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Audi Q7, который остался без подвески после ДТП: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Профессионалы, занимающиеся подбором подер­жанных машин, скептически относятся к дорогим премиальным автомо­билям «в возрасте». Потому что их статус и изначально высокая цена совсем не гарантируют надёжности. Скорее наоборот — сложная конструкция и мощные двигатели требуют немалых затрат на обслужи­вание и ремонт. На которые уже не готовы владельцы этих изрядно поездивших и с годами подеше­вевших экзем­пляров. Поэтому такие машины зачастую продаются в плачевном техническом состоянии и по ценам, сравнимым с автомо­билями более низких классов. И продаются долго.

Но сегодняшний герой нашей рубрики «Не бит, не крашен», кажется, идёт на рекорд. Этот Audi Q7 2012 года выпуска пытаются продать уже почти год! Что же с ним не так? Попробуем найти ответ с помощью сервиса ПроАвто, в котором по VIN или госномеру автомобиля можно узнать многие интересные страницы его прошлого.

На первый взгляд, это неплохой вариант. Практичный и надёжный дизельный двигатель, 7-местный вариант салона, пакет S line, комбиниро­ванная (с алькантарой) обивка кресел. И всего два владельца за восемь лет – для Audi Q7 это немного. Тот, что продаёт машину сейчас, обещает хорошее состояние, однако каких-то допол­нительных подроб­ностей не сообщает.

Комментарий продавца

«Хорошее состояние,s-line,7 мест,все вопросы по телефону».

Пробег, правда, не самый маленький – 172 000 км. Но вполне сравнимый с другими Audi Q7 тех же лет. И при этом цена – 1 500 000 рублей – лишь немногим выше минимальной по рынку.

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Да и на фото этот «Ку-седьмой» выглядит вполне ещё бодрячком. Так что же отталкивает покупателей? Ведь не белый же цвет и не тот факт, что его продают в 400 километрах от столицы. Заглянем в отчёт ПроАвто?

В первых строках мы видим, что у люксового кроссовера действи­тельно было два владельца, причём первый из них ездил на машине почти шесть лет. Ещё в отчёте фигурирует ДТП, случив­шееся в 2016 году. Но, судя по данным из баз ГИБДД, серьёзных последствий оно не имело.

На осмотр к страховым компаниям этот автомобиль тоже не заезжал – по крайней мере, расчёты стоимости ремонта для этого Q7 отсут­ствуют. Но это вовсе не означает, что аварий не было. Листаем отчёт дальше… и находим объявление 2018 года о продаже разбитого Audi!

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Что произошло с кроссовером на дороге, понять уже сложно. Его кузов пострадал со всех сторон, но главное — подвеска машины была буквально разгромлена. Что спереди, что сзади. А в случае с Q7 её ремонт очень недёшев.

Однако, по данным Авто.ру, в таком виде Audi буквально оторвали с руками – автомобиль продали меньше чем за час. А потом… пере­продали. Спустя всего месяц этот Q7 снова выставляется на Авто.ру, теперь в Нижнем Новгороде. Ещё битый, но уже «на ходу». Перекупщик придал кроссоверу более товарный вид — поставил на колёса, заменил некоторые кузовные детали, восстановил салон.

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В общем, постарался приуменьшить последствия аварии. Причём не только «в металле», но и в описании автомо­биля. В част­ности, в предыдущем объяв­лении видно, что с правой стороны шторки безопас­ности тоже сработали.

Комментарий продавца из прошлых объявлений

«Продаю Ауди Q7 после дтп на ходу, повреждения видны на фото, один хозяин. ПТС выдан в декабре 12 г. Безопасность сработала левая сторона, первое дтп, комплектация s-line. Возможен торг»

Но и с таким резюме Q7 на Авто.ру не задержался — его продали за день. И отремонти­ровали уже оконча­тельно. Возможно, даже более-менее качественно. Анализ дат говорит о том, что это сделал нынешний владелец, который после этого ездил на кроссовере ещё два года. Кроме того, на фото­графиях видно, что он поменял сиденья или обивку на них.

Но есть вероятность, что следы той аварии всё-таки видны — на кузове, по техническому состоянию подвески или каких-то других агрегатов. Иначе не продавалась бы эта машина так долго. Или потенциальные покупатели в 2020 году уже стали более подкован­ными ­— и тоже смотрят отчёты ПроАвто, подыскивая авто­мобили на Авто.ру. Ведь сейчас это сделать просто и совсем недорого. И уж точно дешевле, чем ехать за 400 км от Москвы и смотреть машину, не зная её истории.

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