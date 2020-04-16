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Американец трижды врезался в один и тот же дом. На двух разных машинах

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Николай Андреев

В калифорнийском Сан-Рафаэле водитель влетел на Ford Mustang в частный дом, а затем попытался угнать Toyota RAV4 владельца, но потерпел неудачу. Об этом в своём фейсбуке рассказал местный полицейский департамент.

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  • Всё началось в 2:45 ночи, когда водитель Мустанга с докаткой вместо переднего колеса не справился с управлением, пробил забор и врезался в дом. Пытаясь выехать, он ударил здание ещё раз, в результате чего купе проникло в коридор жилища и частично — в гостиную.

  • Прибежавший хозяин дома увидел, что водитель находится в невменяемом состоянии. Он забрал ключи от Мустанга, чтобы нарушитель перестал разрушать его собственность, и вызвал полицию. Однако пьяный водитель заметил лежащие при входе ключи и решил уехать на машине хозяина.

  • Сев в Toyota RAV4, угонщик перепутал передачи и вместо выезда задом из гаража врезался в дом в третий раз, «припарковавшись» рядом с Мустангом. Хозяин дома отобрал вторые ключи, после чего незадачливый угонщик полез в драку. К этому моменту приехали полицейские и арестовали нарушителя.

  • Угонщик оказался настолько пьян, что не смог дать показания в полицейском участке. Ему предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде, повреждении частной собственности, попытке побега с места ДТП, угоне и избиении.

Вы когда-нибудь врезались в здание?

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