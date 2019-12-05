Вмятина на McLaren 720S вылилась в ремонт на 4,4 миллиона рублей
Николай Андреев
Компания, которая предлагает в аренду дорогие автомобили в Лас-Вегасе, рассказала о неприятном инциденте, который произошёл с их McLaren 720S. Один клиент слегка повредил суперкар, однако страховая компания насчитала ущерб на сумму в 69 000 долларов (4,4 миллиона рублей). И это без учёта работ по ремонту.
Водитель повредил суперкар о пикап во время парковки. Результатом аварии стали помятое крыло, оторванное зеркало и сильная царапина на карбоновой подъёмной двери. Позже сотрудники компании нашли в машине разбросанные пустые бутылки из-под алкоголя, однако неизвестно, был ли водитель пьян, когда находился за рулём.
В Royalty Exotic Car Rental больше расстроились не из-за стоимости ремонта McLaren 720S (ведь суперкар застрахован), а из-за информации от дилерского центра, сообщившего, что нужных запчастей нет в наличии, и их доставки придётся ждать минимум три месяца. А ожидание выльется для компании в большую упущенную выгоду.