Audi Q7, который остался без подвески после ДТП: о чём не рассказывает продавец

Профессионалы, занимающиеся подбором подер­жанных машин, скептически относятся к дорогим премиальным автомо­билям «в возрасте». Потому что их статус и изначально высокая цена совсем не гарантируют надёжности. Скорее наоборот — сложная конструкция и мощные двигатели требуют немалых затрат на обслужи­вание и ремонт. На которые уже не готовы владельцы этих изрядно поездивших и с годами подеше­вевших экзем­пляров. Поэтому такие машины зачастую продаются в плачевном техническом состоянии и по ценам, сравнимым с автомо­билями более низких классов. И продаются долго.

Но сегодняшний герой нашей рубрики «Не бит, не крашен», кажется, идёт на рекорд. Этот Audi Q7 2012 года выпуска пытаются продать уже почти год! Что же с ним не так? Попробуем найти ответ с помощью сервиса ПроАвто, в котором по VIN или госномеру автомобиля можно узнать многие интересные страницы его прошлого.