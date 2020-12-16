Audi Q7, который остался без подвески после ДТП: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
Профессионалы, занимающиеся подбором подержанных машин, скептически относятся к дорогим премиальным автомобилям «в возрасте». Потому что их статус и изначально высокая цена совсем не гарантируют надёжности. Скорее наоборот — сложная конструкция и мощные двигатели требуют немалых затрат на обслуживание и ремонт. На которые уже не готовы владельцы этих изрядно поездивших и с годами подешевевших экземпляров. Поэтому такие машины зачастую продаются в плачевном техническом состоянии и по ценам, сравнимым с автомобилями более низких классов. И продаются долго.
Но сегодняшний герой нашей рубрики «Не бит, не крашен», кажется, идёт на рекорд. Этот Audi Q7 2012 года выпуска пытаются продать уже почти год! Что же с ним не так? Попробуем найти ответ с помощью сервиса ПроАвто, в котором по VIN или госномеру автомобиля можно узнать многие интересные страницы его прошлого.
На первый взгляд, это неплохой вариант. Практичный и надёжный дизельный двигатель,
Комментарий продавца
«Хорошее состояние,s-line,7 мест,все вопросы по телефону».
Пробег, правда, не самый маленький –
Да и на фото этот «Ку-седьмой» выглядит вполне ещё бодрячком. Так что же отталкивает покупателей? Ведь не белый же цвет и не тот факт, что его продают в 400 километрах от столицы. Заглянем в отчёт ПроАвто?
В первых строках мы видим, что у люксового кроссовера действительно было два владельца, причём первый из них ездил на машине почти шесть лет. Ещё в отчёте фигурирует ДТП, случившееся в 2016 году. Но, судя по данным из баз ГИБДД, серьёзных последствий оно не имело.
На осмотр к страховым компаниям этот автомобиль тоже не заезжал – по крайней мере, расчёты стоимости ремонта для этого Q7 отсутствуют. Но это вовсе не означает, что аварий не было. Листаем отчёт дальше… и находим объявление 2018 года о продаже разбитого Audi!
Что произошло с кроссовером на дороге, понять уже сложно. Его кузов пострадал со всех сторон, но главное — подвеска машины была буквально разгромлена. Что спереди, что сзади. А в случае с Q7 её ремонт очень недёшев.
Однако, по данным Авто.ру, в таком виде Audi буквально оторвали с руками – автомобиль продали меньше чем за час. А потом… перепродали. Спустя всего месяц этот Q7 снова выставляется на Авто.ру, теперь в Нижнем Новгороде. Ещё битый, но уже «на ходу». Перекупщик придал кроссоверу более товарный вид — поставил на колёса, заменил некоторые кузовные детали, восстановил салон.
В общем, постарался приуменьшить последствия аварии. Причём не только «в металле», но и в описании автомобиля. В частности, в предыдущем объявлении видно, что с правой стороны шторки безопасности тоже сработали.
Комментарий продавца из прошлых объявлений
«Продаю Ауди Q7 после дтп на ходу, повреждения видны на фото, один хозяин. ПТС выдан в декабре 12 г. Безопасность сработала левая сторона, первое дтп, комплектация s-line. Возможен торг»
Но и с таким резюме Q7 на Авто.ру не задержался — его продали за день. И отремонтировали уже окончательно. Возможно, даже более-менее качественно. Анализ дат говорит о том, что это сделал нынешний владелец, который после этого ездил на кроссовере ещё два года. Кроме того, на фотографиях видно, что он поменял сиденья или обивку на них.
Но есть вероятность, что следы той аварии всё-таки видны — на кузове, по техническому состоянию подвески или каких-то других агрегатов. Иначе не продавалась бы эта машина так долго. Или потенциальные покупатели в 2020 году уже стали более подкованными — и тоже смотрят отчёты ПроАвто, подыскивая автомобили на Авто.ру. Ведь сейчас это сделать просто и совсем недорого. И уж точно дешевле, чем ехать за 400 км от Москвы и смотреть машину, не зная её истории.