адаптивный свет, старт-стоп, и т. д.  На хорошей зимней резине нокиан хакапелита7( Run Flat) . Летняя резина ( новая) в подарок. Предпусковой подогреваель с GSM модулем».

Вот только как он может быть в нём уверен? Всего, что было в жизни этого BMW, продавец знать не может, потому что он уже четвёртый его владелец! Причём из девяти прожитых кроссовером лет владеет им только последние два с половиной года. И раз так, лучше не полагаться на заверения, а заглянуть в отчёт ПроАвто.

Из отчёта видно, что самым неаккуратным из владельцев был тот, который купил кроссовер новым. Всего через несколько месяцев ему пришлось обращаться за возмеще­нием в страховую компанию — судя по перечню деталей под замену, удар пришёлся на передний правый угол кузова. Спустя год — ещё один расчёт, на этот раз на новый капот. В 2014 году обошлось без аварий, по страховке поменяли только лобовое стекло. А ещё через год с небольшим случилось самое серьёзное ДТП — страховая компания насчитала уже больше миллиона рублей ущерба!

Что произошло в конце 2015 года, можно отчасти понять по данным из базы ГИБДД. Там значатся две аварии, но, по факту, это явно одно и то же происше­ствие — такие накладки в полицейских данных тех лет случались. Согласно им, у машины снова пострадал передний бампер и вся левая сторона кузова.

Здесь покупателю повезёт: битый автомобиль выставили «как есть» на продажу на Авто.ру, поэтому сервис бережно сохранил объявление. На фото­графиях видно, что у кроссовера не только ободрана боковина, но и буквально «с мясом» вырвана подвеска переднего левого колеса.

1/3

Сейчас уже неизвестно, сам первый владелец избавился от потеряв­шего товарный вид транс­портного средства или его списала страховая компания. Одно понятно точно: Х3, пробежавший к тому моменту уже 80 000 км, купили, отремонти­ровали и даже немного на нём поездили. Но очень скоро второй владелец решил избавиться от приобре­тения — и мы снова видим объявление на Авто.ру.

Однако продать уже изрядно потрёпанный жизнью кроссовер оказалось непросто; запись в ПТС о третьем по счёту владельце появилась только год спустя. Да и тот накатался быстро — много­страдальный «Икс-третий» вскоре снова появляется на Авто.ру, но теперь уже в трейд-ин отделе крупного дилера.

И все эти жизненные перипетии происходят с BMW не в Сибири, а в Москве — лишь в записях о большом ДТП значится Рязанская область. Нетрудно пред­ставить, что (скорее всего) было дальше. Сибиряк, приехавший в столицу в поисках подер­жанного автомобиля, зашёл в дилерский центр, где ему пред­ложили этот Х3 «с гарантией юридиче­ской чистоты» и дилерской диагно­стикой. Она не выявила серьёзных неисправ­ностей. Пробег у машины на тот момент едва перевалил за 100 тыс. км, а толщиномер не показал запредельных значений, ведь крыло, дверь, капот при восстанов­лении наверняка были заменены новыми. И нынешний, четвёртый по счёту, владелец был уверен, что нашёл удачный вариант.

Вывод прост. Покупая подер­жанный авто­мобиль, тем более после нескольких владельцев, стоит потратить совсем немного времени и денег на покупку и изучение отчёта ПроАвто — чтобы узнать о возможных инцидентах с машиной в прошлом. Ведь это в некоторых случаях поможет избежать и многих проблем с автомобилем в будущем.

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение