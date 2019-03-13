Старый Jaguar разбили в аварии, а потом он сгнил. И всё ещё стоит очень дорого
Андрей Шульдешов
В Великобритании на онлайн-аукцион выставлен Jaguar E-Type 1969 года выпуска, который находится в не самом идеальном состоянии: он разбит в аварии и покрыт слоем ржавчины. Тем не менее, он может уйти с молотка за внушительную сумму.
Классический E-Type попал в серьёзную аварию: в результате лобового столкновения передняя часть сильно повреждена (силовой структуре кузова тоже досталось), а после аварии искорёженный Jaguar долгое время провёл на улице. Тем не менее, по прогнозам экспертов, этот Jaguar может уйти с молотка примерно за 27 000 долларов.
Несмотря на печальное состояние, реставраторы утверждают, что автомобиль подлежит восстановлению. К тому же он комплектен, у него полный порядок с документами и подробная подтверждённая история владения.
Сама по себе модель Jaguar E-type высоко ценится среди коллекционеров: за хорошо отреставрированные экземпляры того же 1969 года просят больше сотни тысяч долларов.
Под капотом у Jaguar E-type – рядная «шестёрка» объёмом 4,2 литра мощностью 270 л.с., которая позволяет ему разгоняться до сотни за 7,5 секунды. Автомобиль выпускался с 1961 по 1974 годы в виде родстера или купе.