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Старый Jaguar разбили в аварии, а потом он сгнил. И всё ещё стоит очень дорого

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Андрей Шульдешов

В Великобритании на онлайн-аукцион выставлен Jaguar E-Type 1969 года выпуска, который находится в не самом идеальном состоянии: он разбит в аварии и покрыт слоем ржавчины. Тем не менее, он может уйти с молотка за внушительную сумму.

Классический E-Type попал в серьёзную аварию: в результате лобового столкновения передняя часть сильно повреждена (силовой структуре кузова тоже досталось), а после аварии искорёженный Jaguar долгое время провёл на улице. Тем не менее, по прогнозам экспертов, этот Jaguar может уйти с молотка примерно за 27 000 долларов.

Несмотря на печальное состояние, реставраторы утверждают, что автомобиль подлежит восстановлению. К тому же он комплектен, у него полный порядок с документами и подробная подтверждённая история владения.

  • Сама по себе модель Jaguar E-type высоко ценится среди коллекционеров: за хорошо отреставрированные экземпляры того же 1969 года просят больше сотни тысяч долларов.

  • Под капотом у Jaguar E-type – рядная «шестёрка» объёмом 4,2 литра мощностью 270 л.с., которая позволяет ему разгоняться до сотни за 7,5 секунды. Автомобиль выпускался с 1961 по 1974 годы в виде родстера или купе.

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Рискнули бы взяться за реставрацию такого автомобиля?

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