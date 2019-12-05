Вмятина на McLaren 720S вылилась в ремонт на 4,4 миллиона рублей

Компания, которая предлагает в аренду дорогие автомобили в Лас-Вегасе, рассказала о неприятном инциденте, который произошёл с их McLaren 720S. Один клиент слегка повредил суперкар, однако страховая компания насчитала ущерб на сумму в 69 000 долларов (4,4 миллиона рублей). И это без учёта работ по ремонту.