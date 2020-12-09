BMW X3, который ходил по рукам: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
В рубрике «Не бит, не крашен» мы каждую неделю находим объявления о продаже подержанных машин, владельцы которых пытаются скрыть тёмные страницы из истории своих автомобилей. Но бывает и так, что в этом нет злого умысла — продавец может и сам не знать о проблемах из прошлого. Просто потому, что они случились задолго до того, как он сам приобрёл машину.
Зато отчёты ПроАвто, данные для которых Авто.ру собирает из множества источников, знают и показывают многое из того, что могло покрыться пылью времён. Пример — герой нового выпуска, BMW X3 2011 года выпуска, который продают за 1 245 000 рублей.
Кроссовер поколения F25 любим поклонниками баварской марки, а этот экземпляр оснащён дизельным двигателем, который считается более надёжным и практичным, чем бензиновые версии. Пробег автомобиля составляет
Цена кроссовера не самая низкая по рынку — скорее, средняя. Комплектация тоже не самая богатая (без руля с кнопками и климат-контроля), зато есть такая полезная вещь, как предпусковой подогреватель. Этот автомобиль продаётся в Сибири, где сильный мороз — повседневные зимние будни. Кроме того, продавец даёт в подарок два комплекта хороших шин (зимние и летние). Ну и, конечно, обещает отличное состояние машины.
Комментарий продавца
«В отличном состоянии, динамичный, надёжный и экономный автомобиль. Салон кожа цвет черный , потолок алькантра чёрный, парктроники перед зад, адаптивный свет, старт-стоп, и т. д. На хорошей зимней резине нокиан хакапелита7( Run Flat) . Летняя резина ( новая) в подарок. Предпусковой подогреваель с GSM модулем».
Вот только как он может быть в нём уверен? Всего, что было в жизни этого BMW, продавец знать не может, потому что он уже четвёртый его владелец! Причём из девяти прожитых кроссовером лет владеет им только последние два с половиной года. И раз так, лучше не полагаться на заверения, а заглянуть в отчёт ПроАвто.
Из отчёта видно, что самым неаккуратным из владельцев был тот, который купил кроссовер новым. Всего через несколько месяцев ему пришлось обращаться за возмещением в страховую компанию — судя по перечню деталей под замену, удар пришёлся на передний правый угол кузова. Спустя год — ещё один расчёт, на этот раз на новый капот. В 2014 году обошлось без аварий, по страховке поменяли только лобовое стекло. А ещё через год с небольшим случилось самое серьёзное ДТП — страховая компания насчитала уже больше миллиона рублей ущерба!
Что произошло в конце 2015 года, можно отчасти понять по данным из базы ГИБДД. Там значатся две аварии, но, по факту, это явно одно и то же происшествие — такие накладки в полицейских данных тех лет случались. Согласно им, у машины снова пострадал передний бампер и вся левая сторона кузова.
Здесь покупателю повезёт: битый автомобиль выставили «как есть» на продажу на Авто.ру, поэтому сервис бережно сохранил объявление. На фотографиях видно, что у кроссовера не только ободрана боковина, но и буквально «с мясом» вырвана подвеска переднего левого колеса.
Сейчас уже неизвестно, сам первый владелец избавился от потерявшего товарный вид транспортного средства или его списала страховая компания. Одно понятно точно: Х3, пробежавший к тому моменту уже
Однако продать уже изрядно потрёпанный жизнью кроссовер оказалось непросто; запись в ПТС о третьем по счёту владельце появилась только год спустя. Да и тот накатался быстро — многострадальный «Икс-третий» вскоре снова появляется на Авто.ру, но теперь уже в трейд-ин отделе крупного дилера.
И все эти жизненные перипетии происходят с BMW не в Сибири, а в Москве — лишь в записях о большом ДТП значится Рязанская область. Нетрудно представить, что (скорее всего) было дальше. Сибиряк, приехавший в столицу в поисках подержанного автомобиля, зашёл в дилерский центр, где ему предложили этот Х3 «с гарантией юридической чистоты» и дилерской диагностикой. Она не выявила серьёзных неисправностей. Пробег у машины на тот момент едва перевалил за 100 тыс. км, а толщиномер не показал запредельных значений, ведь крыло, дверь, капот при восстановлении наверняка были заменены новыми. И нынешний, четвёртый по счёту, владелец был уверен, что нашёл удачный вариант.
Вывод прост. Покупая подержанный автомобиль, тем более после нескольких владельцев, стоит потратить совсем немного времени и денег на покупку и изучение отчёта ПроАвто — чтобы узнать о возможных инцидентах с машиной в прошлом. Ведь это в некоторых случаях поможет избежать и многих проблем с автомобилем в будущем.