Американец трижды врезался в один и тот же дом. На двух разных машинах

Всё началось в 2:45 ночи, когда водитель Мустанга с докаткой вместо переднего колеса не справился с управлением, пробил забор и врезался в дом. Пытаясь выехать, он ударил здание ещё раз, в результате чего купе проникло в коридор жилища и частично — в гостиную.

Прибежавший хозяин дома увидел, что водитель находится в невменяемом состоянии. Он забрал ключи от Мустанга, чтобы нарушитель перестал разрушать его собственность, и вызвал полицию. Однако пьяный водитель заметил лежащие при входе ключи и решил уехать на машине хозяина.

Сев в Toyota RAV4, угонщик перепутал передачи и вместо выезда задом из гаража врезался в дом в третий раз, «припарковавшись» рядом с Мустангом. Хозяин дома отобрал вторые ключи, после чего незадачливый угонщик полез в драку. К этому моменту приехали полицейские и арестовали нарушителя.